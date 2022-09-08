Обман в чистом поле: под Новосибирском бросили недостроенными десятки домов для ученых — в поселок «закопали» миллионы
Члены кооператива обратились в полицию — они предполагают, что столкнулись с мошенничеством
Несколько пайщиков жилищно-строительного кооператива «Академический» написали заявления в полицию на бывшего председателя ЖСК, по вине которого, как они считают, остались без домов. Люди полагают, что стали жертвой мошеннической схемы, благодаря которой у одних пайщиков (преимущественно из числа членов правления) стройка благополучно завершилась, а на другие объекты не хватило денег — хотя платежи все вносили одинаково. Журналист НГС Павел Тиунов пообщался со всеми сторонами конфликта и разыскал генподрядчика, который должен был заработать на домах для ученых, но в результате потерпел огромные убытки.
Поселок ученых, который находится всего в нескольких километрах от Краснообска, напоминает скорее огромную строительную площадку, чем организованное поселение. Несмотря на то, что проект реализуется с 2013 года, сегодня круглый год там живут всего несколько семей. Вокруг — сплошные недострои в разной степени готовности, отсыпанные крупным щебнем дороги и заросшие бурьяном незанятые участки.
ЖСК «Академический» был создан по закону «О содействии развитию жилищного строительства». Для строительства частных домов недалеко от поселка Элитное Мичуринского сельсовета была выделена большая территория, разделенная на участки по 15 соток. Костяк кооператива составили сотрудники академических институтов и многодетные семьи. В 2016 году было получено разрешение на строительство 105 домов.
«Остаюсь без дома»
Участок, где сегодня красуется незавершенный фундамент, выделен доктору биологических наук Валентине Семёновне Деевой, специалисту по изучению генофонда сельскохозяйственных животных Сибири и Дальнего Востока. Она вступила в ЖСК «Академический» на заре его основания. По ее словам, на стадии оформления земли все вопросы «курировала Москва», поэтому опасений за будущее не было.
Члены кооператива приняли устав, согласно которому каждый пайщик должен внести плату на строительство коммуникаций (дороги, водоснабжение, газоснабжение, электричество и
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профф» было образовано в ноябре 2011 года и по сей день является действующим предприятием, им владеет и руководит предприниматель Виктор Вольхин. На конец 2020 года баланс компании составил
— Я перечислила в ЖСК 1,2 миллиона рублей на строительство коммуникаций и 2,57 миллиона — на строительство дома. В 2017 году возвели фундамент, — рассказала Валентина Деева. — Затем начались странности: генподрядчик якобы провел экспертизу построенного фундамента и выяснилось, что он не соответствует строительным требованиям. У них с субподрядчиком возник конфликт, который не решен до сих пор. А я остаюсь без дома.
Обращения к председателю ЖСК результата не принесли. По словам доктора наук, она просила показать ей акт экспертизы, но увидеть документ ей так и не удалось.
Видишь стены? И я не вижу — а они есть
Медик Наталья Пронкина получила участок как сотрудник клиники иммунопатологии при НИИ фундаментальной и клинической иммунологии с 10-летним стажем. У женщины есть сестра — инвалид детства, поэтому свой дом с удобным выходом на улицу показался ей вариантом решения многих проблем. Пронкина вступила в ЖСК, оплатила взнос на строительство коммуникаций, взяла кредит и в 2018 году внесла 1,2 миллиона рублей на строительство дома площадью
— Сначала мне сказали, что фундамент готов, а по факту он не был готов. Потом сказали, что мне нужно срочно отдать деньги на закупку кирпича, чтобы они построили мне стены и крышу. Я перечислила деньги на кирпич и стены, и всё — на этом строительство моего дома закончилось. Остался недостроенный фундамент, и больше мне ничего не строили, — жалуется медик.
Наталья призналась, что не вдавалась в подробности, почему генподрядчик не может выполнить свои обязательства по договору. Искать правду женщина решила через правление ЖСК, поскольку деньги вносила именно на счет кооператива, но диалог выстроить не удалось. Через несколько лет Наталья Пронкина узнала, что «по документам дом построен» — то есть стены из кирпича были возведены, о чем свидетельствует акт приема-передачи работ, подписанный председателем правления и руководителем компании «Профф» (акт имеется в распоряжении редакции).
Сегодня Наталья Пронкина добивается справедливости через суд.
Собственное расследование
Многодетная мать Юлия Сарвилина тоже несколько лет ждет собственного дома в ЖСК «Академический». Большая семья выбрала большой проект —
— У меня взяли и всю сумму сразу загнали — в несколько этапов, но выполнения этапов никто не дожидался. В итоге моих денег нет. И дома нет, — отметила пайщица.
Женщина решила во что бы то ни стало разобраться, почему строительство ее дома было заморожено на стадии фундамента. Картина произошедших событий стала проясняться в тот момент, когда она стала членом правления и получила доступ к финансовым документам. Выяснилось, что «Академический» начал испытывать трудности уже на этапе строительства коммуникаций.
— Оказалось, что подрядчику, «Смайл Хоум», отправляли транши независимо от выполненных работ. В результате вся сумма была выплачена, а коммуникаций нет — в поселке отсутствует водоотведение, не достроены дороги и так далее. Бывший председатель подписал акты выполненных работ на невыполненные работы, и мы, пайщики, в результате еще остались должны подрядчику. Мы вынуждены были доплачивать еще по 165 тысяч рублей, — возмутилась Юлия Сарвилина.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2019 году в отношении компании «Смайл Хоум» было возбуждено производство по делу о банкротстве. Компания принадлежит предпринимателям Даниле Омельченко, Елене Брилёвой и Вячеславу Макашину. Из троих только последний владеет другими компаниями, связанными со строительством и торговлей материалами («Антей», «Рябина», «ТД М2Групп»). На конец года баланс «Смайл Хоум» составлял
Перед началом строительства домов в ЖСК сменили председателя. Пост занял член кооператива Василий Мяленко, к которому после анализа финансовых документов скопилось много вопросов.
