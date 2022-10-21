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Нью-Клюковки: 35 тысяч новосибирцев поселят в новом микрорайоне, на который падали самолеты

Район, которому обещают светлое будущее, сейчас без горячей воды, медпункта и магазина

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Раньше в дома заселялись работники местной радиостанции — скоро микрорайону Клюквенный обещают расцвет

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В Новосибирске разработали план застройки микрорайона Клюквенный. Он находится в северной части города, недалеко от Пашино, добраться туда можно с улицы Тайгинской. Сейчас в микрорайоне есть 12 малоэтажных домов, в которых живут 250 человек. В 1930-е годы рядом построили одну из крупнейших в стране радиостанций, но несколько лет назад ее снесли. У местных жителей нет горячей воды, медпункта и магазина, при этом в будущем здесь хотят построить дома на 35 000 человек. Корреспонденты НГС побывали в перспективном микрорайоне. Разбираемся, что происходит там сейчас и на что жители могут рассчитывать в ближайшие годы.

Немного истории

Так выглядит единственная автобусная остановка микрорайона

Так выглядит единственная автобусная остановка микрорайона

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Новосибирск стал использовать территорию Клюквенного в 1930-х годах. Как сообщил НГС краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, в 1931-м там смонтировали деревянную мачту для использования широковещательного радиопередатчика. Эта станция стала третьей по мощности на территории СССР после тех, которые были расположены в Москве и Колпино.

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— На окружающем поле также разместили систему антенно-мачтовых сооружений. Трансляция велась на территорию от Урала до Дальнего Востока. Строго режимный объект был назван «Радиостанция № 1». Вокруг были образованы подведомственные сельские хозяйства — совхоз «Спартак» и совхоз ЗВК ОГПУ с привлечением на сельхозработы заключенных и раскулаченных, — говорит Константин Голодяев.

Табличка напоминает об истории радиостанции

Табличка напоминает об истории радиостанции

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В 1938 году в мачту радиостанции врезался кукурузник. Через несколько лет, в 1945 году, американский самолет «Дуглас С-47» летел по маршруту Улан-Батор — Москва. Он блуждал в тумане, и экипаж принял прожекторы радиостанции за посадочные огни аэродрома Новосибирск, после чего пошел на посадку. На высоте в 50 метров он зацепился крылом за стальную расчалку мачты, обрезал крыло, перевернулся, упал и загорелся. Все 16 человек, которые были на борту, в том числе трое детей, погибли.

Дороги, судя по их состоянию, не ремонтировали довольно давно

Дороги, судя по их состоянию, не ремонтировали довольно давно

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— После этого случая конструкцию заменили на металлическую, доведя ее высоту до 205 метров. Десятки лет эта радиостанция была самым высоким сооружением на территории Новосибирской области. Ее демонтировали три года назад, после чего корпуса бывшей радиостанции не эксплуатировались, — рассказал краевед.

В 2005 году поселок Клюквенный вошел в состав Новосибирска. В 2016 году ему присвоили статус микрорайона.

«Магазина, самое главное, нет»

Единственный детский сад уже не используется

Единственный детский сад уже не используется

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Днем в будний день микрорайон, который, несмотря на статус, хочется назвать поселком, выглядит опустевшим. За час на улице удалось встретить трех прохожих, также мимо остановки проехала машина судебных приставов.

В Клюквенном пустынно даже днем

В Клюквенном пустынно даже днем

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В Клюквенном всего одна улица — Подневича. На ней стоят многоквартирные дома высотой в один-два этажа. Они мало чем отличаются друг от друга. Но среди серых построек встретилась одна, недавно окрашенная в розовый цвет. Рядом с еще одним домом стояли качели — кажется, что некоторые жители стараются сделать это серое место более уютным.

Магазин в Клюквенном снесли в прошлом году

Магазин в Клюквенном снесли в прошлом году

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На улицах стоят и советские автомобили, и иномарки. Дорожки к домам покрыты лужами, по одному из спусков с центральной улицы нельзя пройти, не замаравшись глиной. В целом район кажется тихим и спокойным за счет своей пустоты.

