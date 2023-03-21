В Клюквенном выставили на конкурс 5 участков под застройку — их стоимость составляет больше 3 миллиардов

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС) объявило конкурс на право аренды земель в поселке Клюквенном — правительство начало реализацию масштабного проекта строительства нового микрорайона.
Всего на конкурс выставили 5 участков общей площадью более 38 гектаров, заявки от застройщиков будут принимать до 17 апреля. Землю будут передавать застройщикам на правах субаренды: владеет ею правительство Новосибирской области, аренда оформлена на АРЖС в начале февраля 2023 года.
Определять победителя будут по трем основным критериям: предложенная плата за заключение договора субаренды, срок ее внесения (программой развития Клюквенного предусмотрена возможность рассрочки на 18 месяцев) и срок внесения средств на завершение долгостроев в регионе (5% от начальной минимальной платы за право субаренды) — начальный максимальный срок установлен не позднее 30 сентября 2023 года. Договоры с застройщиками будут заключать на 10 лет, до конца 2032 года.
Минимальная площадь участка на торгах — 41,6 тысячи кв. м, максимальная — 105,9 тысячи кв. м. Цена права субаренды варьируется от 362,8 до 848,6 миллиона рублей в зависимости от площади и конфигурации. Вместе участки составляют первый этап развития микрорайона Клюквенного, который областные власти разработали в конце прошлого года и представили застройщикам в начале марта 2023 года.