«Как будто гроб едет»: НГС прокатился до конечной на новом трамвае — он чуть не сломался, но вызвал восторг у горожан

Трамвай вышел на маршрут 9 октября Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Утром 9 октября новосибирцы увидели на трамвайных путях новый черно-красный вагон. Он сильно отличается от привычных глазу новосибирских трамваев, так что быстро привлек внимание. Корреспонденты НГС поймали новичка на конечной и проехали по всему маршруту, послушали радость и критику пассажиров и даже пережили первую мини-поломку. Как прошло путешествие — в материале.

«Чем вам кондуктор-то не нравится?»

Маршрут № 13 начинается с Писарева Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Трамвай № 13 ходит от улицы Писарева до Гусинобродского шоссе. Ждать его на Писарева оказалось невозможно: на конечной вместо остановочного павильона просто серая стена без крыши, а в городе как раз начались осенние дожди. Так что мы перебрались на остановку Центрального рынка и следили за трамваями из теплого помещения.

За время ожидания нового вагона мимо нас проехал, кажется, весь парк трамваев № 13. Тут и пошарпанные красные, и навевающие грусть бежевые, и красивые результаты работы команды новосибирских художников TAKNADO BÜRO.

Наконец подъехал черно-красный трамвай, который быстро привлек внимание окружающих. С остановки в него забрались несколько пассажиров, которые вслух озвучивали свое недоумение.

— Новый трамвай. Откуда он приехал такой? — спрашивает у подруги одна из пассажирок.

Мы заходим в светлый, вылизанный салон с яркими красными креслами. На валидаторах светится сообщение, что «смена не работает», и растерянных пассажиров обслуживает кондуктор в синем фартуке.

В трамвае в первый день работал кондуктор Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одна из пассажирок интересуется, почему в трамвае кондуктор и что происходит.

— Первый день вышел вагон, еще не прикатался, надо проверить всё. Чем вам кондуктор-то не нравится? — как будто обиженно парировала женщина в синем фартуке.

Против кондуктора никто ничего не имел, но пассажиры во время всего пути реагировали на нее странно. Большинство трамваев № 13 уже перешили на валидаторы, и новосибирцы быстро привыкли к самообслуживанию. Новые пассажиры всё время пытались оплатить проезд картой и очень удивлялись, что не могут это сделать сами. Один из пассажиров с наличными долго стучался к машинистке, которая вынуждена была объяснять, что сегодня в вагоне кондуктор.

78-летняя Людмила Петровна, зашедшая в трамвай вместе с нами, оглядела новенькое белорусское изделие и вынесла приговор: ей не нравится. Об этом она сообщила и кондуктору, и соседке, и журналистам.

— Зачем так делать, если можно сделать намного приятнее? Почему какие-то сидушки стоят боком, когда они могут смотреть вперед, и будет намного удобнее? А это что? — указывает пенсионерка на ряд сидушек: два смотрят в одну сторону, два в другую. — Это же смешно.

Маршрут № 13 очень популярен — он проходит через центр города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Найдя благородного слушателя в моем лице, Людмила Петровна вспоминает, как в свои 19 лет работала машинисткой на маршруте № 12. Потом выучилась на бухгалтера — должность ответственная и очень ей нравилась. А вот ее внучки учатся профессиям, которые совсем не любят.

Я отхожу на другую сторону вагона, где другая бабушка общается с мальчиком с вороном (ненастоящим) в руках. Мальчик тоже активно удивляется новому вагону, а она всё пытается понять, что у него за птица.

Трамвай № 13 всегда обладал какой-то своей необычной атмосферой. Люди здесь часто намного общительнее, чем везде, а однажды мне подарили резиновую уточку. Покататься по этому маршруту я обычно затаскиваю приезжающих из других городов знакомых. На удивление, новый вагон эту атмосферу быстро приобрел.

«В первый же день»

Новый трамвай оснащен валидаторами, но в первый день на маршруте они не работали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мы почти сравнялись со старым трамваем за оперным театром, теперь превращенным в книжный магазин. Среди пассажиров проходит беспокойный шепот, и я понимаю, что мы встали на повороте, а трамвай уже какое-то время не двигается.

