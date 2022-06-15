Золотая миля Новосибирска: как в центре забросили химзавод и что там появится (уже есть теннисные корты)

Наверное, каждый, кто шел пешком из Тихого центра на Фабричную по Спартаковскому мосту, обращал внимание на черные провалы разбитых окон старых корпусов химзавода. Это даже немного обидно: за спиной — старые, но престижные жилые кварталы и место притяжения новосибирцев, впереди — модные реконструированные «Мельница» и «Ф39», и вдруг такая разруха. При этом на огромной территории тоже есть жизнь. НГС узнал, кому она принадлежит, ее историю и возможное будущее.
Как в Новосибирске появился химзавод
Новосибирский химзавод «Химпласт» — изначально не новосибирский: его эвакуировали из подмосковного Перова в 1941 году. Первый цех, формалиновый, начал работать тут в конце декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны завод производил также уротропин, аминопласт, дибутилфталат, петаэритрит и диметилфталат — его продукцию затем использовали в атомной, ракетно-технической и самолетостроительной отраслях.
Завод вывозили в Новосибирск в спешке, но место выбрали на тот момент удачное: между железнодорожной линией и Речпортом. Ради высшей цели снабжения фронта вырубили остатки соснового бора на берегу реки, который был довольно популярным садом «Сосновка», или Александровским садом, а после революции — благоустроенным садом имени Петухова с танцевальной площадкой, летним театром, фонтаном, буфетом и киосками.
Парк был связующим звеном между городом и рекой, но с появлением химзавода территории разобщились. Новосибирский архитектор Игорь Поповский, с рождения живший на улице Спартака, в десятке метров от химзавода, говорит, что потерял из-за него здоровье.
— Он же переехал во время войны, когда неважно было, можно или нельзя: вырубили остатки парка «Сосновка», и всё, — пояснил он. — Я хорошо помню выбросы химзавода, видно было «лисий хвост». Помню, что показатели фенола были превышены в несколько раз. С точки зрения экологии это предприятие было вредное абсолютно.
Сегодня, по данным официального сайта «Химпласта», завод еще производит пленку из фторопласта, причем является крупнейшим в России производителем. Но для этого нужна не вся его огромная территория в 7 гектаров.
Меньше химии
По информации 2ГИС, на территории химзавода работают десятки компаний. Самые востребованные его здания — офисные, которые выходят на Фабричную: Фабричная, 14а, 12, 10 и 10к16. Всего здесь отмечены около 80 компаний. Но на территории старых корпусов есть не только офисы.
Отдельный кластер — спортивный. В частности, теннис-арена на 8 кортов и аэротруба. Кроме того, работают склады и небольшие производственные компании, логистические компании и дилеры автозапчастей, театральная мастерская, фотостудия, химчистка, лаборатория и издательство.
Хотя, наверное, те, кто идет мимо старых корпусов по наземному переходу с улицы Революции, помнят в первую очередь ритуальную службу. Удивительно, но как раз ее контактов в справочнике 2ГИС и нет.
Кто владеет гектарами в центре Новосибирска
Старые корпуса «Химпласта» образуют длинный квартал, разделенный на три больших участка. Почти все постройки находятся на одной территории площадью 6,2 гектара, которая занимает длинный квартал между улицей Спартака, Фабричной, проходом к улице Революции и железной дорогой. Внутри нее выделен участок поменьше, площадью почти 7,5 тысячи
Владелец последнего участка в выписке из ЕГРН не указан. В 2002 году он был передан в аренду, но информация об арендаторе тоже отсутствует. А двумя другими участками владеет ГК «Оберон». Право собственности компания оформила в 2013 году. При этом, согласно картотеке арбитражных дел, ее интересы распространяются не только на уже оформленную землю. В производстве Арбитражного суда сегодня находится иск компании к департаменту земельных и имущественных отношений мэрии из-за небольшого муниципального участка, который прилегает к корпусу на Фабричной, 10к6 — мэрия собиралась сдать его в аренду.
На «Оберон» оформлен соответствующий товарный знак, а еще в его активе есть лицензия на пользование недрами, действующая до конца 2037 года. Выручка группы за прошлый год составила 19 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 миллионов. Это, кстати, лучший результат компании за последние пять лет.
Группу «Оберон» в СМИ связывали с уже не существующим акционерным обществом «Белон». Когда-то ею управлял сын первого вице-губернатора Новосибирской области Василия Киселёва Денис, но сегодня, по данным «Контур.Фокус», этим занимается одноименная управляющая компания (впрочем, Денису Киселёву принадлежит четверть этой компании). Конечные владельцы группы — предприниматели Сергей Мензазарь и Ирина Хорошева.
