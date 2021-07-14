«Мы можем брать только умом»: в Новосибирске решили развивать экономику за счет креатива

Новосибирск вошел в топ-5 регионов с активным креативным бизнесом
Новосибирская область оказалась в топ-5 регионов с самым большим вкладом компаний, чья деятельность связана с технологиями и творчеством (в широком понимании), в экономику региона. По данным федерального Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), они приносят региону около 5,4% ВРП — больше только в Костромской области (7%), Тюменской области (8,9%), в Санкт-Петербурге (12,6%) и в Москве (18,5%). При этом в креативных сферах в Новосибирской области работают 9,6% всех зарегистрированных организаций. В АСИ считают, что за ними будущее, и включили наш регион в десятку пилотных, где будут их развивать. Что такое креативная экономика и спасет ли она Новосибирск, разобралась Лиза Пичугина.
Что за новая экономика такая?
Креативная экономика и вклад «творческих» предпринимателей в доходы регионов стали одной из главных тем, которые обсуждали в этом году на международном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. При этом определение креативной экономики, в общем-то, до сих пор не закреплено — возможно, поэтому новость о создании связанного с ней проекта в Новосибирске особого интереса не вызвала.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини пошутил, что даже легендарные британские ученые до сих пор не определили, что же такое эта креативная экономика.
— Согласно международным представлениям, креативный бизнес — тот бизнес, в котором доля интеллектуального вклада составляет больше 50%, а итоговый продукт на выходе имеет высокую добавленную стоимость. Но жаркие дискуссии продолжаются до сих пор, — признала руководитель Центра городских компетенций Татьяна Журавлёва.
Витторио Торрембини обобщает креативные бизнесы в такие, которые приносят пользу человеку — создают и применяют новые технологии в частности. В АСИ выделяют несколько основных отраслей, и некоторые из них отлично работают в Новосибирской области.
Например, архитектура и дизайн обслуживают самые капиталоемкие сферы — строительство и дороги, и дают немало рабочих мест. IT-сфера быстро развивается и стоит на втором месте, хотя ее участие в общемировом рынке IT очень мало. Наконец, на третьем месте находится частное и дополнительное образование, но для Новосибирской области эта сфера пока новая.
«Креатив — это новое железо»
В России есть успешные примеры ставок на «творческий» бизнес и за пределами традиционно передовых Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя самые яркие касаются развития малых городов, а не таких мегаполисов, как Новосибирск.
Один из них — это Сысерть в Свердловской области. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, в городе не было комфортной городской среды и общественных пространств, и вся активная молодежь, уезжая в большие города на учебу, уже не возвращалась. И с этим нужно было что-то делать.
— Мы создали Агентство развития Сысерти и начали заниматься тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе менее унылой. Даже вывели «формулу антиунылости», которая заключается в союзе между агентами какого-то позитивного изменения, то есть людьми, которые хотят менять территории, и администрацией, роль которой очень важна, — описывает концепцию Дмитрий Нисковских.
За несколько лет руины железоделательного завода, говорит он, превратились в событийную и инфраструктурную площадку, где начинают работать современные сервисные компании, проводят обучение для IT-шников и привлекают десятки тысяч посетителей.
— Наш лозунг: «Креатив — это новое железо», — говорит глава округа. — Раньше Урал производил экспортный продукт основной — это железо. Сейчас, мы считаем, новый экспортный товар — то, что мы можем произвести благодаря силе нашей мысли и впечатлений.
Успешно новые технологии именно креативной экономики внедряют, например, в Костроме, где драйвером роста оказалась ювелирная промышленность, по тому же пути сегодня идет Якутия. Одним из самых передовых регионов в этом плане оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Хотя везде доля креативных производств и компаний пока всё еще довольно низкая.
— У нас объем ВРП огромный, чтобы существенную часть заняли креативные индустрии — задача не из простых, но мы в этом направлении однозначно двигаемся, — отметил замгубернатора ХМАО Роман Генкель.
Новосибирск снова в авангарде
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, Новосибирская область входит в топ-5 регионов не только по вкладу креативных компаний в ВРП региона: проекты, которые у нас будут развивать, вошли в число лучших по версии АСИ.
Весной стало известно, что Новосибирск свой креативный кластер будет строить на двух площадках. Одна из них — это переосмысление ДК «Прогресс», где планируют открыть Образовательный центр по обучению основам мультипликации (а Новосибирск в этом, как ни странно, преуспел) и Школу конструктивизма.
Другая площадка — высокотехнологичный экотехнопарк на базе заброшенной станции «Орбита» в Бугринской роще. Среди проектов также фуд-лаборатория, галерея блуждающего искусства и скейт-парк в здании, которое раньше занимал автовокзал. В здании бывшего клуба «Гевара» (сегодня принадлежит структурам Тимура Саттарова) может появиться галерея экспериментального звука и мультимедиа, в Доме офицеров — центр толерантности и мировых практик, в парке «У моря Обского» — событийная резиденция под открытым небом.
— Мы взяли проекты, которые у нас уже разработаны и которые легки в запуске. Мы их уже подразумевали запускать, нам нужно было просто отработать их в федеральном масштабе, — объяснила Анна Терешкова решение развивать в первую очередь «Орбиту» и «Прогресс». — Мы берем наши кейсы просто как наработанные примеры, для того чтобы использовать их и развивать другие направления. До конца года они запустятся.
По словам вице-мэра, сегодня цель Новосибирска — догнать Москву по вкладу креативных бизнесов в региональную экономику. Все необходимые условия для этого в городе уже созданы, а потенциал — огромный. С этим соглашается профессор экономики, президент НГУЭУ Александр Новиков.
— Новосибирск по-прежнему является интеллектуальным центром Сибири, поэтому доля подобных производств может возрастать, — считает он. — Надо стремиться к тому, чтобы этот сектор, инновации и интеллектуальный капитал занимали ключевую роль. Мы же не можем сравниться с Алтайским краем по сельскому хозяйству или с Кузбассом по угольной отрасли, мы можем брать только умом.
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, впрочем, сомневается, что эта сфера в Новосибирске «взлетит».
— Надо понимать, кто это будет покупать, — заметил он. — Я, честно говоря, не вижу возможности для людей, которые будут заниматься креативными отраслями, себя реализовать. Посмотрите вокруг: я смотрю на предпринимателей, смотрю на отрасли — всё довольно плохо. И говорить о том, что вот сейчас мы разовьем креативный кластер, мне кажется, не очень правильно. Можно какие-то вещи сделать, но экономика столь плоха, что это существенного эффекта не даст. Может, что-то более серьезное развивать, а не креативные отрасли?
По мнению Александра Новикова, новые, нацеленные на интеллектуальную ценность компании могут не только выступить драйверами для экономики региона, но и создать альтернативу традиционной экономике. И, как ни странно, немало для этого сделала пандемия: она, в частности, толкнула вперед внедрение новых технологий во многих сферах, от дистанционного обучения до развития блокчейна.
Остается только одна проблема: как сделать Новосибирск конкурентно способным, чтобы те, кто способен создать здесь принципиально новую экономику, не уехали делать это в Москву или Петербург. Но эта проблема, замечают эксперты, касается не только современных инновационных бизнесов — она общая для всех сфер. Так что, возможно, самое время в Новосибирске разработать собственную «формулу антиунылости» — одними налоговыми льготами профессионалов сегодня не удержать.
В свое время яркой событийной площадкой, которая работала и на «антиунылость», и на статус города, была скандальная «Интерра». По словам Анны Терешковой, к 2023 году, когда город и регион будут презентовать на федеральном и международном уровне, в каком-то виде возродится и инновационный форум.