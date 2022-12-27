От Северного объезда хотят проложить дорогу к микрорайону, где поселят 35 тысяч новосибирцев

На участке от Северного обхода до микрорайона Клюквенного планируют проложить асфальтовую дорогу. За работу над проектом строительства готовы заплатить
Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирского района «Управляющая компания единого заказчика ЭКХ и строительства». Согласно документам, планируется построить дорогу местного назначения, длина которой составит примерно 550 метров. Подрядчик должен будет предусмотреть в проекте получение согласований, компенсацию за рубку зеленых насаждений, природоохранные мероприятия и затраты на прочие работы.
Заявки на аукцион принимают до 9 января. Проект должны разработать до
Сейчас в микрорайоне Клюквенном в Калининском районе живут около 250 человек. Добраться туда можно с улицы Тайгинской. В будущем здесь планируют построить дома на