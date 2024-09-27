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Дороги и транспорт «Вечно забитые, едва едут»: в Новосибирске стали реже ходить маршрутки №35 до Академгородка — объяснение перевозчика

«Вечно забитые, едва едут»: в Новосибирске стали реже ходить маршрутки №35 до Академгородка — объяснение перевозчика

Иногда на дорогу с левого берега и обратно уходит два часа

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16 комментариев

Автобус №8 ходит с большими перерывами и часто переполнен пассажирами

Новосибирец заявил о сбоях в работе общественного транспорта, который курсирует по маршрутам до Академгородка. Перевозчики назвали причины задержек маршруток.

«Автобус сломался посреди дороги»

Студент НГУ Артём Лисицин рассказал редакции НГС, с какими проблемами в общественном транспорте ему приходится сталкиваться по дороге до вуза.

— В 2022 году я поступил в НГУ и сразу столкнулся с проблемой, связанной с тем, что вуз довольно далеко от моего дома — сам я живу на площади Маркса. Но на тот момент не так плохо ходила 15-я маршрутка, чего мне, в целом, хватало, — поделился парень.

Затем на маршруте №15 сократили количество машин до одной, а в 2024 году его отменили. Так для жителей левого берега сократилось количество вариантов, как можно доехать до Академгородка.

По словам Артёма, добираться на метро, а потом на электричке не удобно, потому что так можно доехать только к первой паре. А если в университет нужно позже, то расписание электричек уже не подходит.

У студента остался другой вариант: метро до речного вокзала, а потом маршрутка № 35 или автобус №8.

— Автобус — это отдельная история. Вечно забитые, едва едут, а приходят на остановку не раньше, чем раз в час. 25 сентября ехал домой на 8-м автобусе, он сломался посреди дороги и пришлось полчаса идти до метро под лёгким дождём, — негодует молодой человек.

Он отмечает, что маршрутка №35 ходит лучше автобуса, но она практически всегда переполнена, поэтому чаще всего приходится ехать стоя. В итоге на дорогу студенту приходится тратить около двух часов в одну сторону.

— В общем, дорога полностью выматывает, что существенно препятствует образованию, и с каждым полугодием ситуация становится всё хуже, — заключил Артём.

Другой читатель НГС Андрей, который живет в Академгородке, также рассказал, что заметил перебои в работе маршрутки №35.

— В последнее время стал чаще ездить на электричках в центр, потому что маршрутку дождаться сложно. 15-ю не видел примерно полгода, может больше. 35-я ходит, но заметно реже, чем несколько лет назад, — объяснил сибиряк.

На сервисе Kudikina.ru жители Новосибирска оставляют жалобы на работу маршрутки №35 и автобуса №8. Основные претензии горожан состоят в том, что оба маршрута часто ходят не по расписанию и могут долго не приезжать утром около 07:00 и вечером после 20:00-21:00.

— 35-й маршрутки нет вообще в расписании. 8 автобус не ходит, — написал один из пользователей сервиса.

— Для чего нужно расписание, если автобус то уходит на 10 минут раньше, то вообще не приходит, — возмущается другой пользователь расписанием автобуса №8.

Что говорят перевозчики

НГС связался с перевозчиками, чтобы выяснить, какие проблемы могут приводить к сбоям в работе. Маршрутное такси №35 обслуживают два перевозчика: ООО «Академ Лайн» и ИП Остапенко Э. А.

В ООО «Академ Лайн» отметили, что от них на маршруте должны работать 10 машин, но из-за нехватки водителей иногда выходит не весь подвижной состав. Так, 27 сентября, на маршруте отсутствуют четыре машины.

Директор другой компании Эдуард Остапенко уточнил, что от них на маршрут выходят семь машин. Также он отметил, что маршрут могут полностью отменить в конце декабря 2024 года. По словам перевозчика, это должно было произойти ещё в июле, но работу маршрутки №35 решили продлить на несколько месяцев.

У перевозчика автобуса №8 ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» комментарий получить не удалось.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и перевозчику маршрута №8, чтобы узнать о том, с чем могут быть связаны сбои в работе автобуса и будут ли приняты меры для решения этой проблемы.

Ранее жители МЖК раскритиковали изменение пути маршрутки № 18. С 26 августа она курсирует только по левому берегу Новосибирска, хотя раньше доезжала до правого.

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Комментарии
16
трям-брям
2 минуты
Пригородная электричка идёт по расписанию, без пробок, вне зависимости от погоды
Голая правда
11 минут
Извините, если неприятно, что лезу с советами. Но есть маршрутка до Бердска. Выйти на трассе и пешком сквозь лесок. Это ж недолго и с удовольствием сквозь такой то участок! Мне, понятно, это как отдых,не знаю, как это, если каждый день на учебу. Но все таки выход! Бердские маршрутки часто ходят!
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