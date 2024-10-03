Знаменитый 13-й маршрут будет возить новосибирцев в новых трамваях — видео из вагона за 45 миллионов

До конца года на линии трамвая № 13 появятся 20 новых составов Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В начале октября первый модернизированный трамвай выйдет на маршрут № 13. Накануне, 2 октября, мэрия власти показали, как выглядит новый вагон. Показываем самый современный трамвай в городе в коротком ролике.

Новые модели трамваем собирают в Новосибирске: кузов привозят из Минска, а ходовая часть модернизируется из имеющегося резерва Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Главная фишка нового трамвая — это кузов. Салон оборудован валидаторами для бесконтактной оплаты, камерами наблюдения, кондиционером и усовершенствованной системой отопления. Кузов модели Т701 стал больше в длину, а для входа и выхода пассажиров теперь четыре двери вместо привычных трех. Также предусмотрен специальный пандус для маломобильных граждан.

Новые модели трамваем собирают в Новосибирске. Кузов привозят из Минска, а колесная база — это модернизированная тележка из запасов муниципального трамвайного парка. При таком подходе стоимость каждого вагона составляет 45 миллионов рублей. Если бы город закупал полностью собранный трамвай в Белоруссии, то каждая модель обходилась бы в два раза дороже.

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Салон Т701 готов вместить до 130 пассажиров. Кабина водителя оборудована сенсорной панелью управления, экранами наблюдения внешней дорожной обстановки, изображение на которые транслируют восемь камер, установленных на корпусе снаружи.

— Емкость трамвайного депо Новосибирска составляет 250 единиц. Выпуск на линию составляет от 85 до 90 единиц, а всего в наличии 168 трамваев. То есть часть вагонов идут под списание, либо под модернизацию в зависимости от остаточного ресурса. Срок службы некоторых отдельных единиц более чем в два раза превышает нормативный регламент, то есть более 30 лет, — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Для входа и выхода пассажиров предусмотрены четыре двери Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На сегодняшний день в Новосибирск уже поставлены 10 кабин из Белоруссии, шесть из них собраны и проходят сборку. Прежде чем принять на борт пассажиров, каждый трамвай должен отъездить по городу не менее 40 часов. Всего до конца года на линию 13-го маршрута должны выйти 20 новых трамваев. Как рассказали в мэрии Новосибирска, за год этим видом транспорта в городе пользуются более 24 млн пассажиров.

Двери изнутри и снаружи открываются нажатием кнопки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Программа модернизации будет продолжаться. Пока параметры бюджета озвучивать преждевременно, мы только в процессе. В этом году мы приобретаем 20 трамваев, и на эти цели выделяется 900 миллионов рублей. У нас есть трамвайные сети и на правом, и на левом берегу, поэтому будем по техническим расчетам восстанавливать и модернизировать парк, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

65% средств для приобретения 20 трамваев на 13-й маршрут выделено из областного бюджета. Оставшаяся часть — это муниципальные деньги. С 2017 года в Новосибирске было приобретено и модернизировано 52 трамвая.