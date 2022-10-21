Нью-Клюковки: 35 тысяч новосибирцев поселят в новом микрорайоне, на который падали самолеты

Местный житель в разговоре с корреспондентом НГС довольно коротко ответил на вопрос о том, какие плюсы и минусы есть у этого места:



— А всё минусы. Садика нет, не стало. Я приехал в 80-м году сюда, садик был. Работал механиком 19 лет на радиостанции. Контора была, клуб, магазин. В школу возили отсюда на автобусе. В 90-х годах, когда убрали радиостанцию, всё посносили. Магазин в прошлом году снесли.