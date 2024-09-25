«Ближайшая перспектива»: в микрорайон Клюквенный планируют запустить трамваи

Микрорайоны Клюквенный и Плющихинский — в приоритете по запуску рельсового транспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска хотят запустить трамваи в Плющихинский жилмассив и микрорайон Клюквенный. Об этом сообщил вице-мэр Олег Клемешов в прямом эфире телеканала «Вести Новосибирск».

Олег Клемешов подчеркнул, что в городе необходимо развивать все виды транспорта. Сейчас власти сосредоточились на трамваях и метро.

— Документами транспортного развития предусматривается развитие метро. У трамваев даже более амбициозные планы. Это Плющихинский, Клюквенные жилмассивы и так далее. Я думаю, это ближайшая перспектива, — объяснил вице-мэр.

В некоторых районах, например, в Первомайском, основным видом общественного транспорта остаются автобусы. Сейчас в городе также активно развивается троллейбусное движение.