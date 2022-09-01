Дом на 2000 квартир: как живут в самой длинной новостройке Горского — с жалобами на происшествия, озером и гусями
Местные жители хвалят благоустройство и соседей, но не обходится без неприятных происшествий
В новосибирской архитектуре мало удивительного. Тем больше поражают какие-то масштабные и амбициозные проекты местных застройщиков, как, например, дом-город «Нарымский квартал». Или дом комплекса «Радужный каскад» на Стартовой, 1 — один из самых длинных в городе. Он один составляет целый избирательный участок, а в 20 его подъездах, кроме более чем 2 тысяч жителей, разместилось почти всё, что нужно для жизни, чтобы не преодолевать «шаолиньские ступени» на пути к остальной цивилизации. Как живет огромный дом, узнали журналисты НГС.
Дом на Стартовой, 1 — часть комплекса «Радужный каскад» компании «Первый строительный фонд» и один из самых длинных домов в Новосибирске. Последнюю секцию сдали в конце 2020 года, а всего их 20 — 20 подъездов на 1884 квартиры.
Когда дом начинали строить в 2011 году, архитектор проекта Александр Лаптяйкин говорил, что его длина составит более полукилометра. Сегодня это один из самых длинных домов в Новосибирске — опередила его только «китайская стена» в Северо-Чемском жилмассиве, в которой на два подъезда больше (зато квартир меньше на тысячу). Эти два дома, кстати, единственные в городе целиком составляют по целому избирательному участку.
Первоначально фишкой проекта, кроме масштаба, должен был стать фонтан в круглом курдонёре со стороны котлована. Но строили дом долго, проект корректировался в процессе — и до фонтана дело так и не дошло. Впрочем, жители, покупавшие квартиры на первых этапах строительства, с улыбкой признаются, что в фонтан во дворе особо и не верили.
Фактически дом создает скобку для всего «Радужного каскада», а из-за ландшафта строения комплекса с тем самым каскадом из лестниц формируют уютное пространство с детским садом внутри. Сегодня это несколько уютных зеленых дворов с кучей игровых комплексов, спортивными площадками и газонами, над которыми искрятся водой разбрызгиватели (не слишком частое явление в новосибирских дворах).
— Есть люди, которым не нравится, как убирают зимой, как убирают летом во дворе. Я вижу, наоборот, что у нас постоянно ходят и что-то прибирают, подстригают, заботятся, насколько могут, — отметила работу управляющей компании жительница одного из множества подъездов Татьяна.
Татьяна и Евгения с семьями живут в доме уже 8 лет. Евгения призналась, что даже переезжала внутри комплекса в квартиру побольше. За это время в семье появились и подросли дети, которые сегодня гуляют во дворе: женщины говорят, что у них здесь уже образовалось настоящее детское сообщество.
— В целом у нас приличные дети, дружелюбные родители. Если у детей какой-то конфликт, никто из родителей не пойдет других материть или что-то выяснять: всё очень цивилизованно обычно, — говорит Евгения о взаимоотношениях с соседями.
Хотя, кажется, при таком скоплении людей бытовые столкновения неизбежны, никто из встреченных жителей дома не вспомнил о каких-то конфликтах, разве что упомянули житейские, из-за шума. При этом в августе в редакцию НГС пришло сообщение о том, что лето на Стартовой, 1 выдалось беспокойным: в начале лета в 15-м подъезде произошло убийство, затем жители 9-го подъезда «любовались» залитым кровью лифтом, а в августе в 20-м подъезде пьяный мужчина выбил ногой стекло в подъездной двери.
Встреченные жители 15-го подъезда о смерти там ничего сказать не смогли, но Татьяна вспомнила, что, действительно, после праздников на лестнице между этажами обнаружили до смерти избитого мужчину. «Но двор вроде не криминальный», — тут же добавила она. В ответе полиции на запрос НГС смерть, впрочем, не упомянута. Не исключено, что это была все-таки история со счастливым концом.
О крови в лифте 9-го подъезда не вспомнила даже уборщица, а инцидент с выбитой дверью произошел как раз накануне фоторепортажа НГС — для уточнения его обстоятельств, вероятно, на место приезжал встреченный журналистами у дома участковый.
— Мы утром вышли — всё разнесено, — рассказал Анатолий, чья дочь-студентка недавно переехала в дом. — Это первый раз такое, буйные какие-то. До этого случая тихо и спокойно было, убирали вовремя, всё культурно. А тут утром вышли — и погром.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в этом году происшествий в доме на 17% больше, чем в прошлом: с начала 2022 года в полицию поступило всего 260 обращений по адресу длинного дома.
