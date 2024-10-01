В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

По факту стоимость работ будет еще выше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей. Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете заявили, что, говоря о миллиарде, имеют ввиду именно строительство трамвайных линий, иные работы в эту стоимость не включены.

— Стоимость строительства 1 километра трамвайной линии может составить порядка 0,5 — 1 миллиарда рублей без учета строительства искусственных сооружений и освобождения земельных участков, — ответили на запрос НГС в мэрии.

Власти при этом добавили, что стоимость проектов по строительству трамвайных линий определяется только по результатам разработки проектно-сметной документации.