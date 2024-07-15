Новые улицы за два года: барнаульская компания построит дороги за миллиард в микрорайоне «Клюквенный»

Подрядчик построит дороги, обустроит тротуары, карманы для остановок и проведет другие работы Источник: Алексей Мефодьев / 2ГИС











Барнаульская компания построит дороги за миллиард в микрорайоне «Клюквенный» в Новосибирске. Об этом рассказали НГС в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области».



Аукцион на строительство улиц в микрорайоне выиграла компания «Барнаульское дорожно-строительное управление №4», сумма составила 1,1 миллиарда рублей. По проекту строительство улиц пройдет в несколько этапов, в рамках первого, организация до ноября 2026 года возведет дороги протяженностью более 4 километров.

— Подрядчик должен будет построить магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, а также провести работы по необходимым инженерным коммуникациям, обустроить «карманы» для остановок общественного транспорта и пешеходные тротуары, установить дорожные знаки и светофоры, смонтировать остановочные комплексы и так далее, — сообщили в Агентстве развития жилищного строительства».

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Барнаульское ДСУ №4» образовано в 2011 году. Директор — Николай Данилин, конечные владельцы — Иван (99%) и Тихон (1%) Вдовины. На конец 2023 года выручка составила 4,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 14,5 миллиона рублей. Компания получала контракты на реконструкцию дорог в Алтайском крае.

«Клюквенный» — самая крупная площадка проекта КРТ (комплексного развития территории), объявленного правительством региона. В новом микрорайоне в Калининском районе на площади более 200 гектар планируют возвести более 1 миллиона квадратных метров жилья. Там собираются одновременно построить пять детских садов и три школы, поликлиники с подстанцией скорой помощи, спортивный и торговый центры, парк отдыха и зеленые зоны. Также хотят построить политехнический колледж.

Недавно первая компания получила разрешение на строительство 13-этажного дома в микрорайоне. Всё, что известно о проектируемом микрорайоне НГС собирает в одном сюжете.