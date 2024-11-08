«Нас принимают за мошенников»: один рейс с новосибирскими контролерами — как в троллейбусах ловят «зайцев» и выписывают штрафы

В среднем контролеры проверяют по 7 троллейбусов в день Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске вовсю обновляют троллейбусный парк. Вместе с этим из общественного транспорта уходят кондукторы. На их место приходят контролеры, которые периодически проверяют, оплатили ли пассажиры проезд. Некоторые пассажиры контролеров ни разу не видели, другие реагируют на них странно. Корреспонденты НГС отправились в рейс вместе с сотрудниками ГЭТ. Как работают контролеры в современном транспорте, как наказывают «зайцев» и что делать при конфликте в салоне — в этом репортаже.

Карта ревизора

Контролеры выходят на маршруты для проверки каждый день Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Около 13:00 троллейбус № 10 останавливается на остановке «Центр» на улице Орджоникидзе. В салоне только три женщины: одна довольно молодая и две пенсионерки. Троллейбус только начал маршрут: с вокзала Новосибирск-Главный до улицы Александра Анцупова.

На остановке в троллейбус заходят контролеры в ярко-салатовых жилетках: Елизавета Шамбулова и ее руководитель, старший контролер Алена Минина. Вместе с ними поднимаемся и мы.

Елизавета достает синюю «карту ревизора», документы, терминал и останавливает возможность оплаты — на валидаторах появляется сообщение, что они заблокированы. Теперь предполагаемый «заяц» не сможет оплатить проезд уже после захода контролеров.

Специальная карта блокирует валидаторы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После этого девушка проходит по салону и проверяет, оплатили ли пассажиры проезд. В этот раз «зайцев» нет, и Елизавета разблокирует валидаторы.

Контролеры всегда проезжают разное количество остановок: если людей в салоне мало — одну, если троллейбус переполнен — две или три. Иногда они доезжают до определенной остановки, чтобы пересесть на другой маршрут.

Сейчас в городе работает 25 контролеров, которые проверяют не только троллейбусы, но и трамваи — муниципальные автобусы уже вне их зоны ответственности. Некоторые контролеры — это бывшие кондукторы, сегодня в штате таких шестеро.

— Мы не всех берем — только тех кондукторов, которые действительно работали и были хорошими. А тех, кто работал через раз, они и здесь так же будут работать. А нам такого не надо, — объясняет Алена Минина.

Контролер блокирует валидаторы специальной картой, чтобы «заяц» уже не смог оплатить проезд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока штат контролеров укомплектован не полностью — их должно быть 39. Четыре человека сегодня еще проходят комиссии, еще двое планируют устроиться. Алена Минина надеется, что через полтора месяца будет уже полный штат.

При этом, возможно, в скором времени городу потребуется еще больше контролеров. Троллейбусы и трамваи продолжают заменять или оборудовать валидаторами. Но пока сотрудница ГЭТ считает, что контролеров хватает и они успевают охватить все маршруты.

— И мы систематически выезжаем в разные абсолютно части города. Мы в основном смотрим по пассажиропотоку: где больше пассажиропотока, где больше может быть людей, туда и едем. Это может быть как возле метро, так и в спальном районе, — объясняет старший контролер.

Днем чаще всего контролеры работают по одному Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Днем на полупустых маршрутах контролеры чаще работают по одному. Только некоторые работают в парах — это в ГЭТ не запрещается. Но в вечернее время девушки стараются выходить по двое. Во-первых, из соображений безопасности в темное время суток. А во-вторых, для удобства.

— Контрольные выезды у нас каждый день проводятся. Выходят по сменам: с шести утра до одиннадцати вечера каждый день работают, — объясняет Алена Минина.

В пиковое время сотрудницы ГЭТ заходят сразу с двух сторон и продвигаются к середине вдвоем, чтобы нарушители не улизнули.

«Зайцы» пропадают

Новосибирцы всё реже попадаются на неоплате проезда Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На самом деле, «зайцев» в троллейбусах не так много, как прогнозировали пессимисты при сокращении кондукторов. А в последнее время их становится всё меньше. При этом четкого портрета нарушителя нет: «заяц» может скрываться как в милой старушке, так и в хулиганском подростке.

— Изначально, когда только валидаторы выпускались, было больше. И нарушали даже не от того, что они не хотели платить, а от того, что для них это было в диковинку. Новая система оплаты была, — вспоминает Алена Минина.

В городе работают 25 контролеров, хотя должно быть 39 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В первые месяцы часто попадались бабушки — пожилым людям приучиться к чему-то настолько новому было тяжелее. Но причины бывают разные.

