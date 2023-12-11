В Новосибирске хотят отменить 57 маршрутов общественного транспорта — публикуем список возможных изменений

Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года, среди них автобусы и маршрутки. Взамен городские власти предлагают добавить 7 новых маршрутов автобусов и один трамвай.
Обсуждение проекта тянется с июля этого года, тогда мэрия решила провести общественное обсуждение на сайте Электронная демократия, в сентябре работу над документом об изменении регулярных перевозок закончили. Сейчас, как сообщает «РБК.Новосибирск», проект постановления опубликовали. В нем, как и в документе на сайте «Электронная демократия» указано, что отменить маршруты необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 года по 2028 год.
НГС изучил документ, публикуем все маршруты, которые хотят отменить и запустить в Новосибирске до 2028 года.
2024 год
В следующем году могут убрать 12 маршрутов и добавить один новый.
Какие отменят:
Автобус №4, который идет от Затулинского жилмассива до Криводановского карьера, жители уже просили оставить маршрут, но в мэрии уверены, что общественный транспорт на 90% повторяет троллейбус № 29.
Автобус №10 «Улица Чукотская — Улица Планировочная».
Автобус №15 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Микрорайон "Стрижи"».
Автобус №41 «Юго-Западный жилмассив — Улицы Амбулаторная».
Автобус №48 «Чемской бор — Общественный торговый центр».
Автобус №89 «Магазин "Кристалл" — Криводановский карьер».
Маршрутка №2 «Затон — Вокзал "Новосибирск — Главный"».
Маршрутка №18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон "Чистая Слобода"».
Маршрутка №34 «Автопорт «Калининский» — Вокзал "Новосибирск — Главный"».
Маршрутка №35 «Цветной проезд — Метро "Речной вокзал"».
Маршрутка №35/2 «Цветной проезд — Метро "Речной вокзал"».
Маршрутка №91 «Общественный торговый центр — Метро "Речной вокзал"».
Какие появятся новые:
Один маршрут хотят запустить в 2024 году — автобус №2 от улицы Чукотской до улицы Планировочной.
2025 год
Через два года могут убрать уже 33 маршрута, а добавить два.
Какие отменят:
Автобус №44 «Диагностический центр — ПКиО "Березовая роща"».
Автобус №52к «Цветной проезд — Улица Экваторная».
Автобус №75 «Ключ — Камышенское плато — Поселок Северный».
Автобус №94 «Метро «Площадь Маркса» — ЖК "Радуга Сибири"».
Маршрутка №9 «Поселок Северный — ДК им. Кирова».
Маршрутка №12 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — ЖК "Радуга Сибири"».
Маршрутка №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5».
Маршрутка №15 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».
Маршрутка №15/1 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».
Маршрутка №15/2 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».
Маршрутка №19 «ПАТП -9 — ПКиО "Заельцовский"».
Маршрутка №23 «Метро "Речной вокзал" — ИКЭМ».
Маршрутка №25 «ПКиО "Заельцовский" — Микрорайон "Стрижи"».
Маршрутка №25/1 «ПКиО "Заельцовский" — Микрорайон "Стрижи"».
Маршрутка №28 «ПКиО "Заельцовский" — Диагностический центр».
Маршрутка №29 «Улица Александра Чистякова — Метро "Площадь Маркса" — Улица Александра Чистякова».
Маршрутка №29а «Улица Александра Чистякова — Улица Петухова — Улица Александра Чистякова».
Маршрутка №38 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Улица Ясный Берег».
Маршрутка №42 «Улица Амбулаторная — ТЭЦ-5».
Маршрутка №44 «Цветущая Плющиха — Метро "Березовая роща" — Цветущая Плющиха».
Маршрутка №44а «Цветущая Плющиха — Дом Ленина — Цветущая Плющиха».
Маршрутка №51 «Автопорт "Калининский" — Вокзал "Новосибирск — Главный"».
Маршрутка №51/1 «Автопорт "Калининский" — Вокзал "Новосибирск — Главный"».
Маршрутка №52 «Цветной проезд — ИКЭМ».
Маршрутка №53 «Колледж им. Н. А. Лунина — ЖК "Крылья"».
Маршрутка №53/1 «Колледж им. Н. А. Лунина — ЖК "Крылья"».
Маршрутка №63 «Ключ — Камышенское плато — Ул. Дюканова».
Маршрутка №65 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».
Маршрутка №65/1 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».
Маршрутка №73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».
Маршрутка №73/1 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».
Маршрутка №73/2 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».
Маршрутка №86 «Общественный торговый центр — Улица Экваторная».
Какие появятся новые:
Автобус №56 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».
Автобус №69 «Метро «Речной вокзал» — ИКЭМ».
2026
Через 3 года уберут три маршрута, новых не планируется добавлять.
Какие отменят:
Маршрутка №7 «Улица Белоусова — Микрорайон "Щ"».
Маршрутка №24 «Микрорайон "Стрижи" — Цветущая Плющиха».
Маршрутка №43 «Общественный торговый центр — ОРМЗ».
2028 год
Через 4 года хотят убрать 9 маршрутов, добавить — 5 маршрутов.
Какие отменят:
Маршрутка №8 «Автопорт "Калининский" — Биатлонный комплекс». В 2024 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.
Маршрутка №10 «С/х Левобережный — Метро "Площадь Маркса"».
Маршрутка №11 «Улица Победы — Планетарий». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.
Автобус №13 «ЖК "Ясный Берег" — Улица Учительская». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.
Автобус №30 «Улица Амбулаторная — Ботанический жилмассив». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.
Маршрутка №45 «Улица Родниковая — ТВК "Большая Медведица"». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.
Маршрутка №48/1 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Н. А. Лунина».
Маршрутка №72 «Биатлонный комплекс — ЖК "Лесное"».
Маршрутка №87 «Поселок Клюквенный — Ботанический жилмассив».
Какие появятся новые:
Трамвай №4 «ТПУ "Чемской" — Метро "Площадь Маркса"».
Автобус №22 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Улица Ясный Берег».
Автобус №33 «Улица Амбулаторная — Ботанический жилмассив».
Автобус №40 «Улицы Родниковая — ТВК "Большая Медведица"».
Автобус №71 «Улица Победы — Планетарий».
Недавно жители Северо-Чемского жилмассива Новосибирска пожаловались на проблемы с тремя маршрутами общественного транспорта: троллейбусом №29 и автобусами № 96 и 29. По их словам, первые два маршрута ходят редко, а последний и вовсе больше не заезжает в жилмассив. Из-за этого люди едут в переполненном транспорте или ждут свой автобус по 20–25 минут.