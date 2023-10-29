Новосибирец раздал 56 тысяч рублей случайным прохожим — зачем он это сделал

Житель Новосибирской области Андрей Трухин раздал 56 тысяч рублей случайным прохожим. Необычная акция прошла накануне в центре Куйбышева, рассказал сибиряк НГС. Он уточнил, что дарил по тысячи рублей людям за мысленную «услугу».
— Попросил подумать 5–6 секунд о том, чтобы мое видео набрало 1 миллиард просмотров на Youtube, а Илон Маск послушал песню, — сказал Андрей Трухин. — Решил, что, если в такой особенный день — коридор затмений — подарить людям по 1 тысячи рублей и подумать, то поток мыслей приведет к осуществлению моей мечты — стать известным артистом. Я не то, чтобы сильно верю в астрологию и мистические вещи, просто почувствовал, что на мне как-то сказывается. Почувствовал желание подарить что-то людям.
Сибиряк оказался рэп-исполнителем. Андрей Трухин уточнил, что раздал 56 прохожим деньги, которые выручил за золотой браслет. Украшение, по словам артиста, сейчас находится в ломбарде.
— Браслет стоил 76 тысяч рублей. Мне дали закладную, что через месяц его можно будет выкупить, но на деле я с ним мысленно расстался. Я не собираюсь его выкупать, потому что нет денег. 56 тысяч рублей я раздал прохожим, еще 19 тысяч подарил мальчику — решил вдохновить ребенка. Такую акцию я проводил в первый раз, и в начале было страшно. А потом почувствовал, что должен это сделать, — сказал Андрей Трухин.
По словам мужчины, первое время люди отказывались брать у него деньги. Он раздавал средства как на улице, так и в одном из магазинов города. «Подарок» от мужчины получил водитель маршрутки, пассажиры, а также ожидающие общественный транспорт сибиряки на остановке.
— Первые два человека отказались, потом женщина взяла деньги, и было видно, что она от души пожелала исполнение мечты. Потом, в течение семи минут, люди чаще всего отказывались брать средства, — рассказал Андрей Трухин. — Возможно, люди не привыкли к такому и видели какой-то подвох. Что я не просто так отдаю по тысячи рублей, а попрошу что-то сделать.
Лунное затмение прошло 28 октября. Астрологи считают, что у этого периода особенная энергетика, из-за чего люди могут чувствовать прилив энергии и быть очень эмоциональными. Новосибирский астролог объяснила, чего еще стоит ждать от затмения. Подробности — в авторской колонке.