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В Новосибирске хотят отменить 57 маршрутов общественного транспорта — публикуем список возможных изменений

Городские власти уверены, что указанные маршруты не эффективны и дублируют уже существующие

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При этом власти предлагают запустить 8 новых маршрутов до 2028 года

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Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года, среди них автобусы и маршрутки. Взамен городские власти предлагают добавить 7 новых маршрутов автобусов и один трамвай.

Обсуждение проекта тянется с июля этого года, тогда мэрия решила провести общественное обсуждение на сайте Электронная демократия, в сентябре работу над документом об изменении регулярных перевозок закончили. Сейчас, как сообщает «РБК.Новосибирск», проект постановления опубликовали. В нем, как и в документе на сайте «Электронная демократия» указано, что отменить маршруты необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 года по 2028 год.

НГС изучил документ, публикуем все маршруты, которые хотят отменить и запустить в Новосибирске до 2028 года.

2024 год

В следующем году могут убрать 12 маршрутов и добавить один новый.

Какие отменят:

Автобус №4, который идет от Затулинского жилмассива до Криводановского карьера, жители уже просили оставить маршрут, но в мэрии уверены, что общественный транспорт на 90% повторяет троллейбус № 29.

Автобус №10 «Улица Чукотская — Улица Планировочная».

Автобус №15 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Микрорайон "Стрижи"».

Автобус №41 «Юго-Западный жилмассив — Улицы Амбулаторная».

Автобус №48 «Чемской бор — Общественный торговый центр».

Автобус №89 «Магазин "Кристалл" — Криводановский карьер».

Маршрутка №2 «Затон — Вокзал "Новосибирск — Главный"».

Маршрутка №18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон "Чистая Слобода"».

Маршрутка №34 «Автопорт «Калининский» — Вокзал "Новосибирск — Главный"».

Маршрутка №35 «Цветной проезд — Метро "Речной вокзал"».

Маршрутка №35/2 «Цветной проезд — Метро "Речной вокзал"».

Маршрутка №91 «Общественный торговый центр — Метро "Речной вокзал"».

Какие появятся новые:

Один маршрут хотят запустить в 2024 году — автобус №2 от улицы Чукотской до улицы Планировочной.

2025 год

Через два года могут убрать уже 33 маршрута, а добавить два.

Какие отменят:

Автобус №44 «Диагностический центр — ПКиО "Березовая роща"».

Автобус №52к «Цветной проезд — Улица Экваторная».

Автобус №75 «Ключ — Камышенское плато — Поселок Северный».

Автобус №94 «Метро «Площадь Маркса» — ЖК "Радуга Сибири"».

Маршрутка №9 «Поселок Северный — ДК им. Кирова».

Маршрутка №12 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — ЖК "Радуга Сибири"».

Маршрутка №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5».

Маршрутка №15 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».

Маршрутка №15/1 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».

Маршрутка №15/2 «Цветной проезд — Метро "Площадь Маркса"».

Маршрутка №19 «ПАТП -9 — ПКиО "Заельцовский"».

Маршрутка №23 «Метро "Речной вокзал" — ИКЭМ».

Маршрутка №25 «ПКиО "Заельцовский" — Микрорайон "Стрижи"».

Маршрутка №25/1 «ПКиО "Заельцовский" — Микрорайон "Стрижи"».

Маршрутка №28 «ПКиО "Заельцовский" — Диагностический центр».

Маршрутка №29 «Улица Александра Чистякова — Метро "Площадь Маркса" — Улица Александра Чистякова».

Маршрутка №29а «Улица Александра Чистякова — Улица Петухова — Улица Александра Чистякова».

Маршрутка №38 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Улица Ясный Берег».

Маршрутка №42 «Улица Амбулаторная — ТЭЦ-5».

Маршрутка №44 «Цветущая Плющиха — Метро "Березовая роща" — Цветущая Плющиха».

Маршрутка №44а «Цветущая Плющиха — Дом Ленина — Цветущая Плющиха».

Маршрутка №51 «Автопорт "Калининский" — Вокзал "Новосибирск — Главный"».

Маршрутка №51/1 «Автопорт "Калининский" — Вокзал "Новосибирск — Главный"».

Маршрутка №52 «Цветной проезд — ИКЭМ».

Маршрутка №53 «Колледж им. Н. А. Лунина — ЖК "Крылья"».

Маршрутка №53/1 «Колледж им. Н. А. Лунина — ЖК "Крылья"».

Маршрутка №63 «Ключ — Камышенское плато — Ул. Дюканова».

Маршрутка №65 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».

Маршрутка №65/1 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».

Маршрутка №73 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».

Маршрутка №73/1 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».

Маршрутка №73/2 «Северное кладбище — ДК им. Кирова».

Маршрутка №86 «Общественный торговый центр — Улица Экваторная».

Какие появятся новые:

Автобус №56 «Метро "Заельцовская" — Улица Лобачевского».

Автобус №69 «Метро «Речной вокзал» — ИКЭМ».

2026

Через 3 года уберут три маршрута, новых не планируется добавлять.

Какие отменят:

Маршрутка №7 «Улица Белоусова — Микрорайон "Щ"».

Маршрутка №24 «Микрорайон "Стрижи" — Цветущая Плющиха».

Маршрутка №43 «Общественный торговый центр — ОРМЗ».

2028 год

Через 4 года хотят убрать 9 маршрутов, добавить — 5 маршрутов.

Какие отменят:

Маршрутка №8 «Автопорт "Калининский" — Биатлонный комплекс». В 2024 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.

Маршрутка №10 «С/х Левобережный — Метро "Площадь Маркса"».

Маршрутка №11 «Улица Победы — Планетарий». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.

Автобус №13 «ЖК "Ясный Берег" — Улица Учительская». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.

Автобус №30 «Улица Амбулаторная — Ботанический жилмассив». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.

Маршрутка №45 «Улица Родниковая — ТВК "Большая Медведица"». В 2025 году транспорт изменит маршрут на указанный, в 2028 году его хотят отменить.

Маршрутка №48/1 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Н. А. Лунина».

Маршрутка №72 «Биатлонный комплекс — ЖК "Лесное"».

Маршрутка №87 «Поселок Клюквенный — Ботанический жилмассив».

Какие появятся новые:

Трамвай №4 «ТПУ "Чемской" — Метро "Площадь Маркса"».

Автобус №22 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Улица Ясный Берег».

Автобус №33 «Улица Амбулаторная — Ботанический жилмассив».

Автобус №40 «Улицы Родниковая — ТВК "Большая Медведица"».

Автобус №71 «Улица Победы — Планетарий».

Недавно жители Северо-Чемского жилмассива Новосибирска пожаловались на проблемы с тремя маршрутами общественного транспорта: троллейбусом №29 и автобусами № 96 и 29. По их словам, первые два маршрута ходят редко, а последний и вовсе больше не заезжает в жилмассив. Из-за этого люди едут в переполненном транспорте или ждут свой автобус по 20–25 минут.

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