Новосибирское правительство вкладывает миллиарды в поле — взамен здесь хотят получить образцовый микрорайон

Для территории впервые в регионе разработали мастер-план с четко прописанными этапами развития: от появления инженерных сетей до строительства транспортно-пересадочного узла с железнодорожной станцией и дорожной развязкой. Для каждого из будущих кварталов проработали предварительное расположение домов и их этажность.



На реализацию амбициозного проекта, который на долгие годы может стать предметом гордости для властей, они готовы потратить миллиарды рублей.



— На создание инфраструктуры проекта жилой застройки «Клюквенный» предусмотрена максимальная сумма, доля из общего объема финансирования составляет более 45%, — заметила на совещании в правительстве области 3 марта начальник управления институционального и территориального развития экономики регионального Минэкномразвития Ирина Агапеева. — На создание объектов инфраструктуры в Клюквенном в областном бюджете уже предусмотрено 6 миллиардов 845 миллионов рублей.

