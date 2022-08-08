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У скандального новосибирского застройщика нашли офис в «Москва-Сити»

Его имя связано со сносом клуба «Отдых» и застройкой улицы Богдана Хмельницкого

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«Город столиц» построен в 2009 году

«Город столиц» построен в 2009 году

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Известный новосибирский застройщик Сергей Дородных арендует офис для одной из своих компаний в здании «Москва-Сити». Это обнаружили журналисты MSK1.ru в своем расследовании о владельцах недвижимости в элитном комплексе — среди них есть, например, родственники Башара Асада.

Сергей Дородных снимает офис площадью 190,2 квадратного метра на 29-м этаже «Москва-Сити». Там расположилась его московская компания «Капитал-Альянс». Фирма занимается подготовкой имущества к продаже. Владелец помещения — Александр Морозов.

Кроме «Капитал-Альянса» у Дородных есть ЗАО «СД Альфа-Капитал», которая строит жилье в Новосибирске. Наиболее известный их дом — ЖК «Корона» (Кирова, 25). Также компания построила ЖК «Серебряный родник» (Немыткина, 8/1), ЖК «Гулливер» (Чехова, 111) и первый дом в составе ЖК «Октябрьская ривьера» (Толстого, 56).

Еще одна строительная компания Дородных называется ЗАО «СД Капитал» — она занималась застройкой улицы Богдана Хмельницкого. В 2015 году мэрия разрешила построить за клубом «Отдых» пять 20-этажных домов, это вызвало массовые протесты жителей улицы. Проект подразумевал снос клуба «Отдых», Дома спорта «Сибирь» и вырубку части деревьев в сосновом бору. Кроме того, горожане считали, что стройка нарушит архитектурный облик улицы. В 2019 году сдали первый дом на месте снесенного клуба и Дома спорта.

Дородных также владеет долями в строительных компаниях ООО «СЗ Альфа», «ДД Альфа», «СД Капитал» и «СД Капитал Сервис». Кроме того, у него есть ООО «Алтай-Вест Клуб», специализирующийся на ресторанном бизнесе в Белокурихе. В прошлом Дородных владел долей в «Роднике Алтая».

«Город столиц» в Москве построен в 2003–2009 годах. Он состоит из двух башен под названиями «Москва» (76 этажей) и «Санкт-Петербург» (65 этажей), которые соединяет 17-этажный блок с бизнес-центром. Девелопер проекта — Capital Group, соинвестор — Сбербанк, получивший после окончания строительства часть жилых апартаментов в «Городе столиц».

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