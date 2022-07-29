Известные «сталинки» и модные лофты. Репортаж с необычной улицы рядом с центром — здесь расстреляли «черного барона»

Глядя на улицу Фабричную с ее непривлекательной промзоной и пробками из фур, с трудом верится, что когда-то на этом месте рос густой приобский бор, а сами земли входили в частную собственность императорской семьи. А ведь это именно то, с чего началась новосибирская Фабричка. Потом ее заселили переселенцы и торговцы, здесь появилась первая крупная сибирская электростанция и выросли как грибы после дождя многочисленные фабрики, склады и производства. Улица в ее нынешнем состоянии — чистая эклектика, где среди модных креативных пространств и неуютных промышленных корпусов местами всё еще встречаются здания с историей. А где-то даже теплится жизнь — и это несмотря на разруху в подъездах, трещины на фасадах и постоянно отсутствующее водоснабжение. Рассказываем и показываем, как здесь живется.
Барак и «питерская» высотка — с чего начинается Фабричка
Улица Фабричная, отделенная полосой железной дороги, долгое время существовала как бы отдельно от Новосибирска. Как говорит краевед Константин Голодяев в своей статье в «Библиотеке сибирского краеведения», которую посвятил улице, так было по крайней мере до 1928 года, когда Фабричку начали обозначать на картах как часть города. До этого она была «придатком» большого города, но со своим индустриальным духом. Этот дух сложно не заметить и сейчас: всюду промышленные корпуса, склады, перестроенные здания заводов прошлого века.
Но во дворах на Фабричной — Спартака, откуда и берет свое начало улица, совсем другая атмосфера. Здесь тихо и безлюдно, хотя рядом есть железнодорожная станция «Центр» и несколько административных зданий. Большая часть домов и построек появились здесь в 50–60-х годах прошлого века. Из всего ансамбля хрущевок выделяются разве что нежно-розовая шестиэтажка с обилием декоративных элементов и старенький деревянный барак. За неимением других новостроек в этом почти что спальном квартале шестиэтажку можно считать новоделом. Ее перестроили из старого
Соседнее с розовой высоткой здание — тот самый барак, до которого пока не добралось расселение.
— Да никак не изменилось это место. Как было, так и есть. 75 лет здесь живу. Здесь родился, здесь и живу, — отрывисто бросает нам пожилой мужчина, сидящий на лавочке перед бараком.
Он говорит, что проживает в хрущевке по соседству, а как обстоят дела в деревянной двухэтажке, не знает. Правда, уже через минуту встает с лавки, идет к одному из двух подъездов барака, достает огромную связку ключей и ныряет внутрь дома, предварительно убедившись, что за ним не прошмыгнули корреспонденты. Впрочем, посмотреть дом нам и так удалось — дверь в один из подъездов не закрывается. Внутри типичная обстановка аварийного строения: истертые ступени, запах сырости и скрипящие половицы.
Домику почти сотня лет. Четыре года назад его признали аварийным и подлежащим сносу, но он не пустует — большая часть из 43 жильцов решили остаться в двухэтажке. Не подкупают и развешанные по подъезду объявления с напоминанием о том, что они могут переехать в маневренный фонд. Снос намечен на конец 2026 года, и, чтобы не «таскаться по общагам», жильцы решили не покидать жилье, ну а там видно будет. Всё это нам рассказывает Александр Трофимович — пенсионер, живущий в бараке почти 50 лет.
— Когда женился в 77-м году, стал тут жить. Когда-то квартиры были приличные, сейчас пенсионеры в основном живут. Дома все эти Речпорту принадлежали, а сейчас ничего никому не нужно. И дом наш не нужен, — мрачно добавляет он.
По его словам, он бы давно уже отсюда съехал, но вариантов немного, да и переездом некогда заниматься, особенно сейчас, когда пошатнулось здоровье — с утра у Александра Трофимовича успели побывать медики скорой.
Как разрушаются легендарные дома Фабричной
Первая линия домов по четной стороне Фабрички — знаковое для всего Новосибирска место. Здесь высятся уже ветшающие сталинские высотки — Дом грузчиков и Дом Речпорта, построенные, правда, с разницей в почти двадцать лет (в 1936–37-м и 1956 годах соответственно).
Как объясняет краевед Константин Голодяев, история поражающего своими размахом и формами Дома грузчиков началась в 1915 году, когда в речном порту города то и дело происходили забастовки.
