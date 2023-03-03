В Новосибирске решили выставить на торги микрорайон Клюквенный

Торги на право аренды земли в Клюквенном должны объявить к середине марта. Проект реализует региональное «Агентство по развитию жилищного строительства». Как рассказал 3 марта на совещании в правительстве директор агентства Ашот Рафаелян, всего запланировано три этапа реализации проекта, и на первом власти планируют передать в аренду на конкурсной основе 6 кварталов общей площадью около 41 га — на них по мастер-плану Клюквенного можно будет построить более 500 тысяч кв. м жилья, часть из которого власти передадут обманутым дольщикам.

