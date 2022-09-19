Дом-разочарование. Жители престижной высотки пожаловались на застройщика и УК — их владелец занимает элитный офис в Москве
Они заплатили миллионы за квартиры с видом на центр и Заксобрание, а получили затопленную парковку и большегрузы под окнами
Сине-красную высотку жилого комплекса «Облака» у метро «Октябрьская» сдали в прошлом году. Будущим жильцам обещали новый уровень жизни: ухоженную огороженную территорию, чистые подъезды, консьержей, безопасные подземные парковки. Но, въехав в только что сданный дом, покупатели квартир, цены на которые сейчас доходят до 16 миллионов, почувствовали разочарование. Вместо жизни комфорткласса они, по их словам, получили строительные недоделки, противостояние с застройщиком и управляющей компанией. Что именно не так с новым домом и будут ли решать проблему, узнала Ксения Лысенко.
Охранник вместо консьержа и зона разгрузки вместо террасы для прогулок
Первую высотку ЖК «Облака» (вторая строится на соседнем участке. — Прим. ред.) официально завершили и сдали в декабре прошлого года. Но площадка перед ней по-прежнему напоминает строительную: кое-где видны следы не то до сих пор ведущихся, не то начатых, но так и не завершенных работ.
По словам местных жителей, въехав в дом, они обратили на это внимание, но решили, что строители не успели всё убрать. С приходом тепла стало понятно, что у дома есть недоделки, а многое из того, о чем им рассказывали в офисе застройщика, не имеет ничего общего с действительностью.
— Как только все начали в лето делать активно ремонты, люди начали в дом заезжать — сама я тут уже два месяца живу, — и сразу все косяки вылезли. В том числе работа управляющей компании, — объясняет владелица одной из квартир Анна. — Вот, например, у нас в договоре управления прописан консьерж. В самих подъездах у нас даже места нет для консьержа, так что по факту у нас во дворе стоит будка и там сидит охранник. Наверное, это и есть в представлении нашей УК консьерж.
Она показывает на обитую сайдингом бытовку, примостившуюся на площадке перед одним из подъездов. Она выглядит временным сооружением, но, по признанию недовольных жителей, ее не убирают уже несколько месяцев.
Пока мы обходим площадку дома по периметру, Анна и ее соседи Ангелина, Татьяна, Ольга и Павел (мы не называем фамилии жильцов по их просьбе, однако они известны редакции. — Прим. ред.) указывают на недоделки, которые, по их словам, застройщик не спешит устранять. Это и повсюду торчащая монтажная пена, и опасная лестница, перила на которую только недавно установили, и желтеющие от нехватки воды газоны на детской площадке, и шумные блоки сплит-систем коммерческих компаний с первого этажа, которые прикручены к тротуарной плитке.
— Когда сдается дом в эксплуатацию… Ну он не должен в таком состоянии сдаваться. Я тут понимаю, какой у застройщика смысл: отдать побыстрее, чтобы мы начали услуги скорее оплачивать, чтобы компания поскорее могла скинуть дом с баланса. А все эти недоделки — это всё уже за счет жильцов начинает [устраняться], — рассуждает Ольга. — И знаете, что первое удивило? Дом комфорт- или даже бизнес-класса, но мы сами скидываемся на камеры видеонаблюдения. Они до сих пор не работают, а мы продолжаем скидываться на них.
Это не единственное открытие, которое сделали для себя жильцы «Облаков». Пешеходная зона под окнами их квартир оказалась вовсе не пешеходной: сюда регулярно заезжают микроавтобусы, чтобы разгрузить товар перед складом «Самоката», который заработал на первом этаже дома.
— Мы через три года будем на эту плитку скидываться! — возмущается Татьяна, имея в виду тротуарную плитку, на которую перед нами заезжает автомобиль.
— Мне лично директор управляющей компании сказал, что эта плитка не предназначена для заезда на нее транспорта. Тогда же сказал, что нет, никто заезжать сюда не будет, что вот он проблему решит. А теперь, получается, сам подписал и разрешил, — она показывает документ, который удалось получить у руководства склада «Самоката» в «Облаках».
В нем говорится, что у склада могут производиться погрузочно-разгрузочные работы «машинами с грузоподъемностью на ось не более 6000 кг» (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
— Застройщик нам обещал красивую пешеходную зону с бутиками, кофейнями, крутыми магазинами. Мы когда квартиры покупали, нас так и убеждали: что это будет прогулочная зона. А в итоге большегрузы у нас разгружаются под окнами, — добавляет Ольга.
Другой предмет претензий — подземная двухуровневая парковка. Парковочных мест возле дома немного, а те, что есть, предназначены для инвалидов. Для жильцов «Облаков» остается подземный паркинг, места на котором стоят по миллиону рублей. Но даже не высокий ценник отпугивает их, а то, что парковку постоянно затапливает. Вот и сейчас, спустя несколько дней после дождя, на парковке сыро, кое-где стоят лужи, а по одной из стен стекает вода.
Жители признаются, что вынуждены ставить свои машины на других паркингах — в ЖК «Статус» (напротив «Облаков») и ЖК «Оазис» (на Лескова).
Дикие ценники на обслуживание и сомнительное голосование за УК
Управлением ЖК «Облака» занимается «СД Капитал Сервис» (принадлежит компании-застройщику). Работой этой УК жильцы оказались недовольны настолько, что в начале сентября обратились в суд, добиваясь ее смены.
