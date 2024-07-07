Разбирают по кусочкам: территорию новосибирского «Экрана» раздают застройщикам — вместо промзоны будут новые многоэтажки

Территорию «Экрана» начинают осваивать застройщики, в ближайшее время там появится еще один жилой комплекс Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Территорию новосибирского промпарка «Экран» продолжают осваивать застройщики. С одной стороны на месте заросшего участка с промышленными складами 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку. Сотрудники промпарка говорят, что застройщик уже начал сносить производственные здания — в их числе большой П-образный корпус. Под демонтаж, вероятно, попадет и красивое здание управления с колоннами на пересечении улиц Даргомыжского и Падунской. НГС узнал, что задумал построить застройщик, как будет развиваться территория дальше и что думают эксперты о жизни вблизи промышленной зоны.

Из завода в частный промпарк

Новосибирский завод «Экран» запустили в 1954 году для создания электронно-оптических приборов и электронно-лучевых трубок. В советское время предприятие также производило телевизоры, но когда на российский рынок хлынула продукция из Японии и Кореи, местные производители радиоэлектроники не смогли конкурировать с зарубежными компаниями.

Спустя 40 лет после создания завод перепрофилировали на выпуск стеклотары, но заниматься электронно-оптическим приборостроением не бросили (сейчас это АО «Экран-оптические системы»). В 2000 году основным собственником завода «Экран» стал «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана.

«РАТМ Холдинг» — это объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и других направлений. Генеральный директор — Эдуард Таран. На конец 2023 года выручка составила 3,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 62,4 миллиона рублей.



На пересечении улицы Падунской и Светлановской уже построили несколько домов комплекса «Чкалов», на улице Даргомыжской в будущем тоже появятся высотки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В 2016 году на территории завода создали одноименный индустриальный парк — сейчас он занимает порядка 26 га (в октябре прошлого года площадь была 29,5 га, из них полезная — 24 га). Территория разделена на три функциональные зоны: промышленную, логистическую и общественно-деловую. Специализируется промпарк все так же на электронно-оптическом, стекольном и упаковочном производстве. Площади завода арендуют десятки компаний, от малых предприятий до крупных игроков, один из якорных резидентов — «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга»).

По данным сервиса «Контур.Фокус», конечными владельцами ООО «Сибирское стекло» является АО «Рид Групп — Новосибирск» — управляющая компания промпарка (97,78%) и Эдуард Таран (2,22%). На конец 2023 года выручка компании составила 6,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 47,5 миллиона рублей.

Промзона уменьшается

Впервые о редевелопменте территории «Экрана» заговорили несколько лет назад. Уже тогда в «РАТМ Холдинге» думали о долгосрочных перспективах развития промзоны, а в одной из презентаций «Рид Групп», которая управляет развитием парка, сообщалось, что промзону можно осваивать с помощью девелоперов. Это предложение называли одним из источников финансирования промпарка.



Промышленная часть будет постепенно уменьшаться. Застраивать неиспользуемые территории хотят, в том числе, жилыми домами. Со стороны улицы Падунской земли уже перешли застройщикам (схема — примерная, на основе проекта планировки) Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











В 2015 году в проекте планировки территории всю промышленную зону относили к общественно-деловой застройке. Спустя 5 лет на чертеже появился производственный объект, а вокруг — многоэтажные жилые дома и общественно-деловая застройка. Указали в квартале также школу и два детских сада.



— Значительная часть территории завода «Экран» — к выводу под жилую застройку со строительством социальных объектов, — рассказывал Алексей Нестёркин, главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования».



После этого планы на квартал «Экрана» не менялись. Согласно ним, до 2028 года по улице Светлановской должен появиться детский сад на 100 мест, а до 2030 года — еще один детский сад и школа. Жилые дома построят на пересечениях улиц в квартале завода, обрамляя промзону, а на улице Падунской и вовсе останется административное здание промпарка, разделяющее комплексы.

