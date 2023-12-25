В Новосибирске отменят маршрутки до Академгородка — как добираться до университета студентам

На изменение работы транспорта бурно отреагировали новосибирцы, читатели НГС оставили более 600 комментариев о проблемах с транспортом. Они жаловались на долгое ожидание и переполненные автобусы и маршрутки. Говорили, что стоит не отменять маршруты, а наоборот, добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке транспорт дублирует друг друга.

