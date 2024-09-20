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Развлечения Нереальная красота: 13 фото планеты, покоривших мир

Нереальная красота: 13 фото планеты, покоривших мир

От этих снимков дух захватывает

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14 комментариев

Снимок молодоженов, сидящих в автомобиле, признали одним из самых красивых в номинации «Свадебное фото»

Как только не пытаются современные фотографы удивить зрителей. Даже снимки с дронов научились делать такими, что глаз не оторвать. А организаторы Drone Photo Awards взяли и выбрали самые впечатляющие кадры. Только посмотрите, как это красиво.

Среди самых симпатичных фотографий животных жюри выбрало снимок белых медведей, отдыхающих на снегу.

Мишки лежат будто в позе «Инь и Ян»

Еще один финалист в номинации «Животные» — кадр с пеликанами, которых смог заснять фотограф в Мексике.

Пожалуй, самая необычная номинация в конкурсе — «Абстракция». Например, как вам снимок извергающегося вулкана, который напоминает дракона?

Не менее завораживающий снимок сделали в Исландии — глядя на это дерево, с ходу и не поймешь, что на самом деле на фотографии горы.

Одним из самых красивых кадров природы жюри посчитало снимок озера, сверху напоминающий чей-то огромный глаз.

Поборется с озером в номинации «Природа» кадр ночной пустыни.

Есть среди снимков и кадры с людьми. Например с группой туристов, плавающих в Балтийском море.

Еще один финалист в номинации «Люди» — бельгийский пастух в окружении своих симпатичных овечек.

Одним из самых красивых снимков в номинации «Спорт» организаторы признали фотографию тренирующегося бегуна.

Еще один красивый снимок спорта — кадр с соревнований по борьбе в Бангладеше.

Одним из самых красивых городов, снятых с дрона, жюри посчитали усыпанный снегом Бингёль в Турции.

На «Городском фото» не обязательно должны быть дома — как вам снимок китайского моста, ручейки под которым превратили ил в завораживающие молнии?

Нравятся ли вам снимки, сделанные с дрона?

Да, очень красиво получается, настоящее искусство
Забавно, но не более того — такое нельзя считать искусством
Мне не нравится, я бы никому награду не отдал

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Комментарии
15
Лучший друг
29 минут
привяжите ощепкова к дрону - будет круто, хотя он снимать не умеет, но просто будет круто!
Иджис
31 минута
Непонятно, за что призы давали - ничем не выдающиеся снимки.
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