«Под землей люди выглядят намного бодрее»: едем в общественном транспорте в адскую жару и измеряем температуру — потный рейтинг

Новосибирцы тяжело переносят поездки в общественном транспорте в жару Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Общественный транспорт в Новосибирске — это когда в морозы холодно, в дождь мокро, а в +30, конечно же, жарко. Наш транспорт как будто не приспособлен к комфорту. Корреспонденты НГС решили проверить, так ли это, а если и так, то где хуже: в трамвае, троллейбусе, метро, электричке, автобусе или маршрутке. Мы также посмотрели, как себя ведет новенький «Горожанин» в такую погоду и чуть не упали в обмороки. Садитесь поудобнее перед прочтением и не забудьте взять веер.



«Не открывайте окна при работающем кондиционере»

На первой остановке троллейбус №36 был пустым Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На новенький троллейбус «Горожанин» было больше всего надежды. Транспорт оснащен кондиционером. Но как только троллейбус №36 подъезжает к остановке «Лазурная», становится понятно, что все немного хуже, чем в мечтах. Все форточки открыты, а водитель на остановке открывает и двери. Это даже с учетом, что троллейбусы оснащены кнопками, с помощью которых открыть дверь может сам пассажир.

На окнах висят предупреждения Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На первой остановке троллейбус пустой. На улице во вторник, 25 июня, не было такой абсолютной духоты, как в понедельник. Периодически дует ветерок, так что находиться в теньке вполне комфортно. Но как только заходишь в троллейбус, сразу погружаешься в мир духоты.



Мы достаем термометр, который нагревается до 30.4 градуса. На открытом окне надписи: «Не открывайте форточки при работающем кондиционере». Как рассказывает постоянная пассажирка «Горожанина» Александра, окна открывают сами люди, и по этой причине водители выключают кондиционер.

В троллейбусе температура была 30.4 градуса Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Я месяц в прошлом году общалась с пассажирами, просила их закрывать окна. Тогда мы ездили с кондиционером, — рассказывает Александра.

Трамвай №13 пользуется большой популярностью у жителей правого берега Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











«Горожанин» разочаровал больше всего именно из-за высоких ожиданий. После троллейбуса мы идем в трамвай №13, в котором о кондиционере даже не слышали. Все пассажиры выглядят взмокшими. Воздуха из небольших окон поступает немного.

В трамвае ездит много людей в возрасте Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











— Я с пересадками еду. В трамвае невыносимо. Но есть автобусы, где работает кондиционер. Это под номерами 96 и 36, — рассказывает пожилая пассажирка. Через пару минут езды она достает салфетки, чтобы промочить лоб.

Вскоре после сделанной фотографии температура стала выше Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Одна сторона в трамвае немного свободнее — там светит солнце. Первое измерение температуры показывает 31.3 градуса. Но по дороге термометр мы не убираем и на солнце он нагревается до 34 градусов. В какой-то момент фотокорреспондент НГС не выдерживает и идет в проход перед дверью — там есть хоть немного воздуха.

Автобус №98 был заполнен людьми Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На трамвае доезжаем до Октябрьского рынка, где пересаживаемся на автобус № 98. В 10 утра он переполнен, и приходится встать у двери. Пассажиров так много, что приходится максимально избегать контакта, чтобы не прикоснуться своей мокрой кожей к чьей-то чужой.

Открытых форточек совсем немного Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Одна из женщин протискивается сквозь толпу к выходу, а как только выходит на остановке, то делает глубокий выдох. Голова в переполненном автобусе начинает немного побаливать, а запасенной воды становится все меньше и меньше. Термометр показывает +32.1 градуса.



«Электричка — лучше всего летом»

В метро стало заметнее холоднее Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











После душного автобуса метро кажется благословением. На станции там всего 24.8 градуса, в вагоне чуть побольше — 26.3 градуса. Но все окна открыты и пассажиров обдувает ветер такой силы, что развеиваются волосы. Под землей люди выглядят намного бодрее. И кажется, что это идеальное место, но в голову приходят воспоминания про станции в час пик в жару. В это время глаза режет от острого запаха пота.

В вагоне немного теплее, чем на станции Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Из метро пассажиры выходят вполне свежие. Некоторые идут напрямую к электричкам. Солнце уже с утра поднялось и накалило все вокруг. Спрятаться в тени на станции «Речной вокзал» почти нереально. Мы покупаем билеты до станции «Новосибирск Главный» и находим пустую скамейку, на которой хоть немного можно передохнуть.



Электричка пользуется особой популярностью в выходные, когда сибиряки едут на дачи Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В вагоне открыты окна, но особенность окон в электричках — они совсем не запускают ветер. Одна из пассажирок достаёт веер и обмахивается им. Это не единственный способ новосибирцев выживать в жару в общественном транспорте. В одном из трамваев девушка обмахивается тетрадью, а некоторые используют ручной вентилятор, который стоит пару сотен рублей. Многие едут вцепившись в бутылки воды.



Через форточки в вагон попадает не очень много воздуха Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Пассажирка с веером едет из пригорода.



— Электрички летом лучший транспорт. Где-то ремонт, где-то аварии, и стоять в пробках невозможно, — рассказывает корреспонденту НГС сибирячка.

Электричка оказалась одним из самых горячих видов транспорта Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В электричке температура достигает +32.4 градуса. Духота уже настолько сильная, что пот заливается в глаза.



Маршрутки популярны среди тех, кто ездит из удаленных районов города Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Последний транспорт в нашем эксперименте — маршрутка. На вокзале на остановке приходится постоять около пяти минут в ожидании транспорта. Солнце, которое ненадолго скрылось за облаками, снова начало безжалостно светить. От остановки есть небольшая тень, за которую мы и прячемся. В эти минуты от духоты уже сильно болит голова, а сил на то, чтобы стоять, остается все меньше. Мечты о холодном душе занимают все мысли.



Заклеенные окна маршрутки спасают от прямых лучей Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В маршрутке №45 люди похожи на потных зомби. Взгляд направлен вникуда, а выражение лица отсутствующее. В маршрутке тоже открыты окна, но это мало спасает. Немного помогает то, что все стекло обклеено рекламой, и прямых лучей солнца меньше. Температура в маршрутке +33.1 градуса.



Вынести такие температуры человеку очень тяжело Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Мы ездили на общественном транспорте около полутора часов. Выходя из последнего вида транспорта, который мы решили испробовать, мир у меня начал немного расплываться. И даже спустя несколько часов последствия все еще ощущались: немного болит голова и чувствуется тошнота.



Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с вопросами о кондиционерах.