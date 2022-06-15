Золотая миля Новосибирска: как в центре забросили химзавод и что там появится (уже есть теннисные корты)

Парк был связующим звеном между городом и рекой, но с появлением химзавода территории разобщились. Новосибирский архитектор Игорь Поповский, с рождения живший на улице Спартака, в десятке метров от химзавода, говорит, что потерял из-за него здоровье.



— Он же переехал во время войны, когда неважно было, можно или нельзя: вырубили остатки парка «Сосновка», и всё, — пояснил он. — Я хорошо помню выбросы химзавода, видно было «лисий хвост». Помню, что показатели фенола были превышены в несколько раз. С точки зрения экологии это предприятие было вредное абсолютно.