По словам новосибирца, который живет в Клюквенном, горячей воды в домах нет, и потому люди пользуются бойлерами

По словам новосибирца, который живет в Клюквенном, горячей воды в домах нет, и потому люди пользуются бойлерами

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Местный житель в разговоре с корреспондентом НГС довольно коротко ответил на вопрос о том, какие плюсы и минусы есть у этого места:

— А всё минусы. Садика нет, не стало. Я приехал в 80-м году сюда, садик был. Работал механиком 19 лет на радиостанции. Контора была, клуб, магазин. В школу возили отсюда на автобусе. В 90-х годах, когда убрали радиостанцию, всё посносили. Магазин в прошлом году снесли.

Отопление в дома подается от котельной

Отопление в дома подается от котельной

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Одноэтажное здание бывшего сада стоит рядом с единственной остановкой. За невысоким забором видно, что территория уже заросла.

На отсутствие важных для жизни объектов указал и другой местный житель, Валерий:

— Магазинов нет, медпункта нет, маршрутка одна только и ходит. Магазина, самое главное, нет. Ничего нет. Медпункт был, закрыли его. Ездят кто куда, на маршрутке в основном. У кого машина, конечно, своим ходом. Так может, и нас расселят? Снесут всё. Слухи идут, что дома начнут строить.

Большая часть территории микрорайона не застроена

Большая часть территории микрорайона не застроена

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Мужчина также добавил, что раньше в Клюквенном жили работники радиостанции. Сейчас вышку уже снесли.

По данным сервиса 2ГИС, в Клюквенном продается одна квартира. «Двушка» площадью 49 квадратных метров стоит 3,5 миллиона рублей.

Почти Академгородок

Дома построили в 1940–1980-е годы

Дома построили в 1940–1980-е годы

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О планах по застройке мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в первой половине октября. По словам главы города, в будущем в микрорайоне планируют сдать около 1 миллиона квадратных метров жилья.

Фасады некоторых домов нуждаются в ремонте

Фасады некоторых домов нуждаются в ремонте

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— Поселок Клюквенный расположен между микрорайонами Снегири, Ключевой и Пашино. Сейчас поселок Клюквенный — это 12 жилых домов, насчитывающих 250 жителей. Министерством строительства Новосибирской области была определена эта территория под площадку комплексного жилищного строительства. Согласно плану, площадь будущего микрорайона составит 207 гектаров, на 98 гектарах будет возведено примерно 1 миллион квадратных метров жилья. 35 000 новосибирцев получат возможность приобрести квартиры, — рассказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Кажется, что спуск местные жители сделали самостоятельно

Кажется, что спуск местные жители сделали самостоятельно

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По словам главы города, сейчас проект находится на начальной стадии. Инфраструктуру для территории — дороги, ливневые канализации — должен подготовить муниципалитет.

Мэрия предоставила проект планировки территории Клюквенного. Его разработкой занимались «Запсибниипроект 2», «Инфомедиаком» и «Сибирское проектное бюро».

В проекте указано, что дома микрорайона построили в 1940–1980-е годы. Они занимают площадь в 2,1 гектара. На 14 гектарах находятся садовые общества. Большая часть микрорайона — это неосвоенная территория площадью 103,4 гектара.

Люди пытаются сделать место более уютным

Люди пытаются сделать место более уютным

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Новые дома в Клюквенном собираются построить в три этапа.

— Первая очередь строительства подразумевает развитие транспортной инфраструктуры со стороны улицы Подневича и запуск в северо-восточной части микрорайона транспортно-пересадочного узла. А также совместное освоение юго-западной части микрорайона под жилищное строительство (малоэтажная и среднеэтажная жилые застройки) и размещение объектов социальной инфраструктуры, — говорится в проекте.

Таким может стать Клюквенный в будущем

Таким может стать Клюквенный в будущем

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В микрорайоне собираются построить пять детских садов на 1235 мест, три школы на 4100 мест, учреждения дополнительного образования на 3300 мест. Также планируется возвести поликлинику мощностью 600–650 посещений в смену, станцию скорой медицинской помощи, бассейны, стадионы и спортивные площадки.

Предполагается, что в будущем здесь будут жить <nobr class="_">35 000</nobr> человек

Предполагается, что в будущем здесь будут жить 35 000 человек

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При подготовке проекта авторы провели опрос среди новосибирцев, чтобы выяснить, что они думают об этой территории:

— Большая часть респондентов (28%) ответила, что Клюквенный не будет похож ни на один другой ЖК. Интересно, что следом идут Академгородок и Кольцово.

Авторы указали, что срок ввода первой очереди домов — 2025–2026 годы, второй — 2027–208 годы, третьей — до 2033 года. Предполагается, что там построят дома высотой от 4 до 12 этажей.

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