Нереальная красота: 13 фото планеты, покоривших мир

Как только не пытаются современные фотографы удивить зрителей. Даже снимки с дронов научились делать такими, что глаз не оторвать. А организаторы Drone Photo Awards взяли и выбрали самые впечатляющие кадры. Только посмотрите, как это красиво.
Среди самых симпатичных фотографий животных жюри выбрало снимок белых медведей, отдыхающих на снегу.
Еще один финалист в номинации «Животные» — кадр с пеликанами, которых смог заснять фотограф в Мексике.
Пожалуй, самая необычная номинация в конкурсе — «Абстракция». Например, как вам снимок извергающегося вулкана, который напоминает дракона?
Не менее завораживающий снимок сделали в Исландии — глядя на это дерево, с ходу и не поймешь, что на самом деле на фотографии горы.
Одним из самых красивых кадров природы жюри посчитало снимок озера, сверху напоминающий чей-то огромный глаз.
Поборется с озером в номинации «Природа» кадр ночной пустыни.
Есть среди снимков и кадры с людьми. Например с группой туристов, плавающих в Балтийском море.
Еще один финалист в номинации «Люди» — бельгийский пастух в окружении своих симпатичных овечек.
Одним из самых красивых снимков в номинации «Спорт» организаторы признали фотографию тренирующегося бегуна.
Еще один красивый снимок спорта — кадр с соревнований по борьбе в Бангладеше.
Одним из самых красивых городов, снятых с дрона, жюри посчитали усыпанный снегом Бингёль в Турции.
На «Городском фото» не обязательно должны быть дома — как вам снимок китайского моста, ручейки под которым превратили ил в завораживающие молнии?
Нравятся ли вам снимки, сделанные с дрона?