— Шла Первая мировая война, забастовки вообще запрещены, а грузчики отказались работать. В советское время их бы, наверное, расстреляли, а тут даже конная полиция не смогла заставить смутьянов приступить к работе, и власти вынуждены были уступить — ввести
Организатор той забастовки, Сергей Шварц, спустя 20 лет стал вдохновителем для постройки дома-монумента, который, по задумке авторов проекта, должен олицетворять стойкость рабочих. На фасаде всё еще еле угадываются очертания больших букв ММРФ — Министерство морского и речного флота. А вот что совершенно точно бросается в глаза, так это облупившаяся краска и оголившаяся дранка на балконах.
У соседнего дома (Дома Речпорта) на фасаде тоже есть примечательные детали — аккуратная лепнина со штурвалом и якорем. А еще на крыше высится небольшая башенка, которая по проекту на самом деле должна была быть более монументальной и высокой. Но денег не хватало, поэтому вышла не то башенка, не то шапочка. Дом интересен и своим двориком: здесь сохранилась каменная арка, в которой так любят фотографироваться горожане, в особенности молодожены. На фотографиях, возможно, не так заметно ее печальное состояние, в реальности же кажется, что старинный забор с аркой вот-вот осыплется.
Немногим лучше ситуация внутри домов. Еще в 2015 году мы побывали в квартирах Дома грузчиков, жильцы которых жаловались на протекающую крышу, старые трубы и трещины в стенах. Ну и, конечно, на шум с вечно забитой грузовиками Фабричной. Впрочем, шум здесь, кажется, был всегда.
Подъезды тоже, увы, давно не знали ремонта, и на это горько смотреть. В огромных сталинских и наверняка когда-то величественных парадных сыпется штукатурка и приходят в негодность лестницы. А еще со входа встречают тревожные объявления о том, что процент износа дома неуклонно растет и здание нужно ремонтировать.
Когда-то планировалось, что Дом грузчиков и Дом Речфлота свяжет красивая эспланада (по-другому — променад, что-то вроде набережной) — от пассажирского речного вокзала через железную дорогу к храму Александра Невского. Но, как вспоминает Константин Голодяев, проект так и остался нереализованным. Сейчас на этом месте стоит магазин аккумуляторов.
Фабрики, химзавод на месте сада и стильные лофты
Сталинский неоклассицизм на четной стороне улицы быстро сменяется пейзажем более утилитарным и несколько депрессивным — по соседству с тем самым магазином аккумуляторов зияет провалами окон заброшенное здание химзавода. Завод не был новосибирским изначально, его эвакуировали сюда в 1941 году из Подмосковья. Рядом с жилыми домами началось производство уротропина, аминопласта и других веществ, незаменимых в атомной и самолетостроительной промышленности.
Вырос завод на месте сада «Сосновка», где, кстати, в 1921 году публично казнили пойманного «черного барона» фон Унгерна (Роман фон Унгерн был белогвардейским офицером и имел репутацию жестокого и эксцентричного человека, он планировал восстановить в России монархию и создать срединное царство в Центральной Азии, включающее Монголию, Калмыкию, часть Китая. — Прим. ред.). В остальном же, не считая трибунала, сад был местом для приятного времяпровождения — здесь стояла киноустановка, работали летние театры и детские площадки. Просуществовала «Сосновка» (после революции «Сосновку» переименовали в сад Петухова) чуть менее 30 лет, а химзавод, появившейся на месте аристократического сада, работал вплоть до нулевых. И пусть сейчас он производит впечатление заброшенного, жизнь кое-где всё же есть. Если верить данным 2ГИС, на заводской территории в настоящее время функционируют порядка 80 компаний, в том числе дилеры автозапчастей, фотостудия, издательство, логистические компании.
Нечетная сторона Фабричной — территория заводов и фабрик. Самые интересные постройки начинаются прямо напротив Дома Речпорта. Например, Фабричная, 17 —
Самые крупные предприятия в 1900–1910 годах на Фабричной — каменная мельница товарищества на вере «Сибирский мукомол» и макаронная фабрика. Удивительно, что оба здания так или иначе сохранились до наших дней. Один из корпусов мукомольного предприятия сейчас представляет собой выставочный центр дизайна «Мельница» — его реконструировали из здания 1910 года, сохранив при этом, как говорил НГС владелец центра Дмитрий Яухман, дух того времени. Стены, например, очистили до оригинальной кирпичной кладки, а в зернохранилище обустроили лифт.
