В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей. Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска.
В муниципалитете заявили, что, говоря о миллиарде, имеют ввиду именно строительство трамвайных линий, иные работы в эту стоимость не включены.
— Стоимость строительства 1 километра трамвайной линии может составить порядка 0,5 — 1 миллиарда рублей без учета строительства искусственных сооружений и освобождения земельных участков, — ответили на запрос НГС в мэрии.
Власти при этом добавили, что стоимость проектов по строительству трамвайных линий определяется только по результатам разработки проектно-сметной документации.
Ранее НГС писал о том, что в микрорайон Клюквенный в Новосибирске планируют запустить трамваи.