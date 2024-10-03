Знаменитый 13-й маршрут будет возить новосибирцев в новых трамваях — видео из вагона за 45 миллионов

В начале октября первый модернизированный трамвай выйдет на маршрут № 13. Накануне, 2 октября, мэрия власти показали, как выглядит новый вагон. Показываем самый современный трамвай в городе в коротком ролике.
Главная фишка нового трамвая — это кузов. Салон оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты, камерами наблюдения, кондиционером и усовершенствованной системой отопления. Кузов модели Т701 стал больше в длину, а для входа и выхода пассажиров теперь четыре двери вместо привычных трех. Также предусмотрен специальный пандус для маломобильных граждан.
Новые модели трамваем собирают в Новосибирске. Кузов привозят из Минска, а колесная база — это модернизированная тележка из запасов муниципального трамвайного парка. При таком подходе стоимость каждого вагона составляет 45 миллионов рублей. Если бы город закупал полностью собранный трамвай в Белоруссии, то каждая модель обходилась бы в два раза дороже.
Салон Т701 готов вместить до 130 пассажиров. Кабина водителя оборудована сенсорной панелью управления, экранами наблюдения внешней дорожной обстановки, изображение на которые транслируют восемь камер, установленных на корпусе снаружи.
— Емкость трамвайного депо Новосибирска составляет 250 единиц. Выпуск на линию составляет от 85 до 90 единиц, а всего в наличии 168 трамваев. То есть часть вагонов идут под списание, либо под модернизацию в зависимости от остаточного ресурса. Срок службы некоторых отдельных единиц более чем в два раза превышает нормативный регламент, то есть более 30 лет, — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.
На сегодняшний день в Новосибирск уже поставлены 10 кабин из Белоруссии, шесть из них собраны и проходят сборку. Прежде чем принять на борт пассажиров, каждый трамвай должен отъездить по городу не менее 40 часов. Всего до конца года на линию 13-го маршрута должны выйти 20 новых трамваев. Как рассказали в мэрии Новосибирска, за год этим видом транспорта в городе пользуются более 24 млн пассажиров.
— Программа модернизации будет продолжаться. Пока параметры бюджета озвучивать преждевременно, мы только в процессе. В этом году мы приобретаем 20 трамваев, и на эти цели выделяется 900 миллионов рублей. У нас есть трамвайные сети и на правом, и на левом берегу, поэтому будем по техническим расчетам восстанавливать и модернизировать парк, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
65% средств для приобретения 20 трамваев на 13-й маршрут выделено из областного бюджета. Оставшаяся часть — это муниципальные деньги. С 2017 года в Новосибирске было приобретено и модернизировано 52 трамвая.
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