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Дороги и транспорт В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

Власти оценили, во сколько обходится 1 километр

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70 комментариев

По факту стоимость работ будет еще выше

Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей. Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете заявили, что, говоря о миллиарде, имеют ввиду именно строительство трамвайных линий, иные работы в эту стоимость не включены.

— Стоимость строительства 1 километра трамвайной линии может составить порядка 0,5 — 1 миллиарда рублей без учета строительства искусственных сооружений и освобождения земельных участков, — ответили на запрос НГС в мэрии.

Власти при этом добавили, что стоимость проектов по строительству трамвайных линий определяется только по результатам разработки проектно-сметной документации.

Ранее НГС писал о том, что в микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи.

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Комментарии
73
Объективный наблюдатель
57 минут
Меня терзают смутные сомнения.........
трям-брям
1 час
Миллиард за 1 км путей? Я не тем занимаюсь.
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