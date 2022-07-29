Известные «сталинки» и модные лофты. Репортаж с необычной улицы рядом с центром — здесь расстреляли «черного барона»

— Подъезды у нас страшные, а квартиры… Ну каждый старается поддерживать, как может. Двор у нас такой закрытый, но дружный, — продолжает Валентина.



— А так, шумно, пыльно. Окно с той стороны дороги вообще не открыть, например. Мы поставили жалюзи, чтобы закрывать окно. Это чтобы хоть как-то дети могли спать ночью. Слышимость же вообще тут… Неприятно в общем жить. У нас тут недавно деревья были посажены, а вот дорогу расширяли и убрали их. Деревья хоть как-то защищали от грязи, да и шума было меньше. А фуры по ночам и ездят как раз, — добавляет ее соседка Елена, вышедшая погулять с ребенком.



К проблемам с шумом добавляется и проблема отсутствия горячей воды. Причем как в трехэтажке, так и в двухэтажке — горячего водоснабжения здесь не было никогда.



— Ставим «Титаны» (водонагреватели. — Прим. ред.). Это у кого деньги есть. А у кого нет… Ну без воды значит. Детских площадок рядом тоже нет. Откуда они тут? Только склады и фуры. Вот сами что-то пытаемся делать, — показывает Елена на маленькую песочницу, приютившуюся рядом с гаражами. — Площадки нам наш депутат Антонов обещал, и на этом всё. Вот Валя двоих вырастила, уже тогда нам обещали площадки. Дети подросли, своих детей нарожали, а мы всё ждем площадок.