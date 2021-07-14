«Мы можем брать только умом»: в Новосибирске решили развивать экономику за счет креатива

Что за новая экономика такая?

Креативная экономика и вклад «творческих» предпринимателей в доходы регионов стали одной из главных тем, которые обсуждали в этом году на международном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. При этом определение креативной экономики, в общем-то, до сих пор не закреплено — возможно, поэтому новость о создании связанного с ней проекта в Новосибирске особого интереса не вызвала.



Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини пошутил, что даже легендарные британские ученые до сих пор не определили, что же такое эта креативная экономика.



— Согласно международным представлениям, креативный бизнес — тот бизнес, в котором доля интеллектуального вклада составляет больше 50%, а итоговый продукт на выходе имеет высокую добавленную стоимость. Но жаркие дискуссии продолжаются до сих пор, — признала руководитель Центра городских компетенций Татьяна Журавлёва.



Витторио Торрембини обобщает креативные бизнесы в такие, которые приносят пользу человеку — создают и применяют новые технологии в частности. В АСИ выделяют несколько основных отраслей, и некоторые из них отлично работают в Новосибирской области.

