Долго запрягает, но быстро едет: корреспондент НГС прокатилась на троллейбусе №29 — почему им недовольны новосибирцы





«Пока не так страшно, но скоро зима»

Жители Южно-Чемского жилмассива объяснили, что раньше они добирались до поликлиники и школы на автобусе №29. Но он изменил схему движения. Добраться до поликлиники №13 или школы №196 на нем теперь не получится. Поэтому они пользуются троллейбусом №29.



— Люди не могут уехать ни утром, ни вечером. Нет ранних выходов. У нас, жителей Просторного, нет школы, ее только строят. Наши дети вынуждены ездить на Чемской в школу №196. Ни в школу, ни из школы уехать невозможно. И пока ещё тепло, не так страшно, но скоро зима. Может быть где-то и прошлись бы пешком, но нет тротуара и освещения от дома по улице Бронная, 22. Троллейбусы постоянно ломаются, и время ожидания увеличивается, — написала в редакцию НГС читательница.