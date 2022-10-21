Нью-Клюковки: 35 тысяч новосибирцев поселят в новом микрорайоне, на который падали самолеты
Район, которому обещают светлое будущее, сейчас без горячей воды, медпункта и магазина
В Новосибирске разработали план застройки микрорайона Клюквенный. Он находится в северной части города, недалеко от Пашино, добраться туда можно с улицы Тайгинской. Сейчас в микрорайоне есть 12 малоэтажных домов, в которых живут 250 человек. В
Немного истории
Новосибирск стал использовать территорию Клюквенного в
— На окружающем поле также разместили систему антенно-мачтовых сооружений. Трансляция велась на территорию от Урала до Дальнего Востока. Строго режимный объект был назван «Радиостанция
В 1938 году в мачту радиостанции врезался кукурузник. Через несколько лет, в 1945 году, американский самолет «Дуглас С-47» летел по маршруту Улан-Батор — Москва. Он блуждал в тумане, и экипаж принял прожекторы радиостанции за посадочные огни аэродрома Новосибирск, после чего пошел на посадку. На высоте в 50 метров он зацепился крылом за стальную расчалку мачты, обрезал крыло, перевернулся, упал и загорелся. Все 16 человек, которые были на борту, в том числе трое детей, погибли.
— После этого случая конструкцию заменили на металлическую, доведя ее высоту до 205 метров. Десятки лет эта радиостанция была самым высоким сооружением на территории Новосибирской области. Ее демонтировали три года назад, после чего корпуса бывшей радиостанции не эксплуатировались, — рассказал краевед.
В 2005 году поселок Клюквенный вошел в состав Новосибирска. В 2016 году ему присвоили статус микрорайона.
«Магазина, самое главное, нет»
Днем в будний день микрорайон, который, несмотря на статус, хочется назвать поселком, выглядит опустевшим. За час на улице удалось встретить трех прохожих, также мимо остановки проехала машина судебных приставов.
В Клюквенном всего одна улица — Подневича. На ней стоят многоквартирные дома высотой в один-два этажа. Они мало чем отличаются друг от друга. Но среди серых построек встретилась одна, недавно окрашенная в розовый цвет. Рядом с еще одним домом стояли качели — кажется, что некоторые жители стараются сделать это серое место более уютным.
На улицах стоят и советские автомобили, и иномарки. Дорожки к домам покрыты лужами, по одному из спусков с центральной улицы нельзя пройти, не замаравшись глиной. В целом район кажется тихим и спокойным за счет своей пустоты.
Местный житель в разговоре с корреспондентом НГС довольно коротко ответил на вопрос о том, какие плюсы и минусы есть у этого места:
— А всё минусы. Садика нет, не стало. Я приехал в
Одноэтажное здание бывшего сада стоит рядом с единственной остановкой. За невысоким забором видно, что территория уже заросла.
На отсутствие важных для жизни объектов указал и другой местный житель, Валерий:
— Магазинов нет, медпункта нет, маршрутка одна только и ходит. Магазина, самое главное, нет. Ничего нет. Медпункт был, закрыли его. Ездят кто куда, на маршрутке в основном. У кого машина, конечно, своим ходом. Так может, и нас расселят? Снесут всё. Слухи идут, что дома начнут строить.
Мужчина также добавил, что раньше в Клюквенном жили работники радиостанции. Сейчас вышку уже снесли.
По данным сервиса 2ГИС, в Клюквенном продается одна квартира. «Двушка» площадью 49 квадратных метров стоит 3,5 миллиона рублей.
Почти Академгородок
О планах по застройке мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в первой половине октября. По словам главы города, в будущем в микрорайоне планируют сдать около 1 миллиона квадратных метров жилья.
— Поселок Клюквенный расположен между микрорайонами Снегири, Ключевой и Пашино. Сейчас поселок Клюквенный — это 12 жилых домов, насчитывающих 250 жителей. Министерством строительства Новосибирской области была определена эта территория под площадку комплексного жилищного строительства. Согласно плану, площадь будущего микрорайона составит 207 гектаров, на 98 гектарах будет возведено примерно 1 миллион квадратных метров жилья.
По словам главы города, сейчас проект находится на начальной стадии. Инфраструктуру для территории — дороги, ливневые канализации — должен подготовить муниципалитет.
Мэрия предоставила проект планировки территории Клюквенного. Его разработкой занимались «Запсибниипроект 2», «Инфомедиаком» и «Сибирское проектное бюро».
В проекте указано, что дома микрорайона построили в 1940–1980-е годы. Они занимают площадь в 2,1 гектара. На 14 гектарах находятся садовые общества. Большая часть микрорайона — это неосвоенная территория площадью 103,4 гектара.
Новые дома в Клюквенном собираются построить в три этапа.
— Первая очередь строительства подразумевает развитие транспортной инфраструктуры со стороны улицы Подневича и запуск в северо-восточной части микрорайона транспортно-пересадочного узла. А также совместное освоение юго-западной части микрорайона под жилищное строительство (малоэтажная и среднеэтажная жилые застройки) и размещение объектов социальной инфраструктуры, — говорится в проекте.
В микрорайоне собираются построить пять детских садов на 1235 мест, три школы на 4100 мест, учреждения дополнительного образования на 3300 мест. Также планируется возвести поликлинику мощностью 600–650 посещений в смену, станцию скорой медицинской помощи, бассейны, стадионы и спортивные площадки.
При подготовке проекта авторы провели опрос среди новосибирцев, чтобы выяснить, что они думают об этой территории:
— Большая часть респондентов (28%) ответила, что Клюквенный не будет похож ни на один другой ЖК. Интересно, что следом идут Академгородок и Кольцово.
Авторы указали, что срок ввода первой очереди домов — 2025–2026 годы, второй — 2027–208 годы, третьей — до 2033 года. Предполагается, что там построят дома высотой от 4 до 12 этажей.
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