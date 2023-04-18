Власти решили, кто будет строить новый микрорайон в Новосибирске — что известно об этих компаниях

Всего за субаренду Клюквенного региональные власти рассчитывают получить больше 3 миллиардов рублей. Все участки по концепции обеспечат инженерной и социальной инфраструктурой за счет бюджета. Как сегодня выглядит обжитая часть поселка, НГС рассказывал осенью.

