«Ситуация патовая. Это античеловечно». Новосибирцы возмутились новой схемой движения транспорта на левом берегу

«Ждём, когда кто-то умрет»





В редакцию НГС обратилась читательница Анна. По ее словам, ситуация обострилась в сентябре 2023 года. До этого времени жители могли уехать на автобусе №96, а также на автобусе и троллейбусе №29 из жилмассива до ближайшей станции метро «Площадь Маркса» и обратно. Однако с первого месяца осени возможность спокойно добраться до работы и до дома у них пропала.



— В основном люди заканчивают работу в 17:00–17:30, скапливаются на площади Маркса и ждут транспорт в сторону Чемского. За 5–10 минут на остановке стоит около 100 жителей. А автобус №96 и троллейбус №29 следуют друг за другом с разницей в две минуты. При этом число людей, которые едут в ту сторону, увеличилось чуть ли не в пять раз, ведь маршрут не ограничивается Чемским, а продолжается до Просторного жилмассива. Люди набиваются в транспорт, как селедки в банке, и едут в ужасающих условиях. Не раз людям прижимали руки дверями, рвались вещи, люди падали в обморок. Ждем, когда кто-то умрёт, — рассказала Алёна.