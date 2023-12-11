В Новосибирске хотят отменить 57 маршрутов общественного транспорта — публикуем список возможных изменений

НГС изучил документ, публикуем все маршруты, которые хотят отменить и запустить в Новосибирске до 2028 года.

2024 год

В следующем году могут убрать 12 маршрутов и добавить один новый.

Какие отменят:

Автобус №4, который идет от Затулинского жилмассива до Криводановского карьера, жители уже просили оставить маршрут, но в мэрии уверены, что общественный транспорт на 90% повторяет троллейбус № 29.

Автобус №10 «Улица Чукотская — Улица Планировочная».

Автобус №15 «Вокзал "Новосибирск — Главный" — Микрорайон "Стрижи"».

Автобус №41 «Юго-Западный жилмассив — Улицы Амбулаторная».