— Например, в текущем году в полицию поступило 23 сообщения о кражах, 37 сообщений, касающихся охраны собственности, и 8 сообщений об умышленном причинении легкого вреда здоровью, — уточнили в полиции. — Большая часть сообщений (161) относится к категории иных, то есть не подтвержденных и не требующих незамедлительного реагирования и принятия процессуального решения.
Но если происшествия местных жителей не слишком беспокоят («Мне кажется, тут настолько много квартир, что люди этого не замечают. 20-й подъезд — это совсем вдали», — сказал житель первого подъезда Данил), о количестве торговых точек с алкоголем в самом доме они говорят с тревогой. Не считая обычных продуктовых, которых здесь несколько, 4 магазина занимаются исключительно продажей пива. Уже в 10 утра возле дома журналисты НГС встретили нетрезвую пару, хотя, возможно, у них просто немного затянулся какой-то вечерний праздник.
— Я не думаю, что это плохо на самом деле, потому что здесь люди адекватные. Я не видел, чтобы здесь кто-то буянил или лужицы оставлял, — заметил, впрочем, один из жителей дома Александр.
Кроме продуктов и алкоголя, в доме очень много других сервисов. Здесь есть спортивные клубы для детей и для взрослых, недавно открылись детский бассейн и пара аптек (их не хватало больше всего, подчеркнули жители), работают кафе, пиццерия, службы доставки, есть ветеринарный центр и зоомагазин, досуговые центры — всего 62 организации.
Часть здания паркинга напротив занимают офисные и торговые помещения. Сам же паркинг Александр назвал «шаолиньскими ступенями»: через него проходит путь к остановке и метро, и без подъема по лестнице придется делать внушительный крюк (и всё равно подниматься в горку).
— Сын мне говорит: «Чудесно, что всё время в форме». Но он-то почти всегда на машине, а мы в форме, — смеется Людмила, которая приехала сюда погостить к детям и внучке.
По словам Людмилы, ее сын, как и многие другие жители, выбрал дом из-за одновременной близости к природе и инфраструктуре.
— У них одно окно выходит сюда [во двор], два — на озеро. Здесь неплохие, большие балконы, у моих детей балкон на озеро, они купили два шезлонга и пьют там чай. Рядом котлован, были бани, пляж «Наутилус» — буквально 10 минут пройти, у меня сын утром, перед работой, купался, — рассказала Людмила. — Сейчас, конечно, несколько проблематично, потому что мост ведут, и еще не понятно, чем это для нас обернется. Сын выбирал, чтобы было ближе к природе, а получилось, что опять дороги кругом, опять ворвался город.
Масштабная стройка вокруг добавила жителям шума и пыли, зато тем, чьи окна выходят на будущий мост, их заменили на 5-камерные. А с открытием станции «Спортивная» можно будет не преодолевать каждый день «шаолиньские ступени» — этого с нетерпением ждут все встреченные местные жители.
Масштабный дом строили по подъездам, так что в нём, по сути, отразилась вся квартирография последнего десятилетия. Первые подъезды — тесные, с 12 студиями на этаже, а ближе к концу стройки дом уже стал напоминать крепкий комфорт-класс со стеклом во входных группах, приличной отделкой площадок и небольшим числом квартир.
— Там то появлялись
Местные жители в числе плюсов называют разнообразие квартир: здесь можно найти любую. На ЦИАН по адресу Стартовая, 1 сегодня предлагают 61 вариант. Самый доступный — студия 24,1 кв. м за 3,8 миллиона рублей. Дороже всего обойдется полностью обставленная «трешка» площадью 90 кв. м — 15,99 миллиона.
В доме можно купить и коммерческие помещения, и даже готовый бизнес: спортзал на первом этаже со всем оборудованием обойдется вместе с помещением в 180 квадратов в 18 миллионов.
На момент начала строительства «Радужный каскад» и очень длинный дом стал событием. Монолитно-каркасная технология с кирпичным заполнением еще была новинкой, этажность, необычная концепция — спрос на первые секции был пиковым, вспомнил Григорий Якобсон. Но стройка затянулась, прошла через множество происшествий, конфликтов (например, из-за подрядчиков, которые перепродавали квартиры по бросовым ценам), и достроили дом тихо. Хотя, говорит эксперт, учитывая, сколько времени длилась стройка и через что прошел за эти годы строительный рынок, это совершенно нормально.
— Сегодня что застройщик, что потребитель предпочитают лайтовые проекты, чтобы быстро, просто и надежно: год строительства, быстрый ввод в эксплуатацию — и все счастливы. Здесь такого не было, всё было сложно, — объяснил управляющий «Выставки новостроек». — Думаю, когда его сдали, все перекрестились: слава богу!
В июле журналисты НГС прогулялись по улице Фабричной, где совсем мало жилых домов, и узнали, как люди в них живут.
А в июне вышел фоторепортаж-прогулка по улице Семьи Шамшиных — одной из самых контрастных в Новосибирске.