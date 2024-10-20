Спасибо и прощай: в Новосибирске больше не ездит самый старый зеленый троллейбус — фоторепортаж из последнего рейса

Самый старый троллейбус курсировал по маршруту № 22 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Старый зеленый троллейбус ЗиУ-682 во вторник, 16 октября, вышел в последнюю свою поездку по Новосибирску. Он служил городу с 2000 года и отработал на все 240%, в последние годы — на маршруте № 22, от «Березовой рощи» до улицы Учительской. Корреспонденты НГС пообщались с водителем и кондуктором и вместе с ними попрощались с троллейбусом.

«На улицах узнавали, здоровались»

Кондукторов в новых троллейбусах больше нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В троллейбусном депо возле «Березовой рощи» во дворе стоят в ряд новенькие «Горожане». И хотя в Новосибирск они прибыли полтора года назад, до сих пор дают ощущение новизны. Старый ЗиУ-682 года спрятан в одном из гаражей. Сегодня он выходит на маршрут в последний раз: он отвезет пассажиров до Учительской, а обратно вернется уже пустым.

Михаил работает водителем 22 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На маршрут выходят кондуктор Римма и водитель Михаил. Для Риммы этот выезд тоже один из последних: после 17 лет работы кондуктором она перешла на должность маляра в депо. После этого, рассказала женщина, она выходила на маршруты дважды: по просьбе водителя в первый день на новом транспорте и сегодня — в последний день на старом.

— Конечно, мне нравилась работа, грустно с ней прощаться. Бывали плохие пассажиры, но редко, чаще хорошие. Меня уже просто на улицах узнавали, здоровались. Как в деревне, — смеется кондуктор.

Римма с должности кондуктора ушла в маляры — тоже в депо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всего сейчас в депо осталось чуть больше 60 кондукторов — до начала обновления транспорта было 130. Многие уходят на другую работу, кто-то — на пенсию. А некоторые, как Римма, остаются в депо.

Старый троллейбус — весь покоцанный. Где-то проглядывает ржавчина, в других местах, как, например, в люке на крыше, она заняла всё пространство и уже не проглядывает, а смотрит прямо и с вызовом. На полу лежит старый линолеум. Всё дребезжит, издает шум, а в салоне стоит запах бензина.

В троллейбус заходят первые пассажиры и удивляются фотографу в салоне, но мы объясняем, что хотим запечатлеть последнюю поездку троллейбуса. Женщину, кажется, вполне устраивает то, что эта поездка у него последняя.

— Вот у нас какой трамвай ездит на нашем 13-м маршруте — побольше бы их, — рассуждает она, вспоминая новый вагон, который появился на прошлой неделе. На маршруте их уже два, объясняют сотрудники депо, которые едут с нами, а скоро выйдет третий.

«Хороший троллейбус был»

В новых «Горожанах» больше электроники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Одна из женщин, услышав, что троллейбус вышел на маршрут в последний раз, оглядывает салон и спрашивает: «И что?» Переход на новые троллейбусы, который происходит постепенно, для многих становится незаметным. Но некоторые не могут нарадоваться новому транспорту. Сибирячка, которая теперь ездит и на «Горожанине», говорит, что чувствует огромную разницу.

— Они не разваливаются по ходу — часто в зеленых попадались сломанные сиденья, на которых невозможно уже было сидеть. Удобно то, что есть аккумулятор и при обрыве линий он складывает троллеи и переходит в автономный режим, — рассуждает пассажирка.

Сиденья в старом троллейбусе действительно выглядят потрепанными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этот троллейбус 2000 года уйдет на «кладбище» и будет ждать утилизации. Его планируют разобрать на части: что-то из него еще можно вытащить и использовать повторно.

Но в городе со временем остается всё меньше зеленых троллейбусов. Самые старые из них — 2007 года. Один такой проезжает мимо нашего троллейбуса, увидеть между ними разницу сложно.

В последнюю поездку на троллейбусе проехали 17 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кондуктор Римма на мои замечания по поводу размазанной синей краски пожимает плечами и говорит, что его просто не покрасили.

— Хороший троллейбус был. И ломался не так часто. Зимой чаще всего, — говорит она.