— Мне есть с чем сравнивать, я вижу, как строятся другие ЖК, какой там уровень... И взять нас. Цены на обслуживание у нас — больше 50 рублей за квадратный метр. При этом обслуживание такое, что возникает ощущение — нас просто посылают. Обращаешься к ним — они такие: «Да-да, хорошо», и ничего не происходит, — возмущается Ольга.
— Нам действительно есть с чем сравнивать, — добавляет Анна. — Я из «Оазиса», у меня там тоже квартира, вот жильцы из «Флотилии». И мы знаем, сколько там платят за обслуживание. Я вот, например, плачу 34 рубля за квадратный метр в «Оазисе». Да, конечно, там 13 домов, суммы в целом выходят гораздо больше, но, надо сказать, там территория просто гигантская. А здесь что?
— У нас во «Флотилии» мы платим меньше 50 рублей. Но там каждый день дворник работает, даже во время забастовки мусор вывозился, там постоянная связь с управляющей компанией — есть чат и никто не скрывается от жильцов, — говорит Ольга.
Последнее, как подчеркивает она, особенно важно: в «Облаках» никакого общедомового чата с УК нет, а любые претензии к УК просят адресовать письменно («по старинке пишем на листочке и приносим им») или через приложение «Мой дом онлайн».
— Я лично писала две претензии — относительно блоков сплит-систем и по поводу высохшего газона. Ну а получила отписки в чистом виде (копии ответов есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). То есть юрист УК ответила, что вроде как у них нет полномочий, чтобы убрать блоки, что они этим не занимаются. А ничего, что юристу мы за управление, за защиту наших прав платим деньги? И немалые. У нас сбор со всего дома — 1,5 миллиона в месяц, а уборка дома, к примеру, — 150 тысяч в месяц. Притом что влажная уборка на этаже у нас всего
На вопрос о том, почему жильцы «Облаков» выбрали именно эту компанию, они объясняют, что сделали это впопыхах, подписав документы во время получения ключей от квартир.
— Выдавали ключи сразу двум собственникам. То есть заводят в кабинет двух собственников квартир, там же стоит девушка из отдела продаж, плюс главный инженер, плюс директор управляющей компании — огромный такой табун в маленьком помещении. И вот тут начинают быстро отдавать бумажки на подпись. Наша ошибка в том, что мы эти бумажки не читали. Это происходило прям вот так: «Вот здесь, где галочка, ставьте подпись, вот здесь, вот здесь», — отмечает Анна. — Ну и что получается? Как такового кворума не было, голосов мало. Но УК появилась, причем просто расторгнуть договор управления невозможно, там свои бюрократические заморочки. Но мы подали апелляцию, что мы не согласны, что мы хотим отмены решения о выборе компании, сейчас дело решается в суде.
При этом в суде недавно разрешилось другое дело, связанное с УК «СД Капитал Сервис». Как следует из постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда, жители дома на улице Тюленина, 20/1 отказались от услуг «СД Капитал Сервис» и выбрали другую УК — красноярскую «Платформу». Но после нового голосования предыдущая компания не передала новой техническую документацию на дом и собранные на текущий ремонт средства собственников (почти 75 тысяч рублей). В конце 2021 года арбитражный суд встал на сторону «Платформы», потребовав от «СД Капитал Сервис» передать компании документацию и собранные деньги. Недовольная решением суда, компания обратилась в апелляционный суд, но и там проиграла.
Кому принадлежит компания-застройщик и УК
Строительством ЖК «Облака» занимается компания СЗ «Альфа», которая входит в группу компаний ЗАО «СД Альфа-Капитал», известную застройкой Кировского квартала. В частности, группа возвела кирпичную «свечку» в глубине частного сектора у метро «Октябрьская» на Толстого, 56, ЖК «Корона» на Кирова, 25 и бизнес-центр на Кирова, 23. Сейчас по соседству с ним компания строит гостиницу, а также вторую очередь «Облаков» — продажи в строящемся доме «СД Альфа-Капитал» открыла
Кроме улицы Кирова группа, а именно — ЗАО «СД Капитал», застраивает Богдашку. В 2015 году эта стройкомпания получила разрешение от мэрии построить пять
ЗАО «СД Альфа-Капитал» по итогам 2021 года выручило 239 миллионов 144 тысячи рублей. Чистая прибыль — почти 345 миллионов рублей. Компания-застройщик «Облаков» — СЗ «Альфа» — выручила в прошлом году чуть больше
Генеральный директор ЗАО «СД Альфа-Капитал» —
Кроме строительного бизнеса, Сергей Дородных владеет 40% в ООО «Алтай-Вест Клуб», который специализируется на ресторанном бизнесе в Белокурихе. До 2019 года Дородных владел долей в «Роднике Алтая» — компании, которая занимается производством напитков (ей, в частности, принадлежит бренд воды «Алтайка»).
Корреспондент НГС направила письменный запрос в ЗАО «СД Альфа-Капитал», но так и не получила ответа. Мы также попытались связаться с генеральным директором застройщика СЗ «Альфа» Мариной Гириной, но та на звонки НГС не ответила. В управляющей компании («СД Капитал Сервис») от комментариев отказались, пояснив, что «директор предпочитает решать проблемы с жильцами напрямую».
НГС обратился в ГЖИ Новосибирской области, где отметили, что с жалобами на качество строительства в инспекцию никто из жильцов дома на Кирова, 11 не обращался.
— С учетом положений постановления
Год назад мы рассказывали, как живут в этом активно застраивающемся микрорайоне собственники деревянных домиков, которые отказались уезжать отсюда. Сколько им предлагают за переезд и каковы перспективы расселения частного сектора у «Октябрьской» — в этом репортаже.