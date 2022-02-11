Миллиардеры, светские львицы и офшоры. Кто владеет новосибирскими ТРЦ, заполонившими город

Бенефициар этой компании — Валерий Негодяев. Негодяев является единоличным владельцем фармацевтической компанией «Калина-Здоровье». В 2020 году прибыль этой компании ушла в минус почти на полмиллиона.



В 2008 году ТРЦ «Калина центр», по данным Тайга.инфо, выставляли на продажу за 850 миллионов рублей, позднее цена была снижена до 400 миллионов. Тогда торговым центром владела компания «Сибакадеминвест», близкая к частным акционерам Сибакадембанка.



ТЦ «Москва» и девелоперы с суровым подходом из девяностых

Торговый центр «Москва» — собственность появившегося в конце 80-х ЗАО «Труд». Акции общества распределены между братьями Владимиром и Петром Степановыми. В публикации «Делового Новосибирска» ЗАО «Труд» называют одним из самых «агрессивных девелоперов» в начале нулевых, поскольку тот застраивал наиболее привлекательные куски земли в центре города.



В отличие от других владельцев торговых центров в Новосибирске, у ЗАО «Труд» всё довольно стабильно с финансовой точки зрения: выручка в 2020 году превысила 271 миллион рублей, прибыль — 10 миллионов. С 2020 года «Труд» участвует в торговых процедурах на заключение госконтрактов, на его счету 8 контрактов на общую сумму более 18 миллионов рублей (только один из контрактов был прекращен досрочно по соглашению сторон). Компания сдает в аренду нежилые помещения «Хозяйственному управлению Новосибирской области», инспекции государственного строительного надзора НСО и различным спортивным школам, подведомственным мэрии. Самый большой контракт был заключен с инспекцией стройнадзора в 2021 году. За него ЗАО получило 5,7 миллиона рублей.

Другие проекты «Труда» — БЦ «Кобра», «Манхэттен», а также «Зеленые купола», «Бонанза» и ресторанный комплекс «Гурман» (от последних трех «Труд» уже избавился). В 2014 году братья Степановы выставляли на тотальную распродажу и ТЦ «Москва», но покупателей не нашлось, видимо, отпугнула цена. Это вообще характерная черта политики, которую ведет ЗАО на рынке, — устанавливать очень высокий ценник за свои объекты и не идти при этом на уступки. Об этом негибком подходе в отношении своих арендаторов писал «Континент Сибирь», цитируя одного из бывших арендаторов «Труда» в почившем уже торговом центре «Флагман», генерального директора ЗАО «ИЮС» Валерия Кочунова:



— Все решения принимают Степановы. Например, вести переговоры об арендных ставках с директором ТЦ, как это делается в других ТЦ, здесь просто бесполезно: директор — лишь передаточное звено.

Но самый яркий пример, характеризующий несговорчивость Степановых, — это история с участком земли на улице Большевистской (возле «МЕТРО Кэш энд Керри»). В 2003 году землю в районе Ини выставила на продажу мэрия. Конкуренцию «Труду» на этих торгах составила ИКЕА, но лакомый кусок земли всё-таки отошел сибирским девелоперам. Спустя 9 лет от этого актива уже попытался избавиться сам «Труд» и выставил на продажу 41,2 га микрорайона «Береговой». На участке за это время не появилось фактически ничего, но землю месте с концепцией строительства жилого массива «Солнечная долина» площадью более 400 тысяч квадратных метров ЗАО оценило в 1,65 миллиарда рублей.

— Обсуждалась сделка, все посмеялись, и никто в нее не вошел, — приводил тогда НГС слова директора по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима Маркова.



«Труд» даже попытался предложить этот лот ИКЕА, но шведы отказались. Видимо, этот участок им нужен был гораздо раньше, когда в Новосибирске только планировалось строительство «МЕГИ». Как указывает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни», торговый центр в итоге, появился на год-другой позже, а ранее мог бы обосноваться на Большевистской.

ТРК «Континент»: конфликты с арендаторами и стратегические соглашения

Старейшей сетью торговых центров «Континент» сейчас владеет ООО «Бизнес Лайн» в лице двух предпринимателей — Константина Корюкова и Владимира Шперлинга. Но когда-то всё начиналось с ООО «Итера» (а затем с «Итера Девелопмент»), совладельцами которой выступали всё те же Корюков и Шперлинг. Построить торговые центры им удалось, в том числе заключив удачное соглашение с известной на тот момент продуктовой сетью «Холидей» — тогда у «Итеры» был только один «Континент» из трех. По соглашению, продуктовыми супермаркетами управляла «Холидей», а строительством новых ТЦ — «Итера». В свою очередь в этих центрах «Холидей» выступал как соинвестор продуктового супермаркета, писала Тайга.инфо в 2006 году.

В 2012 году вместо «Итеры» появился «Бизнес Лайн», выручка которого в 2020 году составила 2,9 миллиона рублей, а прибыль — 2,2 миллиона рублей.

И у Константина Корюкова, и у его делового партнера Владимира Шперлинга обширный послужной список — оба занимались и занимаются бизнесом, связанным с оптовой торговлей, сдачей в аренду и управлением недвижимостью. Почти все компании предпринимателей располагаются по одному адресу — на улице Семьи Шамшиных, 88. Это здание, принадлежащее ООО «Компания Холидей», неоднократно выставлялось на продажу и в январе 2022 году, наконец, было продано — компании из Нижнего Тагила за 65 миллионов рублей.

В 2009 году разразился скандал — новосибирский кинопрокатчик «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (АССД) обратился в арбитраж, потребовав от сети торгово-развлекательных комплексов «Континент» вернуть имущество стоимостью почти 50 миллионов рублей. Как писал КоммерсантЪ, владельцы сети ТРК «Континент» не позволяют кинопрокатчику вывезти имущество — это 4D-кинотеатр стоимостью 42 миллиона рублей. В одном из ТРК также находился ледовый бар, каток с искусственным льдом и световое оборудование.

Расставание «АССД» с «Континентом» в итоге вылилось в несколько судебных разбирательств, завершившихся в 2012 году и, увы, не в пользу кинопрокатчика. «АССД» настаивал на неосновательном обогащении юрлиц предпринимателей Корюкова и Шперлинга и требовал от них более 31 миллиона рублей. В суде киноподрядчик объяснял, что в период заключения предварительного договора аренды площадей в «Континенте» сделал в этих помещениях ремонт. Дело дошло до Седьмого арбитражного апелляционного суда, но истцу (именно «АССД» обратился в суд) в требованиях отказали.

Недавно мы рассказывали о том, кто владеет торговыми центрами на месте бывшего гигантского вещевого рынка с криминальной славой. Читайте, как предприниматели, езидская диаспора, депутаты и криминальные авторитеты поделили прибыльный бизнес Гусинки.