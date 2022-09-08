Обман в чистом поле: под Новосибирском бросили недостроенными десятки домов для ученых — в поселок «закопали» миллионы

ЖСК «Академический» был создан по закону «О содействии развитию жилищного строительства». Для строительства частных домов недалеко от поселка Элитное Мичуринского сельсовета была выделена большая территория, разделенная на участки по 15 соток. Костяк кооператива составили сотрудники академических институтов и многодетные семьи. В 2016 году было получено разрешение на строительство 105 домов.

«Остаюсь без дома»

Участок, где сегодня красуется незавершенный фундамент, выделен доктору биологических наук Валентине Семёновне Деевой, специалисту по изучению генофонда сельскохозяйственных животных Сибири и Дальнего Востока. Она вступила в ЖСК «Академический» на заре его основания. По ее словам, на стадии оформления земли все вопросы «курировала Москва», поэтому опасений за будущее не было.