«Ситуация патовая. Это античеловечно». Новосибирцы возмутились новой схемой движения транспорта на левом берегу

Жители Северо-Чемского жилмассива Новосибирска пожаловались на проблемы с тремя маршрутами общественного транспорта: троллейбусом №29 и автобусами №96 и №29. По их словам, первые два маршрута ходят редко, а последний и вовсе больше не заезжает в жилмассив. Из-за этого люди едут в транспорте буквально «как селёдки в банке» и ждут свой автобус по 20–25 минут. Во всём они винят новую схему движения левобережных маршрутов, которая начала работать в городе в сентябре.
«Ждём, когда кто-то умрет»
В редакцию НГС обратилась читательница Анна. По ее словам, ситуация обострилась в сентябре 2023 года. До этого времени жители могли уехать на автобусе №96, а также на автобусе и троллейбусе №29 из жилмассива до ближайшей станции метро «Площадь Маркса» и обратно. Однако с первого месяца осени возможность спокойно добраться до работы и до дома у них пропала.
— В основном люди заканчивают работу в 17:00–17:30, скапливаются на площади Маркса и ждут транспорт в сторону Чемского. За 5–10 минут на остановке стоит около 100 жителей. А автобус №96 и троллейбус №29 следуют друг за другом с разницей в две минуты. При этом число людей, которые едут в ту сторону, увеличилось чуть ли не в пять раз, ведь маршрут не ограничивается Чемским, а продолжается до Просторного жилмассива. Люди набиваются в транспорт, как селедки в банке, и едут в ужасающих условиях. Не раз людям прижимали руки дверями, рвались вещи, люди падали в обморок. Ждем, когда кто-то умрёт, — рассказала Алёна.
Она отметила, что те, кто не смог или не успел сесть на автобус или троллейбус, вынуждены ждать следующего 20–25 минут, либо пытаться влезть в маршрутное такси №29а, которое почти всегда забито, и поездка в нём стоит дороже.
— Почему не участить транспорт хотя бы в зимнее время? И сделать уже нормы заполняемости автобуса. То, что происходит сейчас, это античеловечно. После одной поездки на общественном транспорте отпадает всё желание даже подходить к нему. Ситуация патовая. Не ровен час, будет катастрофа, — добавила девушка.
Что случилось с маршрутами?
Жители уверены, что всему виной обновлённая схема движения общественного транспорта на левом берегу, которая заработала в Новосибирске с 1 сентября. Перемены затронули, в том числе автобус и троллейбус №29, а также автобус № 96.
Троллейбус №29
Маршрут движения троллейбуса №29 с 1 сентября изменился после покупки «новых комфортных троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода». НГС тестировал новый маршрут, на который уже жаловались жители.
Троллейбус, который шел до Площади Маркса, поехал от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до «ул. Александра Чистякова» и от «Площади Карла Маркса» до ЖК «Новомарусино». Таким образом, маршрут стал проходить от «Ул. Александра Чистякова» до ЖК «Новомарусино». Подвижной состав тогда увеличили до 24 единиц.
— Это позволит обеспечить транспортное обслуживание жителей новых отдаленных спальных районов Кировского и Ленинского районов, обеспечив подвоз до метро «Площадь Маркса». А увеличение количества подвижного состава на маршруте с интервалом движения троллейбусов не более 10 минут обеспечит оптимальный режим транспортного обслуживания, в том числе для пассажиров, ранее пользовавшихся этим маршрутом на участке от Северо-Чемского жилмассива до станции метро «Площадь Маркса», — объяснял решение администрации начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.
Автобус №96
Из-за изменения троллейбусного маршрута №29 с 1 сентября чиновники скорректировали и схему движения автобуса №96. Это сделали, чтобы исключить дублирование маршрутов. Перемены произошли на участке от площади Труда до площади Карла Маркса в прямом и обратном направлениях. Из маршрута автобуса №96 исключили улицы Широкая и Ватутина и включили в него улицы Станиславского, площадь им. Станиславского и улицу Титова.
С 30 октября маршрут №96 ещё раз скорректировали. Ранее он не довозил пассажиров до торгового центра «Мега» — только до остановки «Рабочая». По новому маршруту автобус теперь заезжает с «Рабочей» до «Меги» на обратном пути — при движении в сторону площади Маркса.
Автобусный маршрут №29
Сентябрьские перемены затронули и автобусный маршрут №29. Мэрия исключила движение по улицам Ватутина, Мира, Тюменской, Комсомольской в направлении Южно-Чемского жилмассива. Вместо этого автобус пустили через улицы Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Петухова, 18-й Бронный переулок, улицы Бронную, Александра Чистякова, Виктора Шевелева до ЖК «Акварельный». Наименование маршрута изменили с «Юго-Западный ж/м — Ул. Александра Чистякова» на «Юго-Западный ж/м — ЖК «Акварельный». Таким образом, автобус перестал заезжать в Южно-Чемской жилмассив.
После этого с 21 сентября мэрия снова изменила путь следования автобуса №29. Из маршрута исключили ул. Сибиряков-Гвардейцев (на участке от площади им. Кирова до ул. Зорге), ул. Зорге и ул. Громова. В обратном направлении добавили участок ул. Александра Чистякова от ул. Виктора Шевелева до остановки «Ул. Александра Чистякова».
Что говорят перевозчики
В компании «ИП Кобенко», которая обслуживает автобусный маршрут №29, «НГС» пояснили, что о проблемной ситуации они знают. Но поменял схему движения перевозчик по заданию администрации.
— На конечную Чистякова мы сейчас не заходим. У нас нет этой схемы. Сейчас троллейбус №29 не способен вытянуть Северо-Чемской жилмассив, а мы были способны и 20 лет это делали. Причин своего решения в администрации не объясняли. А жалобы жителей справедливые, перевозчики там не справляются. Без нас пропадёте, — прокомментировали в компании.
Автобус №96 и троллейбус №29 обслуживают не частные, а муниципальные предприятия «НГТ» и «ГЭТ» соответственно. Там «НГС» рекомендовали обратиться за комментарием в мэрию, издание отправило в администрацию запрос.
НГС уже подробно писал о проблемах на Северо-Чемском. Работу троллейбуса № 29 после этого проверял даже мэр Анатолий Локоть.