— Зашла бабушка, села, и всё. И не оплачивает. Не потому, что не хочет, она просто не может встать. Поэтому конкретно сказать, какой контингент нарушает, невозможно, — отмечает Алена Минина.

При этом обычный контролер не может на месте выписать тот самый страшный штраф в тысячу рублей, которым угрожает голос в динамиках в общественном транспорте, — это можно делать только в сопровождении полиции. Для этого организуют специальный рейд. Как раз такой был утром перед нашей поездкой. За пару часов контролеры вместе с полицией проверили 12 троллейбусов на разных маршрутах и поймали трех безбилетников, которым выписали штрафы.

Сотрудники ГЭТ также следят за чистотой в салоне Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В серийных поездках, без полиции, штрафы не выписывают. Контролер предлагает два варианта выхода из ситуации: оплатить билет или выйти на следующей остановке.

— Мы ведем работу с пассажирами, объясняем, что им грозит, что это вот такая система, нужно приложить карточку, и так далее, — объясняет старший контролер.

Контролеры в Новосибирске не только пытаются поймать «зайцев», они следят и за состоянием нового транспорта. А иногда просят пассажиров уступить место пенсионерам. Елизавета улыбается и говорит, что иногда можно просто сказать: «Не стыдно ли», — и молодой парень сразу встает.

— Мы следим за поломками, чистотой. Чтобы рекламы не было лишней. Чтобы читалась информация на специальном стенде, а то иной раз бывают там потеки. Также чтобы аудиоинформация работала нормально, — перечисляет Алена.

Новосибирцы пока не нажимают на специальную кнопку — нет необходимости Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Этим летом новосибирцы поспорили из-за кондиционеров в новых «Горожанах». На окнах висит строгое предупреждение, что нельзя открывать окна при работающем кондиционере, но некоторые пассажиры по привычке открывают. Сначала контролеры пытались помочь разобраться с конфликтом, но сейчас, по словам Алены Мининой, из-за количества жалоб в ГЭТ пересматривают систему в целом.

— Сейчас идет разговор о том, чтобы по-другому делать, потому что тут не только окна влияют, но и всё время открывающиеся двери — салон не успевает остывать. Всё равно зимой переделывать не будут, — объяснила старший контролер.

Еще одно новшество, которое никак не могут принять новосибирцы, — кнопка на двери. В прекрасном будущем пассажиры будут выходить на остановках самостоятельно с помощью кнопки открытия двери по сигналу, но пока двери открывает водитель.

Грубые и не очень пассажиры

Иногда контролерам могут и нагрубить Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Елизавета Шамбулова сегодня должна пройти троллейбусы на семи маршрутах. На завтра у нее такой же список, но маршруты будут другими — так сотрудников защищают от монотонности работы, а пассажиров и водителей учат не привыкать и готовиться к неожиданным проверкам.

— Также на одном участке можно быть мало людей, а вот где-то народу намного больше. Кто-то, значит, будет пару человек всё время проверять, а кто-то — толпу, — объясняет Алена Минина. — А последнее очень тяжело. Получать при этом будут одинаково. Поэтому меняемся.

Она заметила, что с появлением новых троллейбусов пассажиров стало больше. Раньше, когда люди видели, что к остановке подъезжает старый «зеленый», не хотели в него садиться, потому что если на пути будет пробка или авария, то троллейбус не сможет проехать. Теперь же троллейбусы просто опускают токоприемники и едут дальше вместе со всем остальным потоком.

Алена Минина ездит на рейды с полицией — без нее выписывать штрафы нельзя Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Конечно, Елизавете иногда попадаются и грубые пассажиры — отказываются платить, могут начать огрызаться.

— Иногда нас принимают за мошенников. Спрашивают, зачем мы протягиваем еще раз терминал и не спишут ли у них снова деньги, — добавляет девушка.

Елизавета с улыбкой рассказывает, что люди могут и сами указать на того, кто не оплатил проезд.

Сотрудники ГЭТ стараются не реагировать на грубость, а если избежать конфликта не получается, зовут на помощь водителей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Но, как уверяют Алена Минина, все контролеры стараются вести себя спокойно: улыбаются, вежливо просят выйти. Если таким образом на нарушителя воздействовать не получается, зовут водителя. Если же человек покричал, но проезд оплатил, контролеры просто желают хорошего дня и продолжают работу. Так, уверяет Алена, и должны действовать все сотрудники ГЭТ.

Чаще всего всё проходит спокойно, а иногда контролеров даже благодарят. И некоторые даже дозваниваются до Алены Мининой, которая чаще работает из офиса, и говорят «спасибо» по телефону.

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