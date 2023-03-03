В Новосибирске решили выставить на торги микрорайон Клюквенный

В региональном правительстве анонсировали конкурс по реализации проекта развития микрорайона Клюквенного — на торги выставят территорию, на которой можно будет построить около 1 миллиона кв. м жилья.
Торги на право аренды земли в Клюквенном должны объявить к середине марта. Проект реализует региональное «Агентство по развитию жилищного строительства». Как рассказал 3 марта на совещании в правительстве директор агентства Ашот Рафаелян, всего запланировано три этапа реализации проекта, и на первом власти планируют передать в аренду на конкурсной основе 6 кварталов общей площадью около 41 га — на них по мастер-плану Клюквенного можно будет построить более 500 тысяч кв. м жилья, часть из которого власти передадут обманутым дольщикам.
В план также входят 2 детских сада, школа и поликлиника со станцией скорой помощи — инфраструктуру власти намерены строить одновременно с жильем от застройщиков. Кроме того, все участки для застройки обеспечат инженерной инфраструктурой за счет бюджета. В частности, в январе была проведена госзакупка на обеспечение будущего микрорайона электроснабжением, стоимость госконтракта составила более 20 миллионов рублей.
Также Минтрансом запланированы бюджетные средства на обеспечение микрорайона дорогами — с городом микрорайон должно соединить продление улицы Богдана Хмельницкого, которая через Клюквенный будет идти к Северному объезду. Госконтракт на разработку проекта части этого пути в январе оценили в 4 миллиона рублей.
НГС готовит подробный материал о будущей застройке Клюквенного. Сейчас это одно из приоритетных для власти направлений развития Новосибирска. Как живут в будущем огромном микрорайоне сегодня, можно посмотреть в репортаже НГС.