В видах деятельности группы — много всего, от переводов и подбора персонала до строительства и управления финансово-промышленными группами. Среди дочерних предприятий группы как раз указана компания «Химпласт».
Стоит отметить, что химзавод — не единственное владение упомянутых предпринимателей на Фабричной. Мензазарь, Хорошева и Киселёв вместе с Евгением Мурзиным и Андреем Бондаревым совладеют компанией «НМФ» — Новосибирской макаронной фабрикой, которая в историческом здании на Фабричной, 33/1 выпускала макароны бренда «Луканинъ». Сегодня компания с таким названием целиком принадлежит Ирине Хорошевой и занимается пищевой торговлей.
К слову, партнером Ирины Хорошевой по компании «Луканин» был Дмитрий Бороденко — через Ассоциацию содействия социальной и просветительской деятельности «Человеческое развитие», которой он руководит, он связан с известным новосибирским изданием «Тайга.инфо».
Золотая миля
Хотя на территории химзавода достаточно много активностей, некоторые здания постепенно ветшают и разрушаются. В составляющих угол Фабричной и Спартака корпусах с одной стороны — новые окна офисов, с другой — выбитые стекла. Разделяет их пусть и достаточно толстая, но одна стена.
В 2014 году, вскоре после оформления собственности, «Оберон» начал сносить совсем непригодные для использования строения, и при демонтаже стена одного из них рухнула. Состояние оставшихся зданий многих беспокоит и сегодня.
— Здания прошли экспертизу, никакой угрозы никому не представляют, — заверила в разговоре с журналистом НГС совладелица группы Ирина Хорошева. И тут же добавила, что владельцы старых корпусов открыты для предложений. — Хотят что-то сделать — пускай обращаются к собственнику. Если кто-то критикует эти здания, пусть вложатся и отремонтируют.
На вопрос о том, есть ли у ГК «Оберон» планы по развитию территории, предпринимательница заметила, что сегодня «надо сорок раз подумать, чтобы глобально развивать площадку». Пока одно из основных направлений — это спорт.
— Спортивная зона там уже есть, мы пытаемся двигаться в этом направлении. Сейчас там существует большая теннис-арена на 8 кортов, аэротруба есть, зона для кинологических занятий, — сказала Ирина Хорошева. — Скорее всего, мы оставим принятие решения по этой площадке на какое-то отдаленное время.
Согласно генплану Новосибирска и проекту планировки этой части города, пока за кварталом закреплена промзона. По мнению новосибирского эксперта по градостроительству Виталия Столбова, развивать ее в каком-то принципиально другом направлении будет достаточно сложно: слишком близко расположена железнодорожная ветка, которая накладывает на использование земли массу ограничений. Она же фактически отрывает территорию от центра, превращая в остров между магистралями.
Строить здесь жилье или офисы можно, но крайне проблематично, согласился архитектор Игорь Поповский: придется немало средств вложить не только в демонтаж, но и в рекультивацию, а для жилья выделить еще и территорию для инфраструктуры — в маленьком «поселке речников» нет ни школы, ни детского сада. Кроме того, для жилья и офисов «остров» недостаточно хорошо интегрирован в город. Хотя, заметил Поповский, студенты-архитекторы в этом месте чаще всего фантазировали культурный центр — что-то вроде питерского «Севкабеля».
Виталий Столбов считает, что то движение, которое началось в этой части города несколько лет назад, — не хуже редевелопмента в жилье.
— Там крупная проектная организация размещается, работают склады с доставкой, куда люди приезжают. Такая зона нужна в городе, это очень удобно, когда можно доставить крупный груз и на месте его рассортировать, такой распределительный центр: это и центр города, но с одной стороны Речпорт, с другой — железнодорожная станция, всё магистралями связано. Нельзя упускать эту территорию, потому что в противном случае этот распределительный центр не будет локализован.
С экспертом согласился управляющий партнер компании Nazarov&Partners Александр Назаров, хотя допустил, что офисы и креативные пространства тоже неплохо бы смотрелись. В целом, считает он, Фабричная — самая перспективное место в Новосибирске.
— Если там кто-то захочет развивать складскую и производственную тематику, то это будет одна из самых привлекательных локаций, потому что Фабричка — это фактически центр, а иметь какие-то перехватывающие склады, так называемые склады последней мили, для разных бизнесов — это очень хорошо. В этом плане это золотая миля в Новосибирске, имеющая серьезный потенциал развития.
Развитие этой части Новосибирска сегодня постепенно, но идет. Уже несколько лет район у реки преображается: толчком стала реконструкция мукомольного здания — сегодня это лофт-центр «Мельница», который дал толчок для появления вокруг близких по концепции пространств. Эксперты считают, что за подобным бизнесом — иначе креативными индустриями — будущее экономики.