Так выглядит административное здание сегодня. Справа и слева будут жилые комплексы, а в середине — промзона Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока бывшую территорию завода осваивает застройщик «Светлановский» (входит в ГК «СМСС» Анатолия Павлова, группа реализовала в Новосибирске Apart River с парящим мостом и комплекс «Гранит» на Михайловской набережной, «Инские холмы» и другие объекты). Компания купила землю у завода пару лет назад: участок частично был застроен складами, но в основном был заросшим. Компания почистила лес от мусора, оставив хвойные деревья, высаженные в советское время, и демонтировала склады.

Позже застройщик начал возводить дома. Оставшиеся производственные здания сейчас находятся на смежном участке за забором — их отчетливо видно из двора и окон новых многоэтажек. На территории уже построили три 25-этажных дома жилого комплекса «Чкалов» (всего их будет пять), благоустроили небольшой сквер и возвели трехэтажную парковку. Рядом группа продолжает строить комплекс апартаментов «Ворошилов» высотой в 23 этажа, внутри обещают открыть термальный комплекс с бассейнами и фитнес-центр. По проекту планировки на участке, в том числе, должны разместить встроенно-пристроенный детский сад.

Пока жилые здания соседствуют со стройкой апарткомплекса, в будущем это будет единая территория Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В управляющей компании промпарка рассказали НГС, что на другом участке в 3,5 га сегодня освобождают здания, которые не заняты производствами. После того как помещения перестанут использовать, участок передадут застройщику. Компанию, которой перейдет земля, в «РАТМ Холдинге» не назвали. Но согласно выпискам из ЕГРН, речь идет о застройщике «Квадратный мэтр» (входит в ГК «Сибирь Девелопмент»), который построил жилой комплекс Prime House на площади Кондратюка.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Квадратный мэтр» владеют Дмитрий Хмельницкий (93%) и Игорь Панфилов (7%). На конец 2023 года выручка компании составила 91,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 32,2 миллиона рублей.

Землю под зданием управления завода на углу продали в 2023 году — его снесут в рамках редевелопмента Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как раз на этой территории сотрудники заметили оживление. Единственное опасение резидентов — по-советски красивое здание с колоннами на пересечении улиц Падунской и Даргомыжского. В нем раньше находилось управление завода, а на фасаде размещена мемориальная доска в честь его легендарного директора Григория Колонды, который трудился на предприятии с 1959 по 1987 год.

Один из сотрудников рассказал НГС, что некоторые здания на территории уже готовят к демонтажу — в их числе большой корпус П-образной формы, здание бывшего механического цеха по улице Даргомыжского.

Снесут и некоторые корпусы завода, площади которых не задействованы в работе резидентов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По информации представителя «Квадратного мэтра», концепция редевелопмента территории «Экрана» еще находится в разработке. Детальный проект анонсируют немного позже.



— Развитие территории предполагает перепрофилирование старой, пришедшей в упадок промышленной застройки в современный благоустроенный жилой квартал с инфраструктурными и социальными объектами, — описали концепцию в компании.



На участках, которыми владеет «Квадратный мэтр», можно строить многоэтажки, по проекту планировки должен появиться и встроенно-пристроенный детский сад.

Райский уголок, а за забором — завод

Жители ЖК «Чкалов» рассказывают, что по ночам и вечерам, если ветер дует со стороны завода «Экран» в сторону домов, они чувствуют слегка химический запах, но точно описать его не могут, да и не утверждают, что пахнет так именно промышленная площадка.



— Я переехала из Иркутской области сюда, квартиру купила на стадии строительства. Есть специфический легкий запах иногда, может быть, от завода. Но промзона не мешает, окна у меня выходят на другую сторону, — рассказала НГС Мария.



Большинство местных, с кем удалось поговорить, отмечают, что комплекс и территория вокруг их устраивает, несмотря на стройку и запах. Минусов в жизни у промзоны они не видят, но надеются, что в будущем все корпусы завода снесут, а на его месте появится благоустроенная территория.

Новостройки находятся в небольшом овраге, на холме — производственные здания промпарка, от домов их отделяет забор Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Почти год назад жители домов на улице Залеского, расположенных около Горбольницы, записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой. Они жаловались на резкий запах и говорили, что источник один — территория завода «Экран».



Тогда управляющая компания промышленного парка объясняла НГС, что в периметре «Экрана» установлены санитарно-защитные зоны, которые исключают какое-либо воздействие промышленных объектов на жизнедеятельность человека.



