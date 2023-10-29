Новосибирец раздал 56 тысяч рублей случайным прохожим — зачем он это сделал

— Браслет стоил 76 тысяч рублей. Мне дали закладную, что через месяц его можно будет выкупить, но на деле я с ним мысленно расстался. Я не собираюсь его выкупать, потому что нет денег. 56 тысяч рублей я раздал прохожим, еще 19 тысяч подарил мальчику — решил вдохновить ребенка. Такую акцию я проводил в первый раз, и в начале было страшно. А потом почувствовал, что должен это сделать, — сказал Андрей Трухин.



По словам мужчины, первое время люди отказывались брать у него деньги. Он раздавал средства как на улице, так и в одном из магазинов города. «Подарок» от мужчины получил водитель маршрутки, пассажиры, а также ожидающие общественный транспорт сибиряки на остановке.

