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Прокуратура потребовала признать аварийным целый поселок — жители уверены, что так сбивают цену на их собственность

Жители Клюквенного аварийными дома не считают — им просто не хватает ухода

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Домам не хватает ухода, признают жители Клюквенного, но аварийными они их не считают

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Прокуратура Калининского района потребовала от УК «Бастион» провести собрания жителей домов поселка Клюквенного и признать их аварийными и подлежащими сносу. В список попали почти все существующие в поселке дома, при этом в некоторых из них совсем недавно проводили работы по капремонту. Жители наотрез отказываются подписывать необходимые бумаги и готовы идти в суд. Детали конфликта в крошечном поселке узнали журналисты НГС.

В поселке Клюквенном на севере Новосибирска всего 10 многоквартирных домов и небольшое СНТ «Озёрное». В 2004 году поселок включили в границы Новосибирска, он стал частью Калининского района, затем решили, что он станет территорией перспективного развития города, а осенью 2022 года презентовали проект этого развития — фактически, застройки.

В поселке 10 двухэтажек и одна трехэтажка. Два дома уже признаны аварийными, прокуратура требует принять решение еще по восьми

В поселке 10 двухэтажек и одна трехэтажка. Два дома уже признаны аварийными, прокуратура требует принять решение еще по восьми

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По проекту поселок станет частью современного микрорайона, который будут строить по всем законам урбанистики и по четким правилам. Пока же об урбанистике речи не идет: в поселке закрыли детский сад, магазин и медпункт. Репортаж НГС об истории и состоянии поселка стал основой для разбирательства: прокуратура Калининского района направила в УК «Бастион», управляющую домами, требование провести среди жителей многоквартирных домов собрания, чтобы признать дома аварийными и подлежащими сносу (копия документа имеется в распоряжении НГС).

— Мы управляем всеми домами, кроме дома на Подневича, 13, — он на самоуправлении, — рассказала директор «Бастиона» Диана Рыльская. — Дома там разные, проживают там в основном бабушки, и они не хотят, чтобы дома признавали аварийными. Сейчас они обвиняют меня в этом — думают, это я преследую чьи-то корыстные интересы.

Жизнь в поселке размеренная, и такой масштабный конфликт кажется нонсенсом

Жизнь в поселке размеренная, и такой масштабный конфликт кажется нонсенсом

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Два дома в поселке признали аварийными очень тихо, поставив владельцев квартир перед фактом, утверждают жители Клюквенного. Как это было возможно и почему требуется собрание сейчас, они не понимают.

— Мой дом точно аварийный, 14-й, — рассказал житель Клюквенного Андрей. — Там и крыша, и отопление, стены продувает жестко.

На вопрос, был ли в его доме хоть раз какой-то капитальный ремонт, он хохочет: только крышу за свой счет перестелили.

<nobr class="_">13-квартирный</nobr> дом на Подневича, 5 — самый старый в поселке. Его полностью отремонтировали, работы закончились всего около года назад. Его тоже требуют признать аварийным

13-квартирный дом на Подневича, 5 — самый старый в поселке. Его полностью отремонтировали, работы закончились всего около года назад. Его тоже требуют признать аварийным

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Остальные дома стоят в графиках Фонда модернизации ЖКХ, один — самый старый и высокий, трехэтажка 1932 года, — капитально отремонтирован полностью: его фасад закончили всего около года назад. Он, по мнению прокуратуры, тоже аварийный. В других домах работы годами переносят без объяснения причин: чтобы отремонтировать крышу в одном из них, жителям пришлось за свой счет провести экспертизу и прорваться вне очереди.

Все дома в поселке построили для работников радиостанции — первой и самой мощной в Сибири

Все дома в поселке построили для работников радиостанции — первой и самой мощной в Сибири

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Чтобы признать дом аварийным, необходимо решение всех его жильцов и экспертиза, которую они проводят за свой счет. Директор УК говорит, что средств на организацию этого процесса ни у компании, ни у жителей нет. Более того, свои дома аварийными они не считают.

Жительница дома № 11 Вера Тараканова признает, что есть общая проблема — с канализацией, и есть свои у каждого дома, и показывает стоячую воду в подвале. От воды поднимается пар, из-за которого со стен подъезда облетает краска. Дозвониться до аварийной службы женщина не может несколько дней. Такое случается не в первый раз, но причину в УК и МУП «Энерго», которая ответственна за систему отопления в поселке, найти не могут. Ссылаются на грунтовые воды.

