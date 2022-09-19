Дом-разочарование. Жители престижной высотки пожаловались на застройщика и УК — их владелец занимает элитный офис в Москве

Охранник вместо консьержа и зона разгрузки вместо террасы для прогулок

Первую высотку ЖК «Облака» (вторая строится на соседнем участке. — Прим. ред.) официально завершили и сдали в декабре прошлого года. Но площадка перед ней по-прежнему напоминает строительную: кое-где видны следы не то до сих пор ведущихся, не то начатых, но так и не завершенных работ.



По словам местных жителей, въехав в дом, они обратили на это внимание, но решили, что строители не успели всё убрать. С приходом тепла стало понятно, что у дома есть недоделки, а многое из того, о чем им рассказывали в офисе застройщика, не имеет ничего общего с действительностью.