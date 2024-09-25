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Дороги и транспорт «Ближайшая перспектива»: в микрорайон Клюквенный планируют запустить трамваи

«Ближайшая перспектива»: в микрорайон Клюквенный планируют запустить трамваи

Сроки пока неизвестны

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6 комментариев

Микрорайоны Клюквенный и Плющихинский — в приоритете по запуску рельсового транспорта

Власти Новосибирска хотят запустить трамваи в Плющихинский жилмассив и микрорайон Клюквенный. Об этом сообщил вице-мэр Олег Клемешов в прямом эфире телеканала «Вести Новосибирск».

Олег Клемешов подчеркнул, что в городе необходимо развивать все виды транспорта. Сейчас власти сосредоточились на трамваях и метро.

— Документами транспортного развития предусматривается развитие метро. У трамваев даже более амбициозные планы. Это Плющихинский, Клюквенные жилмассивы и так далее. Я думаю, это ближайшая перспектива, — объяснил вице-мэр.

В некоторых районах, например, в Первомайском, основным видом общественного транспорта остаются автобусы. Сейчас в городе также активно развивается троллейбусное движение.

Ранее НГС писал, что в микрорайоне Клюквенный начали забивать сваи первого жилого дома. Сдать здания хотят уже через два года, а еще через год — достроить школу и детский сад.

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Комментарии
8
Гость
11 минут
В доль Меги на Ватутина когда запустят? Пробка второй месяц на ровном месте...
Гость
10 минут
Вот просто статья ни о чём!!! Зачем такое вообще печатать?
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