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«Мы можем брать только умом»: в Новосибирске решили развивать экономику за счет креатива

Выручка таких компаний в нашем городе уже составляет около 117 млрд рублей

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Один из драйверов новой креативной экономики, который может сработать в Новосибирске, — это образование. У нас пока развито только государственное, зато оно готовит тех, кто затем работает в креативном бизнесе

Один из драйверов новой креативной экономики, который может сработать в Новосибирске, — это образование. У нас пока развито только государственное, зато оно готовит тех, кто затем работает в креативном бизнесе

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Новосибирск вошел в топ-5 регионов с активным креативным бизнесом

Новосибирская область оказалась в топ-5 регионов с самым большим вкладом компаний, чья деятельность связана с технологиями и творчеством (в широком понимании), в экономику региона. По данным федерального Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), они приносят региону около 5,4% ВРП — больше только в Костромской области (7%), Тюменской области (8,9%), в Санкт-Петербурге (12,6%) и в Москве (18,5%). При этом в креативных сферах в Новосибирской области работают 9,6% всех зарегистрированных организаций. В АСИ считают, что за ними будущее, и включили наш регион в десятку пилотных, где будут их развивать. Что такое креативная экономика и спасет ли она Новосибирск, разобралась Лиза Пичугина.

Что за новая экономика такая?


Креативная экономика и вклад «творческих» предпринимателей в доходы регионов стали одной из главных тем, которые обсуждали в этом году на международном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. При этом определение креативной экономики, в общем-то, до сих пор не закреплено — возможно, поэтому новость о создании связанного с ней проекта в Новосибирске особого интереса не вызвала.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини пошутил, что даже легендарные британские ученые до сих пор не определили, что же такое эта креативная экономика.

— Согласно международным представлениям, креативный бизнес — тот бизнес, в котором доля интеллектуального вклада составляет больше 50%, а итоговый продукт на выходе имеет высокую добавленную стоимость. Но жаркие дискуссии продолжаются до сих пор, — признала руководитель Центра городских компетенций Татьяна Журавлёва.

Витторио Торрембини обобщает креативные бизнесы в такие, которые приносят пользу человеку — создают и применяют новые технологии в частности. В АСИ выделяют несколько основных отраслей, и некоторые из них отлично работают в Новосибирской области.

Новосибирцам лучше всего удаются разработка ПО, архитектура и реклама, а в числе самых прибыльных креативных отраслей оказались еще кино и ТВ

Новосибирцам лучше всего удаются разработка ПО, архитектура и реклама, а в числе самых прибыльных креативных отраслей оказались еще кино и ТВ

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Например, архитектура и дизайн обслуживают самые капиталоемкие сферы — строительство и дороги, и дают немало рабочих мест. IT-сфера быстро развивается и стоит на втором месте, хотя ее участие в общемировом рынке IT очень мало. Наконец, на третьем месте находится частное и дополнительное образование, но для Новосибирской области эта сфера пока новая.

«Креатив — это новое железо»


В России есть успешные примеры ставок на «творческий» бизнес и за пределами традиционно передовых Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя самые яркие касаются развития малых городов, а не таких мегаполисов, как Новосибирск.

Один из них — это Сысерть в Свердловской области. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, в городе не было комфортной городской среды и общественных пространств, и вся активная молодежь, уезжая в большие города на учебу, уже не возвращалась. И с этим нужно было что-то делать.

— Мы создали Агентство развития Сысерти и начали заниматься тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе менее унылой. Даже вывели «формулу антиунылости», которая заключается в союзе между агентами какого-то позитивного изменения, то есть людьми, которые хотят менять территории, и администрацией, роль которой очень важна, — описывает концепцию Дмитрий Нисковских.

Локомотив креативного бизнеса — IT-технологии и дизайн. В Новосибирске это развито отлично

Локомотив креативного бизнеса — IT-технологии и дизайн. В Новосибирске это развито отлично

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За несколько лет руины железоделательного завода, говорит он, превратились в событийную и инфраструктурную площадку, где начинают работать современные сервисные компании, проводят обучение для IT-шников и привлекают десятки тысяч посетителей.

— Наш лозунг: «Креатив — это новое железо», — говорит глава округа. — Раньше Урал производил экспортный продукт основной — это железо. Сейчас, мы считаем, новый экспортный товар — то, что мы можем произвести благодаря силе нашей мысли и впечатлений.

Успешно новые технологии именно креативной экономики внедряют, например, в Костроме, где драйвером роста оказалась ювелирная промышленность, по тому же пути сегодня идет Якутия. Одним из самых передовых регионов в этом плане оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Хотя везде доля креативных производств и компаний пока всё еще довольно низкая.