Римма аккуратно придерживает зашедшего в салон мужчину, которого немного занесло из-за тряски, берет у него плату за проезд и задумчиво поворачивается к окну.

ЗиУ выпускали в Саратовской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На задней площадке троллейбуса тряска чувствуется сильнее.

— Чем хороши старые троллейбусы, на задней площадке можно попрыгать, — замечает фотограф НГС.

ЗиУ-682 был самым массовым троллейбусом в СССР Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Учительской троллейбус высаживает последних пассажиров.

— Троллейбус прибыл на конечную остановку. Просим покинуть вагон, — произносит женский голос в динамиках.

— Желаем новых троллейбусов. Спасибо вам! — прощается одна из пассажирок.

Троллейбус можно разобрать на запчасти, но со временем и в них необходимости всё меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Троллейбус проезжает дальше мимо стоянки. Там стоят новенькие «Горожане» и отдыхают водители. ЗиУ-682 разворачивается и едет обратно — в депо.

— 17 человек я сегодня привезла, — с некоторой гордостью подсчитывает Римма.

«Я помню его новым»

В последнюю поездку троллейбус вышел 16 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Троллейбус едет, больше не останавливаясь. На одной из остановок ребенок побежал к троллейбусу, завидев его издалека, но внутрь не попал. Новосибирцы встают перед дверьми, но, когда понимают, что они не откроются, разочарованно отворачиваются.

Новые троллейбусы сильно выделяются на фоне старенького ЗиУ. Вообще, обновление состава должно было помочь с еще одной большой проблемой общественного транспорта — нехваткой водителей. По крайней мере, на это надеялись сотрудники депо.

На стоянке для троллейбусов ЗиУ-682 выделяется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас на окнах в новых троллейбусах висят плакаты, зазывающие на работу в комфортном транспорте.

Но дело оказалось не только в качестве транспорта и кондиционерах в салонах. Часто на решение водителей влияет график, объясняет сотрудница депо: многие не выдерживают работу с раннего утра до позднего вечера, четкое следование по минутам без отставаний, работу с людьми. Эту профессию нужно любить.

Маршрут № 22 планируют удлинить с ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Троллейбус доезжает до депо. Михаил оставляет его посреди стоянки и выходит. Он уже ездит на новых «Горожанах» и признается, что они намного удобнее.

— Он [новый троллейбус] комфортабельный и для водителей, и для пассажиров. Появился кондиционер, а раньше была форточка и люки, а у водителей только форточка. И для маломобильных пассажиров хорошо, — рассуждает водитель.

В новых троллейбусах система для маломобильных граждан автоматическая.

Михаил признался, что уже «пересел» на новый троллейбус Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Михаил работает водителем троллейбуса уже 22 года. Когда он только начинал, ЗиУ-682 считались новыми и современными.

— Я помню его новым. За ним очень серьезно следили, там прямо хозяева были, хорошие пацаны. Сесть на такой троллейбус считалось повышением, — вспоминает водитель. — У нас в гараже стоит еще более старый троллейбус, и раньше он считался плохим: кабина была более узкой, вход меньше и педали тракторные.

Михаил помнит старенький ЗиУ новым — 20 лет назад стать его водителем считалось повышением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас на старых троллейбусах даже руль крутить тяжелее. Но прощаться с ними водителям всё равно немного жаль. Транспорт работает долго и добросовестно. Михаил рассказывает, что в депо есть водитель, стаж у которой 37 лет — она сначала даже не хотела пересаживаться на «Горожанина».

— Мы даже ее поздравляли, когда она начала новый троллейбус водить, а она говорит, что жалко расставаться. За столько лет к троллейбусу привыкаешь, уже знаешь в нем всё наизусть, что и где не так — как свою машину. А в новых электроника всё подсказывает, даже если что-то подзабыл, она всё напомнит, — отмечает Михаил.

Боковое стекло пошло трещинами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Водитель в итоге оказалась очень довольна. Для нее даже специально подбирали номер троллейбуса — в нем должно было быть число 19, как и в предыдущем.

Сейчас по маршруту № 22 ходит 17 троллейбусов, но совсем скоро благодаря продлению маршрута их станет больше — 22. Благодаря новой модели «Горожанин» троллейбус теперь сможет доезжать до «Цветущей Плющихи».

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