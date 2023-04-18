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Новый КлюквенныйПодробности

Власти решили, кто будет строить новый микрорайон в Новосибирске — что известно об этих компаниях

В субаренду передадут два участка из пяти

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Существующая часть Клюквенного застроена преимущественно 2–3-этажными домами. Территорию вокруг отдают под дома высотой до 14 этажей

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Региональное Агентство развития жилищного строительства (АРЖС) подвело итоги конкурса по выбору субарендаторов территории поселка Клюквенного, который входит в состав Новосибирска. Под застройку отдадут два участка из пяти.

Застройщиков нашли для двух небольших территорий, на которых можно строить жилье высотой от 5 до 14 этажей. Участок площадью 4,17 га в субаренду получил «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (компания также ведет строительство и владеет обширным земельным фондом недалеко от Клюквенного), участок по соседству в 5,09 га — омский «Завод сборного железобетона № 6» (застройщик вышел на новосибирский рынок в 2021 году).

«СЗ ДСК КПД-Газстрой» основан в 2012 году, сегодня входит в число крупнейших застройщиков Новосибирска: в числе его проектов микрорайон Чистая Слобода, жилые комплексы Околица и Тайгинский парк. На 75% компания принадлежит московскому предпринимателю Ярославу Голко, доли в 20 и 5% держат новосибирцы Евгений и Кирилл Покровские (один является депутатом заксобрания, другой — горсовета). По данным на конец 2021 года, компания заработала 766,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 353,1 миллиона.

— Общий размер платы, подлежащий внесению будущими застройщиками за право заключить договоры субаренды земельных участков, составил 835 миллионов рублей, — подсчитали в АРЖС. — Кроме того, 41,7 миллиона рублей будут не позднее 30 сентября 2023 года направлены застройщиками на восстановление прав «обманутых дольщиков» на территории Новосибирской области.

АО «ЗСЖБ № 6» основано в 1998 году в Омске и сегодня является его крупнейшим застройщиком. Акционеры завода не раскрываются, руководит компанией Юрий Гуринов. У завода 20 дочерних компаний, одна из них — «ЗСЖБ № 6-Новосибирск», зарегистрированная весной 2021 года. Новосибирская «дочка» по итогам 2021 года сработала в убыток на 4 тысячи рублей, головное предприятие за тот же год заработало 3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 203,5 миллиона.

Еще на три участка Клюквенного претендентов среди застройщиков не нашлось. Гендиректор АРЖС Ашот Рафаелян отметил, что концепцию застройки и проект планировки территории из-за этого доработают и землю снова выставят на конкурс.

Всего за субаренду Клюквенного региональные власти рассчитывают получить больше 3 миллиардов рублей. Все участки по концепции обеспечат инженерной и социальной инфраструктурой за счет бюджета. Как сегодня выглядит обжитая часть поселка, НГС рассказывал осенью.

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