— У нас объем ВРП огромный, чтобы существенную часть заняли креативные индустрии — задача не из простых, но мы в этом направлении однозначно двигаемся, — отметил замгубернатора ХМАО Роман Генкель.

Новосибирск снова в авангарде

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, Новосибирская область входит в топ-5 регионов не только по вкладу креативных компаний в ВРП региона: проекты, которые у нас будут развивать, вошли в число лучших по версии АСИ.

Выручка креативных компаний составляет около 117 млрд рублей — это 2,8% от общей выручки организаций региона. В таких компаниях сегодня работает примерно 32,3 тысячи человек

Выручка креативных компаний составляет около 117 млрд рублей — это 2,8% от общей выручки организаций региона. В таких компаниях сегодня работает примерно 32,3 тысячи человек

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Весной стало известно, что Новосибирск свой креативный кластер будет строить на двух площадках. Одна из них — это переосмысление ДК «Прогресс», где планируют открыть Образовательный центр по обучению основам мультипликации (а Новосибирск в этом, как ни странно, преуспел) и Школу конструктивизма.

Другая площадка — высокотехнологичный экотехнопарк на базе заброшенной станции «Орбита» в Бугринской роще. Среди проектов также фуд-лаборатория, галерея блуждающего искусства и скейт-парк в здании, которое раньше занимал автовокзал. В здании бывшего клуба «Гевара» (сегодня принадлежит структурам Тимура Саттарова) может появиться галерея экспериментального звука и мультимедиа, в Доме офицеров — центр толерантности и мировых практик, в парке «У моря Обского» — событийная резиденция под открытым небом.

— Мы взяли проекты, которые у нас уже разработаны и которые легки в запуске. Мы их уже подразумевали запускать, нам нужно было просто отработать их в федеральном масштабе, — объяснила Анна Терешкова решение развивать в первую очередь «Орбиту» и «Прогресс». — Мы берем наши кейсы просто как наработанные примеры, для того чтобы использовать их и развивать другие направления. До конца года они запустятся.

По словам вице-мэра, сегодня цель Новосибирска — догнать Москву по вкладу креативных бизнесов в региональную экономику. Все необходимые условия для этого в городе уже созданы, а потенциал — огромный. С этим соглашается профессор экономики, президент НГУЭУ Александр Новиков.

— Новосибирск по-прежнему является интеллектуальным центром Сибири, поэтому доля подобных производств может возрастать, — считает он. — Надо стремиться к тому, чтобы этот сектор, инновации и интеллектуальный капитал занимали ключевую роль. Мы же не можем сравниться с Алтайским краем по сельскому хозяйству или с Кузбассом по угольной отрасли, мы можем брать только умом.

Консерваторы всё еще не считают частью экономики продукты, которые нельзя потрогать, но за современными технологиями будущее

Консерваторы всё еще не считают частью экономики продукты, которые нельзя потрогать, но за современными технологиями будущее

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Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, впрочем, сомневается, что эта сфера в Новосибирске «взлетит».

— Надо понимать, кто это будет покупать, — заметил он. — Я, честно говоря, не вижу возможности для людей, которые будут заниматься креативными отраслями, себя реализовать. Посмотрите вокруг: я смотрю на предпринимателей, смотрю на отрасли — всё довольно плохо. И говорить о том, что вот сейчас мы разовьем креативный кластер, мне кажется, не очень правильно. Можно какие-то вещи сделать, но экономика столь плоха, что это существенного эффекта не даст. Может, что-то более серьезное развивать, а не креативные отрасли?

По мнению Александра Новикова, новые, нацеленные на интеллектуальную ценность компании могут не только выступить драйверами для экономики региона, но и создать альтернативу традиционной экономике. И, как ни странно, немало для этого сделала пандемия: она, в частности, толкнула вперед внедрение новых технологий во многих сферах, от дистанционного обучения до развития блокчейна.

Остается только одна проблема: как сделать Новосибирск конкурентно способным, чтобы те, кто способен создать здесь принципиально новую экономику, не уехали делать это в Москву или Петербург. Но эта проблема, замечают эксперты, касается не только современных инновационных бизнесов — она общая для всех сфер. Так что, возможно, самое время в Новосибирске разработать собственную «формулу антиунылости» — одними налоговыми льготами профессионалов сегодня не удержать.

В свое время яркой событийной площадкой, которая работала и на «антиунылость», и на статус города, была скандальная «Интерра». По словам Анны Терешковой, к 2023 году, когда город и регион будут презентовать на федеральном и международном уровне, в каком-то виде возродится и инновационный форум.

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«Иннопром»экономикакреативный бизнесинновации в бизнесе
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