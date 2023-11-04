«Поначалу просто раздавал друзьям»: студент-программист из Новосибирска дарит уточек прохожим

Стало известно, кто раздает резиновых уточек в Новосибирске. Это оказался студент-программист Кирилл.
Как рассказал молодой человек, всё началось с метода решения задач, который называется «метод утенка». Этот метод предполагает делегирование решения задачи мысленному помощнику. Метод описан в книге «Программист-прагматик».
— Я захотел приобрести себе игрушку уточки, зашел на маркетплейс и увидел товар, который представлял собой набор из 40 уточек, сразу понял, что хочу его. Поначалу просто раздавал друзьям и знакомым в качестве небольших подарков и в шутку, потом как-то раз подарил одного утенка фармацевту в аптеке. У нее в тот момент явно не было настроения. В тот момент увидел одну из самых ярких, добрых и искренних улыбок, — вспоминает Кирилл.
В конце концов Кирилл начал раздавать уточек случайным людям на улице. Вскоре уточки закончились, и Кирилл забыл об этом. Но не так давно ему стало грустно, он нашел уточку у себя дома. Незадолго до этого сибиряк получил небольшую премию и решил купить уточек побольше.
— Самих уточек в основном принимают, да и даже если и отказываются люди их брать, это всегда сопровождается улыбкой. Дарю уточек красивым девушкам, если вижу, что человеку грустно или он погружен в свои мысли и переживания, да и просто случайным людям. Верю в то, что эта мелочь помогает людям немного отвлечься и поднимает им настроение, после такого на душе становится тепло и у самого настроение поднимается, — поделился молодой человек.
Кирилл подарил уточек и коллегам по работе. Сейчас, если кто-то крякнет в одном углу офиса, кто-то обязательно ответит кряканьем в другом. Это каждый раз вызывает у программиста улыбку.
— Также довольно интересно наблюдать за тем, как мои знакомые распоряжаются этими уточками. Кто-то отправляет их купаться в фильтры для воды, кто-то берёт их с собой на экзамены для удачи и так далее, — перечисляет Кирилл.
Так как Кирилл раздал уточек своим друзьям, то теперь подарки разъехались по всей стране. Игрушки увезли в Питер, Москву, Калининград, Томск и Кемерово.
В конце октября новосибирец раздал 56 тысяч рублей случайным прохожим. Андрей Трухин дарил по тысяче рублей людям за мысленную «услугу».