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От Северного объезда хотят проложить дорогу к микрорайону, где поселят 35 тысяч новосибирцев

Новый путь к Клюквенному будет длиной 550 метров

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Дорога пройдет до Калининского района

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На участке от Северного обхода до микрорайона Клюквенного планируют проложить асфальтовую дорогу. За работу над проектом строительства готовы заплатить 4 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирского района «Управляющая компания единого заказчика ЭКХ и строительства». Согласно документам, планируется построить дорогу местного назначения, длина которой составит примерно 550 метров. Подрядчик должен будет предусмотреть в проекте получение согласований, компенсацию за рубку зеленых насаждений, природоохранные мероприятия и затраты на прочие работы.

Заявки на аукцион принимают до 9 января. Проект должны разработать до 1 ноября 2023 года.

Дорога пройдет от <nobr class="_">49-го</nobr> километра Северного обхода до микрорайона Клюквенного

Дорога пройдет от 49-го километра Северного обхода до микрорайона Клюквенного

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Сейчас в микрорайоне Клюквенном в Калининском районе живут около 250 человек. Добраться туда можно с улицы Тайгинской. В будущем здесь планируют построить дома на 35 000 человек. Читайте в репортаже НГС, как выглядит это место сейчас и как его хотят преобразить.

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