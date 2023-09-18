Долго запрягает, но быстро едет: корреспондент НГС прокатилась на троллейбусе №29 — почему им недовольны новосибирцы

В Новосибирске с 1 сентября начал работать обновленный маршрут троллейбуса №29. Его путь проходит от Южно-Чемского жилмассива до ЖК «Новомарусино». Некоторые местные жители оказались недовольны: по их словам, теперь ждать транспорта до поликлиники или школы приходится дольше. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева поговорила с горожанами и прокатилась на новом троллейбусе, чтобы разобраться в проблеме.
«Пока не так страшно, но скоро зима»
Жители Южно-Чемского жилмассива объяснили, что раньше они добирались до поликлиники и школы на автобусе №29. Но он изменил схему движения. Добраться до поликлиники №13 или школы №196 на нем теперь не получится. Поэтому они пользуются троллейбусом №29.
— Люди не могут уехать ни утром, ни вечером. Нет ранних выходов. У нас, жителей Просторного, нет школы, ее только строят. Наши дети вынуждены ездить на Чемской в школу №196. Ни в школу, ни из школы уехать невозможно. И пока ещё тепло, не так страшно, но скоро зима. Может быть где-то и прошлись бы пешком, но нет тротуара и освещения от дома по улице Бронная, 22. Троллейбусы постоянно ломаются, и время ожидания увеличивается, — написала в редакцию НГС читательница.
Другая жительница Просторного, пенсионерка Любовь Пятина, рассказала, что утром троллейбусы ходят часто, а днем начинаются перебои. Однажды ей пришлось стоять на остановке 26 минут, чтобы ухать к внучке. На обратном пути женщина ждала транспорт полчаса.
— Я на Южно-Чемском живу, Просторный жилмассив. Здесь больше сотни домов многоэтажных, народу очень много. У нас был всего один автобус №29, бегал каждые 3–5 минут, всех всё устраивало. Нам нужно было ехать, допустим, на Чемской, в школу или поликлинику. Очень удобно было. С 1 сентября пустили троллейбусы. Между ними бывает интервал 20–40 минут. Сейчас собрали петицию, чтобы нам вернули автобус, — объяснила Любовь Пятина.
Другая жительница Просторного, Евгения, регулярно возит ребенка в коляске в поликлинику. Она тоже рассказала корреспонденту НГС о перебоях с транспортом:
— Нам на Чемской больше никак не добраться. Надо какой-то автобус пускать, чтобы ходил до Чемского и обратно. Днем можно вообще минут 30–40 стоять. Утром еще получше. Стало ужасно. Народу очень много. Раньше ездила на автобусе №29, тоже было тесно, но ходил почаще. И он, мне кажется, больше троллейбуса по объему.
Интервалы и троллейбус
На остановке «Виктора Шевелева» уже ранним утром собирается много людей. Большинство из них ждет именно троллейбус №29. В пятницу, 15 сентября, транспорт в сторону Северо-Чемского жилмассива приезжал с небольшим интервалом, примерно в 8 минут. За это время на остановке собирались около 20 человек. Пассажирам хватало места в салоне, но заметно, что внутри становилось довольно тесно. Среди пассажиров много школьников и женщин с маленькими детьми.
Остановка в районе дома на улице Александра Чистякова, 7 не оборудована павильоном и скамейками, местным жителям приходится стоять на тротуаре. Рядом, на газоне, находятся канализационные люки. Некоторые в ожидании транспорта сидят рядом с ними на бетонных плитах.
За несколько дней до этого, 12 сентября, корреспондент НГС проехалась на троллейбусе №29 по другому району — от площади Маркса до конечной, «ЖК Новомарусино». 12 сентября дорога от центра левого берега до Колыванского кольца заняла 43 минуты, с 07:47 до 08:30. Преодолеть «кольцо ада» — Площадь Труда — удалось за 5 минут.
На протяжении всего маршрута в троллейбусе было мало свободных сидячих мест, но все-таки назвать его переполненным на этом участке нельзя. Большая часть людей вышла на остановке «Мехколонна».
Троллейбус развернулся на Колыванском кольце и поехал обратно. Следующий прибыл через 18 минут. Путь до конечной через площадь Маркса занял примерно 1 час и 10 минут.
Стоит отметить и удобство самого «Горожанина» — в троллейбусе можно расплачиваться картой, сиденья удобные и чистые, каждую остановку объявляли громко и четко.
Что говорят в мэрии
О проблемах с троллейбусом №29 стало известно с начала сентября. Тогда жители Просторного рассказали, что вечером 7 сентября им пришлось долго стоять на остановке «Литейный завод», чтобы добраться до своего жилмассива. При этом в 18:30 было сложно вместиться в салон.
Тогда НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса объяснили, что когда на маршрут запустили новые троллейбусы, то некоторые сходили с линии из-за технических причин.
— Это привело к увеличению интервалов движения и длительному ожиданию пассажиров на промежуточных остановочных пунктах, что также отразилось на наполняемости. В свою очередь, ввод абсолютно нового подвижного состава неизбежно влечет мелкие технические недочеты и неисправности, которые устраняются по мере их выявления, — рассказали в мэрии.
По словам властей, расписание и количество троллейбусов определили исходя из того количества пассажиров, которое пользовалось автобусом №29. Работа троллейбуса №29, заверили власти, находится на особом контроле отдела диспетчерского управления МКУ «ЦУГАЭТ».
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, могут ли жителям вернуть автобус №29 или запустить другой от Просторного до Северно-Чемского жилмассива. Также НГС задал вопрос о том, будет ли благоустроена остановка «Улица Виктора Шевелева».
Не так давно в Новосибирске решили отменить автобус №4, таким образом решили оптимизировать маршрутную сеть. Жители Балластного карьера не согласились с таким решением. Они объяснили, что им не нравится.