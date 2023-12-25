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В Новосибирске отменят маршрутки до Академгородка — как добираться до университета студентам

Власти хотят улучшить маршруты автобусов и развивать электричку

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Мэрия Новосибирска хочет изменить маршрут одного автобуса с площади Маркса до Академгородка

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В начале декабря стало известно, что мэрия хочет отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года. Взамен власти собираются модернизировать существующую транспортную сеть. Так, в 2024 году перестанет ездить маршрутка № 35 от станции метро «Речной вокзал» до Академгородка, а в 2025 году — маршрутка №15 от станции метро «Площадь Маркса» до Академгородка. НГС узнал у мэрии, как теперь добираться студентам НГУ до университета.

Как доезжать до НГУ после отмены маршруток

По информации департамента транспорта города, с площади имени Карла Маркса до Академгородка курсирует автобус №11 «Общественный торговый центр — Метро «Площадь Маркса»». В 2025 году маршрут переведут на муниципальный контракт и продлят его путь до остановки «Цветной проезд», также в мэрии планируют увеличить количество автобусов.

— Действующая муниципальная маршрутная сеть города Новосибирска позволяет также совершать поездки по направлению «Площадь имени Карла Маркса — Академгородок» с единственной пересадкой, что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов с населением свыше 1 миллиона человек, — сообщили в городской администрации.

От станции метро Речной вокзал вместо маршрутки №35 предлагают добираться на автобусах №8 «Цветной проезд — Вокзал «Новосибирск-Главный»», №36 «Микрорайон «Щ» — Улица Колыванская». При этом по маршруту автобуса №8 предполагается усиление с переводом его в статус магистрального.

Кроме того, студентам предлагают доезжать до НГУ на электричке. Так можно избежать пробок, отметили в мэрии. Городские власти отмечают, что в часы пик в рабочие дни интенсивность движения электричек увеличена, а часть из поездов работают с ограниченным количеством остановок, то есть в экспресс-режиме.

На направлении «Новосибирск — Сеятель — Бердск» планируют построить транспортный пересадочные узлы «Сеятель» и «Университетский проспект», на котором откроют станцию «Университет». Также власти сообщили о планах по обустройству конечной остановки наземного общественного транспорта и перехватывающей парковки на 200 машиномест, велопарковки, подъездной дорогу от пересадочного узла до перекрестка Университетского проспекта и улицы Жемчужной.

Зачем отменяют маршрутки

В проекте постановления мэрии указано, что отменить маршруты необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 по 2028 год.

Позже мэрия прокомментировала проект и сообщила, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта и предусматривает формирование каркаса маршрутной сети с переходом на систему муниципальных контрактов. Власти решают задачи по уменьшению дублирования и поэтапного замещения маршрутов с транспортными средствами малой вместимости на более вместительные.

На изменение работы транспорта бурно отреагировали новосибирцы, читатели НГС оставили более 600 комментариев о проблемах с транспортом. Они жаловались на долгое ожидание и переполненные автобусы и маршрутки. Говорили, что стоит не отменять маршруты, а наоборот, добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке транспорт дублирует друг друга.

С 23 декабря в Новосибирске повысили цены на проезд в наземном общественном муниципальном транспорте и в метро до 35 рублей.

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