Рядом с «Мельницей» возник лофт-квартал — появились и другие модные галереи и выставочные комплексы, а также контейнерная улица из 40 морских грузовых контейнеров. А вот соседняя макаронная фабрика к редевелопменту подключаться не решилась, хоть и тоже занимает историческое здание. Территорию фабрики в настоящее время рассмотреть вряд ли удастся — вход преграждают шлагбаум, а также хамоватый охранник. Хотя, впрочем, кое-что из внутреннего дворика нам снять всё же удалось.
Аварийные дома без воды и шумная магистраль
Заканчивается Фабричка зданиями автоцентров и гипермаркетом «Леруа Мерлен», занявшим место крупнейшего лесопильного завода. Между «Леруа Мерлен» и стильным лофт-кварталом оказались зажаты несколько малоэтажек и даже один полуразрушенный частный дом. Хотя разрушающимся можно считать весь этот маленький жилой квартал — жильцы с нетерпением ждут расселения, но оно случится на раньше 2025 года. И это только по одному из домов — длинной трехэтажке на пять подъездов, скрывающей свои обшарпанные фасады под свеженьким сайдингом. Трехэтажку признали аварийной, показатель ее износа — больше 80%. А вот по соседней двухэтажке такого решения нет, хотя показатель износа уже перевалил за 60%.
— Ну что про нас сказать? Мы аварийные, ждем вот расселения. А маневренный фонд… Ну никто нам официально не предлагал туда переехать, — рассказывает жительница трехэтажки Валентина, которую мы встретили у подъезда. — Чтобы понять, как у нас там внутри, достаточно в подъезд заглянуть. Всё разваливается.
Аварийность и плохое состояние дома с сайдингом выдает действительно подъезд. Изнутри трехэтажка выглядит даже хуже того деревянного барака в начале Фабричной и навевает ассоциации с катакомбами. Но здесь по-прежнему живут люди.
— Подъезды у нас страшные, а квартиры… Ну каждый старается поддерживать, как может. Двор у нас такой закрытый, но дружный, — продолжает Валентина.
— А так, шумно, пыльно. Окно с той стороны дороги вообще не открыть, например. Мы поставили жалюзи, чтобы закрывать окно. Это чтобы хоть как-то дети могли спать ночью. Слышимость же вообще тут… Неприятно в общем жить. У нас тут недавно деревья были посажены, а вот дорогу расширяли и убрали их. Деревья хоть как-то защищали от грязи, да и шума было меньше. А фуры по ночам и ездят как раз, — добавляет ее соседка Елена, вышедшая погулять с ребенком.
К проблемам с шумом добавляется и проблема отсутствия горячей воды. Причем как в трехэтажке, так и в двухэтажке — горячего водоснабжения здесь не было никогда.
— Ставим «Титаны» (водонагреватели. — Прим. ред.). Это у кого деньги есть. А у кого нет… Ну без воды значит. Детских площадок рядом тоже нет. Откуда они тут? Только склады и фуры. Вот сами что-то пытаемся делать, — показывает Елена на маленькую песочницу, приютившуюся рядом с гаражами. — Площадки нам наш депутат Антонов обещал, и на этом всё. Вот Валя двоих вырастила, уже тогда нам обещали площадки. Дети подросли, своих детей нарожали, а мы всё ждем площадок.
По словам женщины, местоположение — вот что держит многих жильцов в аварийном доме на Фабричке. Центр города, поблизости сразу несколько школ, крупные магазины и мост, по которому можно легко добраться на левый берег.
— Положение хорошее, но вот условия… Есть жильцы, которые выставляют квартиры на продажу. В нашем подъезде одна стоит на «Авито», в соседнем — одна или две. Комнаты тоже продают. Но, если честно, шансов мало. Хотя вот в соседнем,
Елена вспоминает, что в прошлом году неизвестные люди ходили по домам и предлагали выкупить жилье под снос и строительство. Ставка — 43,5 за квадратный метр.
— Вот у нас «двушка». Я просчитывала свою квартиру тогда, выходило 1,9 миллиона рублей. Но что за это купишь? Да еще в таком месте. Все-таки варианты с переселением на Родники, в Ленинский район — это, конечно, далековато для нас. А сейчас за эти деньги вообще ничего не купить, — вздыхает женщина.
В прошлом месяце мы прогулялись по Нахаловке и Ельцовке — кварталам со старинными зданиями. Пройдя по ручейкам узеньких улиц, можно своими глазами увидеть, с чего начинался промышленный Новосибирск. А заодно поразиться контрасту: 10 минут от центра города с его высотками — и вот вы уже в районе, где избушки, ушедшие от старости в землю по самые окна, соседствуют с каменными зданиями столетних заводов.