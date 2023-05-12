Прокуратура потребовала признать аварийным целый поселок — жители уверены, что так сбивают цену на их собственность

Два дома в поселке признали аварийными очень тихо, поставив владельцев квартир перед фактом, утверждают жители Клюквенного. Как это было возможно и почему требуется собрание сейчас, они не понимают.



— Мой дом точно аварийный, 14-й , — рассказал житель Клюквенного Андрей. — Там и крыша, и отопление, стены продувает жестко.



На вопрос, был ли в его доме хоть раз какой-то капитальный ремонт, он хохочет: только крышу за свой счет перестелили.