— Менялись субподрядчики, покупался материал, он никак не учитывался. В итоге у кого-то из пайщиков не построена крыша, у кого-то нет стен, у нас троих строительство замерло на стадии фундамента. Зато у членов правления за это время выросли пристройки, бани и гаражи, — подчеркнула Юлия.
Еще один аргумент против председателя — почти 8 миллионов рублей, потраченные из кассы Василием Мяленко без предоставления каких-либо документов, разъясняющих траты. По этому факту правление обратилось с иском в арбитражный суд.
В 2019 году ЖСК разорвал отношения с «Проффом» как с компанией, не выполнившей обязательства по договорам. В том же году Василий Мяленко сложил полномочия председателя по итогам общего голосования. В 2022 году четыре пайщика ЖСК «Академический», не дождавшись домов, написали на него заявления в полицию с просьбой проверить его действия на признаки мошенничества.
«Не построенные дома — проблемные»
В беседе с журналистом НГС Василий Мяленко пояснил, что проблемы ЖСК «Академический» связаны с нерациональным планированием. В частности, строительство коммуникаций, по его словам, не было завершено, потому что смета предполагала участие в финансировании всех 105 пайщиков, но ЖСК на тот момент не был укомплектован.
— Внутренние коммуникации делались не для существующих пайщиков, они делались для всех: нельзя было для кого-то сделать, для кого-то не сделать. На конец 2016 года в ЖСК сложилась такая ситуация, что работы выполнены подрядчиком, а платить ему было нечем, — рассказал бывший председатель.
Подрядчик высудил с ЖСК порядка 10 миллионов рублей. После смены первого председателя, с которым «еще были проблемы», правление возглавил Василий Мяленко, и на одном из общих собраний было принято решение продолжить строительство. Выбрали генподрядчика — компания «Профф» «предложила самую низкую цену».
— Этот «Профф» нам построил порядка 35 домов. Не построенные дома, о которых вы говорите — так сказать, проблемные, — говорит Мяленко. — Пайщики решили изменить типовые проекты: один решил пристроить террасу, другой — веранду. Строительство еще одного дома осложнялось близостью грунтовых вод. В результате возведение проблемных объектов постоянно откладывалось на потом, до тех пор пока мы не разорвали отношения с «Проффом».
Бывший председатель добавил, что «Профф» оказался непростым генподрядчиком: у него якобы всегда возникали проблемы с получением необходимых документов, некоторые виды работ были выполнены некачественно, поэтому не принимались ЖСК. Учитывая, что дома строились по предоплате, а компания получила деньги за недостроенные объекты, после разрыва отношений ЖСК подал на «Профф» в суд. Требования по каждому иску были удовлетворены — в сумме кооператив отсудил около 27 миллионов рублей.
— Другое дело, что, как обычно у нас это бывает, взять с них нечего. Поэтому такая ситуация и сложилась, — заявил Мяленко.
Пайщиков, недовольных работой генподрядчика, по его словам, было много, но в основном претензии касались «незначительных недоработок»: не подшитый карниз, не выведенная вентиляция, недоделки по качеству. Василий Мяленко подчеркнул, что большинство пайщиков «переплатили, вложились в мелочь, доделали и живут».
«Это схема»
Редакция НГС связалась с учредителем и директором компании «Профф» Виктором Вольхиным. Предприниматель уверяет, что сам стал жертвой.
— ЖСК «Академический» дал мне своих субподрядчиков в лице председателя, его подельников или друзей — не важно. Все деньги, что я получил от «Академического», за исключением 2%, я передал субподрядчикам. Людям дома не достроили. Достраивал я на свои деньги, и по факту «Академический» должен мне деньги, просто у меня не было средств судиться, — отметил бизнесмен.
Вольхин подчеркнул, что написал 8 заявлений в полицию на субподрядчиков, которых ему якобы навязало правление «Академического».
— Я надеюсь, до дольщиков дошло, что виновато во всём правление. Я изначально попал в схему. Меня развели, как лоха — так же, как развели дольщиков, — резюмировал Вольхин.
Предприниматель также подчеркнул, что готов повторить свои заявления, если дело дойдет до судебного разбирательства.
Журналист НГС изучил пофамильный список членов правления, актуальный на период деятельности компании «Профф» на территории ЖСК, и сравнил его с перечнем контрагентов, участвовавших в строительстве домов. Прямой связи между пайщиками и субподрядчиками найти не удалось.
«Дело должно быть направлено в главк»
Представитель потерпевших, адвокат Андрей Росс отметил, что сегодня в отношении бывшего председателя ЖСК «Академический» подано четыре заявления в полицию, пятое — от кооператива.
— Нас уже вызвали на осмотр места происшествия, полицейские зафиксировали недостроенные объекты. Пайщики, 5 человек, подходили, интересовались, называли себя тоже потерпевшими. В другой день мои доверители ездили в отдел полиции «Новосибирский» давать пояснение. Как нам пояснили сотрудники, дело должно быть передано в главк для возбуждения уголовного дела, — пояснил Росс.
Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой пояснить ситуацию по работе с заявлением пайщиков ЖСК «Академический». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее журналисты НГС провели масштабное расследование о том, как новосибирские силовики получили целый коттеджный поселок.