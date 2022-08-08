У скандального новосибирского застройщика нашли офис в «Москва-Сити»

Известный новосибирский застройщик Сергей Дородных арендует офис для одной из своих компаний в здании «Москва-Сити». Это обнаружили журналисты MSK1.ru в своем расследовании о владельцах недвижимости в элитном комплексе — среди них есть, например, родственники Башара Асада.



Сергей Дородных снимает офис площадью 190,2 квадратного метра на 29-м этаже «Москва-Сити». Там расположилась его московская компания «Капитал-Альянс». Фирма занимается подготовкой имущества к продаже. Владелец помещения — Александр Морозов.