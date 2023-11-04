«Поначалу просто раздавал друзьям»: студент-программист из Новосибирска дарит уточек прохожим

— Самих уточек в основном принимают, да и даже если и отказываются люди их брать, это всегда сопровождается улыбкой. Дарю уточек красивым девушкам, если вижу, что человеку грустно или он погружен в свои мысли и переживания, да и просто случайным людям. Верю в то, что эта мелочь помогает людям немного отвлечься и поднимает им настроение, после такого на душе становится тепло и у самого настроение поднимается, — поделился молодой человек.



Кирилл подарил уточек и коллегам по работе. Сейчас, если кто-то крякнет в одном углу офиса, кто-то обязательно ответит кряканьем в другом. Это каждый раз вызывает у программиста улыбку.