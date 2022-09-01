Дом на 2000 квартир: как живут в самой длинной новостройке Горского — с жалобами на происшествия, озером и гусями

Дом на Стартовой, 1 — часть комплекса «Радужный каскад» компании «Первый строительный фонд» и один из самых длинных домов в Новосибирске. Последнюю секцию сдали в конце 2020 года, а всего их 20 — 20 подъездов на 1884 квартиры.



Когда дом начинали строить в 2011 году, архитектор проекта Александр Лаптяйкин говорил, что его длина составит более полукилометра. Сегодня это один из самых длинных домов в Новосибирске — опередила его только «китайская стена» в Северо-Чемском жилмассиве, в которой на два подъезда больше (зато квартир меньше на тысячу). Эти два дома, кстати, единственные в городе целиком составляют по целому избирательному участку.

