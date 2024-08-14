Забивают первые сваи: что сейчас происходит в поле, где появится огромный микрорайон Клюквенный — фоторепортаж

Рабочие забивают сваи первого 13-этажного дома в микрорайоне, разрешение на строительство получили недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Севере Новосибирска в новом микрорайоне Клюквенный начали забивать сваи первого жилого дома. Сдать здания хотят уже через два года, а еще через год — достроить школу и детский сад. Микрорайон за 75 миллиардов рублей возводят по четкому плану, сейчас определили четырех застройщиков (концепция некоторых зданий уже известна), чуть позже на торгах выберут еще несколько компаний. НГС побывал на стройке нового огромного микрорайона, в котором поселится 35 тысяч человек, и узнал, какие работы ведут там сейчас.

О масштабной застройке Клюквенного по комплексному развитию территории (КРТ) стало известно два года назад, тогда правительство Новосибирской области рассказало об идее построить микрорайон с собственной инфраструктурой на месте поля. До 2033 года на севере Новосибирска должны появиться жилые дома, поселить здесь планируют порядка 35 тысяч человек, а общий объем жилья составит более одного миллиона квадратных метров.

Реализацию проекта разделили на три этапа, на первом появится 500 тысяч квадратов жилья, дороги, инженерная инфраструктура и некоторые социальные объекты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас дома возводит только АО «Завод сборного железобетона № 6», остальные компании приступят к строительству чуть позже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осваивать микрорайон будут сразу несколько компаний. Как объяснил первый заместитель министра строительства Дмитрий Тимонов, взяться за такую огромную территорию одному застройщику сложно, поэтому землю решили поделить. Сейчас выбрали четырех застройщиков: «КПД-Газстрой», ГК «Талан», «Союз-Инвест» и ЗСЖБ №6. Последняя компания уже забивает сваи для своего первого дома, который планируют сдать в следующем году. Остальные организации получат разрешение на строительство осенью, а к возведению приступят в 2025 году. В ближайшее время выставят и остальные участки микрорайона на торги.



— За счет ресурса регионального оператора мы можем обеспечить строительство десятка километров инженерных сетей и автомобильных дорог. Для строительства жилья привлекаем несколько компаний, в том числе, чтобы квартиры могли купить люди с разным уровнем дохода, — рассказал Дмитрий Тимонов.

Сейчас участки получили четыре застройщика, в будущем компаний станет больше. Посмотрите, как планируют застроить землю Так выглядит проект омского «Завода сборного железобетона №6», компания построит шесть зданий 1 из 2 Сейчас участки получили четыре застройщика, в будущем компаний станет больше. Посмотрите, как планируют застроить землю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Реализацию проекта разделили на три этапа. Первый хотят завершить в течение 5 лет, за это время в микрорайоне появится 500 тысяч квадратных метров жилья, социальные объекты и почти вся инженерная инфраструктура. Дома застройщики начнут сдавать в 2026 году, школу введут в эксплуатацию в марте 2027 года, в мае — детский сад.

— Все рассчитано, порядка года необходимо, чтобы люди заселялись, сделали ремонт. Школы и жилье строим почти одновременно. Как только люди заедут, откроется учебное заведение. Департамент образования и вовсе боится, что школы будут пустовать, — рассказывает генеральный директор оператора проекта АО «Агентство развития жилищного строительства» Ашот Рафаелян.

Контракт на строительство дорог уже заключили с барнаульской фирмой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас рабочие занимаются инженерными сетями: электричеством, очистными сооружениями, коллекторами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Правительство региона выступает в роли модератора, чтобы компании не мешали друг другу на стройке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Появится в новом микрорайоне и большой парк с озером площадью примерно в 17 гектаров, для его строительства зарезервировали 600 миллионов рублей. В 2028 году построят поликлинику со станцией скорой помощи на 5 машин. Всего будет три школы, пять детских садов, торговый и спортивный центры.



Для жителей микрорайона также построят дорогу, которая станет продолжением улицы Богдана Хмельницкого и пройдет через промзону. Планируется запустить электричку, на ней до станции «Новосибирск-Главный» можно добраться за 15 минут.

— Сейчас заканчиваем делать временную станцию, через месяц жители близлежащих домов, строители и сотрудники соседних предприятий смогут приезжать в Клюквенный на электричке. По два поезда будут ходить утром и вечером, по мере заполняемости их количество увеличат. В будущем появится перехватывающая парковка, — объяснил Ашот Рафаелян.

До станции благоустроили пешеходную дорожку, переход через рельсы еще не сделали, обещают закончить все к сентябрю. Доехать до станции «Новосибирск-Главный» из Клюквенного можно за 15 минут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пока платформа временная, здесь будут останавливаться по два поезда утром и вечером, по мере заполняемости количество увеличат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пока на территории нового микрорайона остались дома старого поселка Клюквенный и СНТ «Озерное», жилье у собственников начали выкупать. Процесс хотят в течение трех лет, расселять местных не панируют, им решили выдать средства за жилье. В прошлом году НГС писал, что прокуратура потребовала признать дома аварийными и подлежащими сносу, в список попали почти все существующие дома поселка. Жители наотрез отказывали подписывать бумаги и были готовы идти в суд. Все, что известно о проектируемом микрорайоне, НГС собирает в одном сюжете.

Помимо пустых полей застраивают территории и промзон, например, редевелопмент коснулся бывшей территории «Экрана». Неиспользуемую землю и помещения промпарка то и дело раздают застройщикам, например, с одной стороны 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку.