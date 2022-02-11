Миллиардеры, светские львицы и офшоры. Кто владеет новосибирскими ТРЦ, заполонившими город

В Новосибирске, по оценкам аналитиков, примерно 30–40 торговых центров площадью более 5 тысяч квадратных метров. Цифра эта довольно быстро растет, причем даже в тяжелые для торговли пандемийные годы. Самый бурный и активный шопинг происходит в крупнейших торговых центрах города, вроде «Ауры», «Меги» и «Галереи». Но есть и ТРЦ второго порядка. Пусть они меньше по площади и не могут привлечь арендаторов-гигантов, но тоже получают свой кусок пирога — прибыль и посетителей. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила списки владельцев пяти торговых центров — «Река», «Апельсин», «Калина Центр», «Континент» и «Москва». Рассказываем, кто управляет прибыльной (а местами не очень) коммерческой недвижимостью в Новосибирске и причем тут криминал и столичные миллионеры.
ТК «Река», которую построил колбасный король
Торговому комплексу в районе «Речного вокзала» чуть менее 4 лет. Он представляет собой два блока здания, соединенных крытым пешеходным переходом через Большевистскую. Участок земли площадью более 13 тысяч квадратных метров, где расположились торговые корпуса «Реки» и пешеходный мост, взят в аренду ООО «Река» до 2069 года.
ООО «Река» — микропредприятие, созданное в конце 2017 года. Выручка в 2020 году превысила 57 миллионов, прибыль ушла в минус (- 8,9 миллиона). Компания судилась со своими арендаторами, добиваясь исполнения обязательств по договорам аренды, но в двух из трех случаев самостоятельно забирала исковые заявления.
На начало 2022 года у этой компании два совладельца — Размик Смоян и Виталий Штабный. По данным СПАРК-Интерфакс, они располагают равными долями в бизнесе, однако 50% Размика Смояна находятся в залоге у компании «Промэкс» (занимается консультированием по вопросам коммерческой недвижимости), единоличным владельцем которой является всё тот же Виталий Штабный.
Размик Смоян занимался оказанием посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и реализовывал спортивные проекты. Например, был одним из учредителей Федерации тенниса Новосибирской области. Сейчас все эти компании либо уже ликвидированы, либо Размик Смоян из них уже вышел. В списке актуальных компаний у него значится ООО «Река» и ООО «Теннисный клуб-Новосибирск».
С послужным списком Виталия Штабного всё гораздо интереснее. Он известен как один из экс-совладельцев крупных мясоперерабатывающих и молочных компаний в Новосибирске — «СПК», «Сибирские бычки», «Краснозерский мясокомбинат», «Усть-Коксинский мясокомбинат», «Алтайзаготцентр», а также «Российские мясопродукты — холдинг». Но одним только производством колбас и деликатесов его интересы не ограничиваются. У Виталия Штабного доли в более чем 40 компаниях, например, он был учредителем двух оздоровительных центров — Реабилитационного центра «Здоровье» и Оздоровительного центра «Державный», а также занимался арендой и управлением недвижимостью.
Одна из самых его успешных компаний в настоящее время — ООО «Арсенал» — предлагает выдачу займов. На конец 2020 года выручка «Арсенала» составляла более 29 миллионов, прибыль — 83,5 миллиона. Такая разница в цифрах выручки и прибыли объясняется в бухгалтерском отчете: в числе доходов там указана прибыль от реализации недвижимости и курсовые разницы по ценным бумагам. Кстати, именно эта компания в 2020 году провела несколько операций с ООО «Река» по договору участия в долевом строительстве и договору об инвестиционной деятельности.
«Апельсин»: как миллиардер и его супруга, светская львица, обзавелись новосибирским ТЦ
Торговым центром в районе железнодорожного вокзала владеет ЗАО «Стройградинвест», чья выручка на конец 2020 года составляла 66 миллионов, а вот прибыль ушла в глубокий минус (-162 миллиона рублей). Акционеры ЗАО — Ольга Бухтоярова и Елена Певзнер. У первой в настоящее время бизнес в Кемерово («НК Бизнес-центр») и доля в столичной компании, занимающейся сносом зданий, а вторая владеет химчистками в Москве. Кроме этого, Елена Певзнер располагает долями в 20 компаниях самого различного профиля — от производства хлеба до предоставления услуг в области добычи нефти.
В прошлом Елена Певзнер, тогда еще Ломакина, работала в московских СМИ и возглавляла пресс-службы Кати Лель, Игоря Саруханова и конкурса «Мисс Россия». В нулевых она вышла замуж за своего коллегу, а в дальнейшем и депутата Госдумы Андрея Вульфа (блок «Единство», «Союз правых сил»). В СПАРК-Интерфакс, есть сведения о ее предыдущей фамилии — Ломакина-Вульф.
Сейчас она носит фамилию своего супруга, Семена (Симона) Певзнера, и, судя по своему инстаграму, ведет активную светскую жизнь: посещает картинные галереи, театры, тусовки с известными артистами и отдыхает на яхтах за границей. Кстати, именно Семен Певзнер является бенефициаром компании «УК Сити 50», которая управляет новосибирским «Стройградинвестом». У «УК Сити 50» тоже неважные финансовые показатели: выручка — 8,5 миллиона, прибыль — минус 7,9 миллиона.
В 2009 году журнал «Финанс» составил рейтинг российских миллиардеров, в котором Семен Певзнер занял 127-ю строчку с состоянием в 7,3 миллиарда рублей. Свое состояние он сколотил на «Воскресенских минеральных удобрениях» — крупнейшем российском предприятии по выпуску фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. В настоящее время он уже не является членом совета директоров предприятия, а акциями завода владеет компания-гигант «Уралхим».
«Калина-центр» и связанная с ней «медицинская» парковка
Торговый центр на площади Калинина принадлежит еще одному закрытому акционерному обществу — «Автолак» (выручка на конец 2020 года — 24,3 миллиона рублей, прибыль — минус 14 миллионов). В 2011–2012 годах «Автолаком» владели кипрские офшоры, но с 2015 года основным акционером является кемеровская предпринимательница Наталья Николаева. У нее также есть медицинский бизнес в Кемерово — она владеет двумя центрами здоровья с названием «Новелла». Однако юридическое лицо (ООО «Медицинская клиника «Новелла») демонстрирует неважные финансовые показатели — компания убыточна.
В Новосибирске у Натальи Николаевой есть еще один бизнес — ООО «Новелла-Новосибирск». Судя по адресу (Дуси Ковальчук, 179/4) и виду деятельности (деятельность автостоянок), эта компания, вероятно, управляет куском земли перед ТЦ «Калина-центр», где паркуются автомобили. Однако в СПАРК-Интерфакс указана полученная этим ООО лицензия на медицинскую деятельность, а также две проведенных Минздравом проверки. Кстати, у ООО «Новелла-Новосибирск» тоже есть убыток за 2020 год (чистая прибыль ушла в минус).
Бенефициар этой компании — Валерий Негодяев. Негодяев является единоличным владельцем фармацевтической компанией «Калина-Здоровье». В 2020 году прибыль этой компании ушла в минус почти на полмиллиона.
В 2008 году ТРЦ «Калина центр», по данным Тайга.инфо, выставляли на продажу за 850 миллионов рублей, позднее цена была снижена до 400 миллионов. Тогда торговым центром владела компания «Сибакадеминвест», близкая к частным акционерам Сибакадембанка.
ТЦ «Москва» и девелоперы с суровым подходом из девяностых
Торговый центр «Москва» — собственность появившегося в конце 80-х ЗАО «Труд». Акции общества распределены между братьями Владимиром и Петром Степановыми. В публикации «Делового Новосибирска» ЗАО «Труд» называют одним из самых «агрессивных девелоперов» в начале нулевых, поскольку тот застраивал наиболее привлекательные куски земли в центре города.
В отличие от других владельцев торговых центров в Новосибирске, у ЗАО «Труд» всё довольно стабильно с финансовой точки зрения: выручка в 2020 году превысила 271 миллион рублей, прибыль — 10 миллионов. С 2020 года «Труд» участвует в торговых процедурах на заключение госконтрактов, на его счету 8 контрактов на общую сумму более 18 миллионов рублей (только один из контрактов был прекращен досрочно по соглашению сторон). Компания сдает в аренду нежилые помещения «Хозяйственному управлению Новосибирской области», инспекции государственного строительного надзора НСО и различным спортивным школам, подведомственным мэрии. Самый большой контракт был заключен с инспекцией стройнадзора в 2021 году. За него ЗАО получило 5,7 миллиона рублей.
Другие проекты «Труда» — БЦ «Кобра», «Манхэттен», а также «Зеленые купола», «Бонанза» и ресторанный комплекс «Гурман» (от последних трех «Труд» уже избавился). В 2014 году братья Степановы выставляли на тотальную распродажу и ТЦ «Москва», но покупателей не нашлось, видимо, отпугнула цена. Это вообще характерная черта политики, которую ведет ЗАО на рынке, — устанавливать очень высокий ценник за свои объекты и не идти при этом на уступки. Об этом негибком подходе в отношении своих арендаторов писал «Континент Сибирь», цитируя одного из бывших арендаторов «Труда» в почившем уже торговом центре «Флагман», генерального директора ЗАО «ИЮС» Валерия Кочунова:
— Все решения принимают Степановы. Например, вести переговоры об арендных ставках с директором ТЦ, как это делается в других ТЦ, здесь просто бесполезно: директор — лишь передаточное звено.
Но самый яркий пример, характеризующий несговорчивость Степановых, — это история с участком земли на улице Большевистской (возле «МЕТРО Кэш энд Керри»). В 2003 году землю в районе Ини выставила на продажу мэрия. Конкуренцию «Труду» на этих торгах составила ИКЕА, но лакомый кусок земли всё-таки отошел сибирским девелоперам. Спустя 9 лет от этого актива уже попытался избавиться сам «Труд» и выставил на продажу 41,2 га микрорайона «Береговой». На участке за это время не появилось фактически ничего, но землю месте с концепцией строительства жилого массива «Солнечная долина» площадью более 400 тысяч квадратных метров ЗАО оценило в 1,65 миллиарда рублей.
— Обсуждалась сделка, все посмеялись, и никто в нее не вошел, — приводил тогда НГС слова директора по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима Маркова.
«Труд» даже попытался предложить этот лот ИКЕА, но шведы отказались. Видимо, этот участок им нужен был гораздо раньше, когда в Новосибирске только планировалось строительство «МЕГИ». Как указывает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни», торговый центр в итоге, появился на год-другой позже, а ранее мог бы обосноваться на Большевистской.
ТРК «Континент»: конфликты с арендаторами и стратегические соглашения
Старейшей сетью торговых центров «Континент» сейчас владеет ООО «Бизнес Лайн» в лице двух предпринимателей — Константина Корюкова и Владимира Шперлинга. Но когда-то всё начиналось с ООО «Итера» (а затем с «Итера Девелопмент»), совладельцами которой выступали всё те же Корюков и Шперлинг. Построить торговые центры им удалось, в том числе заключив удачное соглашение с известной на тот момент продуктовой сетью «Холидей» — тогда у «Итеры» был только один «Континент» из трех. По соглашению, продуктовыми супермаркетами управляла «Холидей», а строительством новых ТЦ — «Итера». В свою очередь в этих центрах «Холидей» выступал как соинвестор продуктового супермаркета, писала Тайга.инфо в 2006 году.
В 2012 году вместо «Итеры» появился «Бизнес Лайн», выручка которого в 2020 году составила 2,9 миллиона рублей, а прибыль — 2,2 миллиона рублей.
И у Константина Корюкова, и у его делового партнера Владимира Шперлинга обширный послужной список — оба занимались и занимаются бизнесом, связанным с оптовой торговлей, сдачей в аренду и управлением недвижимостью. Почти все компании предпринимателей располагаются по одному адресу — на улице Семьи Шамшиных, 88. Это здание, принадлежащее ООО «Компания Холидей», неоднократно выставлялось на продажу и в январе 2022 году, наконец, было продано — компании из Нижнего Тагила за 65 миллионов рублей.
В 2009 году разразился скандал — новосибирский кинопрокатчик «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (АССД) обратился в арбитраж, потребовав от сети торгово-развлекательных комплексов «Континент» вернуть имущество стоимостью почти 50 миллионов рублей. Как писал КоммерсантЪ, владельцы сети ТРК «Континент» не позволяют кинопрокатчику вывезти имущество — это 4D-кинотеатр стоимостью 42 миллиона рублей. В одном из ТРК также находился ледовый бар, каток с искусственным льдом и световое оборудование.
Расставание «АССД» с «Континентом» в итоге вылилось в несколько судебных разбирательств, завершившихся в 2012 году и, увы, не в пользу кинопрокатчика. «АССД» настаивал на неосновательном обогащении юрлиц предпринимателей Корюкова и Шперлинга и требовал от них более 31 миллиона рублей. В суде киноподрядчик объяснял, что в период заключения предварительного договора аренды площадей в «Континенте» сделал в этих помещениях ремонт. Дело дошло до Седьмого арбитражного апелляционного суда, но истцу (именно «АССД» обратился в суд) в требованиях отказали.
Недавно мы рассказывали о том, кто владеет торговыми центрами на месте бывшего гигантского вещевого рынка с криминальной славой. Читайте, как предприниматели, езидская диаспора, депутаты и криминальные авторитеты поделили прибыльный бизнес Гусинки.