В поселке, разумеется, есть проблемы, но всё это из-за того, что несколько лет после закрытия радиостанции им не могли найти управляющую компанию, считают жители

В поселке, разумеется, есть проблемы, но всё это из-за того, что несколько лет после закрытия радиостанции им не могли найти управляющую компанию, считают жители

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— Раньше добиться того, чтобы нас признали аварийными, было невозможно. Просто перестали брать плату за управление, на нас всё свалили: вы обязаны содержать дома. Но прежде чем нам их передать, вы их приведите в порядок, — возмущается Вера Николаевна. — Если за домами следить, а не вот так специально бросать, они еще продержатся. А при таком отношении еще лет 10 — и всё.

Член местного ТОС «Клюквенный» Ольга Синягина рассказала, что поселок при радиостанции в Новосибирске — не уникальная ситуация. Примерно такой же есть в Кировском районе, на улице Бородина, где была радиостанция № 5. Ее тоже давно закрыли, но инфраструктуру оставили.

— То, что у нас, — это чисто упущение администрации Калининского района, — уверена Ольга Леонидовна. — Мы с 2004 года к городу относимся, что у нас сделано? Что-то благоустроено?

В Клюквенном нет городского благоустройства, и даже остановку обещают построить уже второй год, но всё это — не повод сбрасывать его со счетов

В Клюквенном нет городского благоустройства, и даже остановку обещают построить уже второй год, но всё это — не повод сбрасывать его со счетов

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Какого-то городского благоустройства, даже нормального асфальта, в Клюквенном действительно нет. Но дома не выглядят настолько уж плохо: да, возможно, не парадно смотрятся фасады, но точно такие же есть и во многих других районах Новосибирска. Жители поселка уверены, что срочная аварийность понадобилась для новой застройки, которую начинают с окраин в этом году.

Некоторые дома выглядят и вовсе по-европейски: у части из них есть свой вход с улицы в квартиры, который владельцы обустраивают на свой вкус — чем не задний двор таунхауса в Англии

Некоторые дома выглядят и вовсе по-европейски: у части из них есть свой вход с улицы в квартиры, который владельцы обустраивают на свой вкус — чем не задний двор таунхауса в Англии

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Многоквартирные дома и дачи, как рассказали журналисту НГС в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области», действительно подпадают под снос — поэтапно до 2032 года их должны заменить новыми домами смешанной этажности.

— Возмещение за ликвидируемые постройки и изымаемые земельные участки будет выплачено собственникам в установленном законом порядке в размере рыночной стоимости, — заверил гендиректор АРЖС Ашот Рафаелян. — Для определения наиболее приемлемых и комфортных условий расселения АО «АРЖС НСО» уже в настоящее время готово вести диалог персонально с каждым жильцом и собственником недвижимости на данной территории.

Отопление в поселке подает угольная кочегарка — с ним, говорят местные, проблем нет, вот только с трубами кое-где беда, а в одном из домов горячей водой затопило подвал

Отопление в поселке подает угольная кочегарка — с ним, говорят местные, проблем нет, вот только с трубами кое-где беда, а в одном из домов горячей водой затопило подвал

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На этом фоне призывы к признанию домов аварийными жителям Клюквенного кажутся своего рода заговором для снижения цены их недвижимости.

— Мы не можем понять: если вы хотите застроить поселок, почему вы вдруг стали нас подводить к аварийности, а не просто к изъятию участка? Просто если кто-то не согласен, а дом признан аварийным, они выселяют в маневренный фонд — и до свидания. А там уже куда пошлют. А я, например, не хочу отсюда уезжать, — говорит Вера Тараканова.

Дом <nobr class="_">№ 14</nobr> признали аварийным очень тихо, поставив его жителей перед фактом, говорят жители. Теперь любые бумаги об аварийности они подписывать отказываются

Дом № 14 признали аварийным очень тихо, поставив его жителей перед фактом, говорят жители. Теперь любые бумаги об аварийности они подписывать отказываются

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Ольга Синягина боится, что таким образом вовсе останется без жилья — после более полувека работы на закрытой радиостанции.

— Мы пойдем в суд, потому что у нас не аварийные дома. Наши квартиры оценят в 2 миллиона, допустим, а сейчас однушка стоит 4 миллиона. Мы где возьмем деньги? Это же собственность! Городецкий нам здесь дачи выделил, мы здесь обустроились. Это что такое? — едва не плачет она. — Везде пишут: «Ой, как хорошо, будет новый микрорайон!» А про людей не пишут. Куда людей? Они построят, заселят, а мы, аварийные, езжайте в «Матрешкин двор»? Мы хотим здесь же остаться. Но чтобы нам предложили жилье в этих домах, мы должны попадать под застройку, а не в аварийные.

Сейчас жители Клюквенного консультируются с юристами и готовят обращения: как ни странно, в прокуратуру, полпреду и президенту.

При этом первые участки под застройку в Клюквенном уже «отыграли». С остальными оказалось сложнее — слишком большие и затратные, признали в АРЖС.

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