Мужчина в хаки подходит к машинистке и спрашивает, поедем ли мы дальше. Кто-то нервно смеется и говорит, что трамвай новенький, а уже не выдержал. Такие форс-мажоры на маршруте ожидать стоило — не зря «тринадцатый» считают легендарным.

— В первый же день, — грустно произносит мальчик с вороном.

К машинистке направляется уже кондуктор, по пути ворчливо отбиваясь от вопросов пассажиров о том, что же делать дальше. Трамвай «перезагружают», надписи сбрасываются и появляются снова. Ничего не помогает, и кондуктор объявляет, что всем нужно покинуть вагон. Я мысленно прощаюсь с интересной поездкой и подхожу к двери. Открыть из четырех смогли только одну.

В последний момент машинистка тихо просит подождать еще чуть-чуть, и пассажиры возвращаются на свои места. Новый вагон справляется с непонятной трудностью и начинает ехать, по вагону разносится детское «ура».

Кабина машиниста оборудована современно: на панели множество кнопочек и цветные дисплеи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Девочка-подросток передо мной снимает «кружочки» в Telegram — для папы, который заинтересовался новым трамваем. Вагон ей понравился — выглядит красиво. Потом она начинает расспрашивать меня, один ли он и когда прибудут остальные. Я на это могу только пожать плечами: вроде бы пообещали, что будет 20 новых вагонов к концу года, но разве можно знать наверняка.

В центре города вагон всё больше заполняется. Кондуктор просит не стоять на ступеньках, а ступени в вагоне высокие — после новых автобусов и троллейбусов «Горожанин» выглядят они особенно диковато. В современном транспорте от этого пытаются уйти, а здесь сделали повыше. Правда, не во всём вагоне.

В громкоговорители о ступеньках предупреждает женский голос: трамвай с «переменным уровнем пола», и нужно быть внимательным.

Маршрут популярен у студентов и бабушек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Какой комфортный, — воодушевленно хвалит новый вагон женщина с ребенком, садясь за мной.

На него реагирует каждый заходящий: «стильный», «симпатичный», «современный». На новый трамвай обращают внимание и прохожие. Кучка студентов у аграрного института полностью поворачивается и показывает рукой на черно-красный вагон.

Дверь к машинистке на поворотах открывается и закрывается — она не закреплена. Сквозь стекло на рабочем месте можно увидеть кресло, всё еще обернутое в целлофан. Как пульт от нового телевизора.

Трамвай не спеша проезжает мимо любимых мест: оперный, граффити «Страницы истории», небольшие улочки Октябрьского района.

Новинка на барахолке

Заканчивает свой маршрут трамвай № 13 на барахолке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В вагоне большие панорамные окна, через которые видно, как город проживает золотую осень. Они легко открываются — даже подниматься с места и тянуться не надо. На стекле оптимистичная надпись «При работающем кондиционере не открывать», так что есть надежда, что следующим летом пассажиры не будут страдать в новом вагоне от жары. Этим летом температура в трамвае поднималась до +31 градуса.

На конечной все массово выходят и идут на барахолку. Зоя Максимовна выходит из вагона, опираясь на трость — пенсионерка новым трамваем очень довольно.

— Цвет только черный, как будто гроб едет. А внутри мне всё понравилось. Площадка для инвалидов удобная, а по лестнице пусть молодежь скачет, мне не надо, — смеется Зоя Максимовна.

Новый вагон привлекал внимание прохожих Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новый трамвай делает круг и уезжает в обратном направлении. Мы в черно-красный обратно попасть не успели, так что назад ехали в старом бежевом трамвае. После поездки в новом вагоне в нем бросаются в глаза протертые сидушки и общее ощущение разрухи.

На Восходе старый вагон начинает громко сигналить автомобилям, и я вспоминаю, что в новом «тринадцатом» вместо этого оглушающего «пибиканья» — мелодичный звук. Снаружи его слышно плохо, зато звучит он красиво. Пешеходы на сигнал, может, и среагируют, но участвовать в легендарных баталиях в пробках он, скорее всего, не сможет.

До конца этого года на маршрут № 13 должны выйти 20 новых вагонов. Сегодня в Новосибирск уже приехали 10 кабин из Белоруссии — шесть из них собраны и проходят обкатку.

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