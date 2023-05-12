Прокуратура потребовала признать аварийным целый поселок — жители уверены, что так сбивают цену на их собственность

Прокуратура Калининского района потребовала от УК «Бастион» провести собрания жителей домов поселка Клюквенного и признать их аварийными и подлежащими сносу. В список попали почти все существующие в поселке дома, при этом в некоторых из них совсем недавно проводили работы по капремонту. Жители наотрез отказываются подписывать необходимые бумаги и готовы идти в суд. Детали конфликта в крошечном поселке узнали журналисты НГС.
В поселке Клюквенном на севере Новосибирска всего 10 многоквартирных домов и небольшое СНТ «Озёрное». В 2004 году поселок включили в границы Новосибирска, он стал частью Калининского района, затем решили, что он станет территорией перспективного развития города, а осенью 2022 года презентовали проект этого развития — фактически, застройки.
По проекту поселок станет частью современного микрорайона, который будут строить по всем законам урбанистики и по четким правилам. Пока же об урбанистике речи не идет: в поселке закрыли детский сад, магазин и медпункт. Репортаж НГС об истории и состоянии поселка стал основой для разбирательства: прокуратура Калининского района направила в УК «Бастион», управляющую домами, требование провести среди жителей многоквартирных домов собрания, чтобы признать дома аварийными и подлежащими сносу (копия документа имеется в распоряжении НГС).
— Мы управляем всеми домами, кроме дома на Подневича, 13, — он на самоуправлении, — рассказала директор «Бастиона» Диана Рыльская. — Дома там разные, проживают там в основном бабушки, и они не хотят, чтобы дома признавали аварийными. Сейчас они обвиняют меня в этом — думают, это я преследую чьи-то корыстные интересы.
Два дома в поселке признали аварийными очень тихо, поставив владельцев квартир перед фактом, утверждают жители Клюквенного. Как это было возможно и почему требуется собрание сейчас, они не понимают.
— Мой дом точно аварийный,
На вопрос, был ли в его доме хоть раз какой-то капитальный ремонт, он хохочет: только крышу за свой счет перестелили.
Остальные дома стоят в графиках Фонда модернизации ЖКХ, один — самый старый и высокий, трехэтажка 1932 года, — капитально отремонтирован полностью: его фасад закончили всего около года назад. Он, по мнению прокуратуры, тоже аварийный. В других домах работы годами переносят без объяснения причин: чтобы отремонтировать крышу в одном из них, жителям пришлось за свой счет провести экспертизу и прорваться вне очереди.
Чтобы признать дом аварийным, необходимо решение всех его жильцов и экспертиза, которую они проводят за свой счет. Директор УК говорит, что средств на организацию этого процесса ни у компании, ни у жителей нет. Более того, свои дома аварийными они не считают.
Жительница дома
— Раньше добиться того, чтобы нас признали аварийными, было невозможно. Просто перестали брать плату за управление, на нас всё свалили: вы обязаны содержать дома. Но прежде чем нам их передать, вы их приведите в порядок, — возмущается Вера Николаевна. — Если за домами следить, а не вот так специально бросать, они еще продержатся. А при таком отношении еще лет 10 — и всё.
Член местного ТОС «Клюквенный» Ольга Синягина рассказала, что поселок при радиостанции в Новосибирске — не уникальная ситуация. Примерно такой же есть в Кировском районе, на улице Бородина, где была радиостанция
— То, что у нас, — это чисто упущение администрации Калининского района, — уверена Ольга Леонидовна. — Мы с 2004 года к городу относимся, что у нас сделано? Что-то благоустроено?
Какого-то городского благоустройства, даже нормального асфальта, в Клюквенном действительно нет. Но дома не выглядят настолько уж плохо: да, возможно, не парадно смотрятся фасады, но точно такие же есть и во многих других районах Новосибирска. Жители поселка уверены, что срочная аварийность понадобилась для новой застройки, которую начинают с окраин в этом году.
Многоквартирные дома и дачи, как рассказали журналисту НГС в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области», действительно подпадают под снос — поэтапно до 2032 года их должны заменить новыми домами смешанной этажности.
— Возмещение за ликвидируемые постройки и изымаемые земельные участки будет выплачено собственникам в установленном законом порядке в размере рыночной стоимости, — заверил гендиректор АРЖС Ашот Рафаелян. — Для определения наиболее приемлемых и комфортных условий расселения АО «АРЖС НСО» уже в настоящее время готово вести диалог персонально с каждым жильцом и собственником недвижимости на данной территории.
На этом фоне призывы к признанию домов аварийными жителям Клюквенного кажутся своего рода заговором для снижения цены их недвижимости.
— Мы не можем понять: если вы хотите застроить поселок, почему вы вдруг стали нас подводить к аварийности, а не просто к изъятию участка? Просто если кто-то не согласен, а дом признан аварийным, они выселяют в маневренный фонд — и до свидания. А там уже куда пошлют. А я, например, не хочу отсюда уезжать, — говорит Вера Тараканова.
Ольга Синягина боится, что таким образом вовсе останется без жилья — после более полувека работы на закрытой радиостанции.
— Мы пойдем в суд, потому что у нас не аварийные дома. Наши квартиры оценят в 2 миллиона, допустим, а сейчас однушка стоит 4 миллиона. Мы где возьмем деньги? Это же собственность! Городецкий нам здесь дачи выделил, мы здесь обустроились. Это что такое? — едва не плачет она. — Везде пишут: «Ой, как хорошо, будет новый микрорайон!» А про людей не пишут. Куда людей? Они построят, заселят, а мы, аварийные, езжайте в «Матрешкин двор»? Мы хотим здесь же остаться. Но чтобы нам предложили жилье в этих домах, мы должны попадать под застройку, а не в аварийные.
Сейчас жители Клюквенного консультируются с юристами и готовят обращения: как ни странно, в прокуратуру, полпреду и президенту.
При этом первые участки под застройку в Клюквенном уже «отыграли». С остальными оказалось сложнее — слишком большие и затратные, признали в АРЖС.