— В производстве тарного стекла, которое осуществляется с соблюдением всех технологических регламентов, газообразные выбросы не имеют специфичного химического запаха, на который указывают жители микрорайона. Высота промышленных труб на территории «Экрана» позволяет эффективно рассеивать отходящие газы, не допуская их концентрации в приземном слое, — говорили в компании.

Внутри жилого комплекса застройщик обустроил небольшой сквер с лавочками, лежаками и детской площадкой, за забором строится комплекс апартаментов «Ворошилов» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Уже в мае этого года сотрудники регионального Минприроды проводили замены на территории Горбольницы с подветренной стороны площадки завода «Экран». В пресс-службе министерства рассказали, что специалисты нашли превышение предельно допустимый концентрации вредных веществ.



— Всю информацию передали в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, чтобы они нашли источник. Кроме этого, мы инициировали встречу на площадке Минпромторга с руководителями предприятий. Теперь источник ищут федеральные специалисты, — сообщили НГС в пресс-службе Минприроды.

На части бывшей промзоны уже выросли новые дома, на другой развернули строительный городок и возводят апарт-комплекс Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Эксперты в сфере недвижимости говорят, что стройка вблизи промзон — обычное явление. Например, в советское время подобное широко использовалась — можно было жить недалеко от работы. Близкое соседство и сегодня не кажется чем-то необычным: в районе авиаремонтного завода группа «Стрижи» строит комплекс «Нормандия-Неман», рядом на месте старых бараков миниполис отстраивает компания «Поляков» по КРТ. Развитие территории завода также предсказуемо: предприятия перевозят подальше, а значит освобождается площадка под строительство. По похожему принципу развивается земля жиркомбината, сносят здания и оловянного комбината.

Для застройщика в этом есть свои плюсы: порой промзона занимает лакомый кусок земли. Например, вблизи «Экрана» есть парк «Сосновый бор» и термальный комплекс, метро также не очень далеко — пешком можно дойти примерно за 30 минут.

— Промзона под окнами — история временная. От заводов оставляют производственные части, которые несильно вредны с точки зрения экологии, а остальные выносят за черту города. Место хорошее, а многие сейчас работают удаленно, — считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Группа «Сибирь Девелопмент», отмечает эксперт, вероятно, построит жилой комплекс бизнес-класса или класса комфорт с элементами бизнеса. В будущем промзоны, считает аналитик, будут развивать по программе КРТ (комплексного развития территории), чтобы избежать точечной застройки.

Это здание также стоит на земле, которая принадлежит застройщику Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как отмечает риелтор компании «Этажи» Роман Петренко, из-за отмены льготной ипотеки на новостройки жилье в промзоне могут рассматривать реже — покупатели, вероятно, будут более избирательны в выборе квартиры.

— Земли для строительства в черте города не так много, если застройщик придумает интересный проект, то покупатели рассмотрят вариант. Ключевые моменты: чтобы жилье было в черте города, не стоило слишком дорого и была развита инфраструктура, — считает Роман Петренко.

Эксперт отмечает, что в Москве и Санкт-Петербурге промзону активно застраивают, к этому идет и Новосибирск. В пример застройки в промышленной зоне эксперт привел жилой комплекс «Биография», который окружен гаражами, при этом в нем активно скупают квартиры. Строят и на территории старых заводов: например, жилой комплекс «Мылзавод» появился на месте фабрики и не стесняется прошлого. Застройщик «КПД-Газстрой» и вовсе отдал новому ЖК собственную промзону, не останавливая работы на ней.

Возможности группы «Сибирь Девелопмент» Роман Петренко также оценивает хорошо: отмечает, что компания уже построила ЖК «Цивилизация» рядом со старыми домами, объединив многоэтажки уютным двором. Эксперт уверен, что привлечь покупателя на территорию рядом с промзоной застройщик сможет.

Год назад АО «Новосибирский аффинажный завод» просил вывести его территорию из промзоны, изменив землю на зону смешанной и общественно-деловой застройки, в том числе жилыми домами. Застроить планировали и территорию «Синара», в проекте планировки было указано, что на земле можно строить здания высотой до 30 этажей, но прокуратура оказалась против.