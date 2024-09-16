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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 СГК опубликовала карту подключения домов к теплу в Новосибирске — ищите свой

СГК опубликовала карту подключения домов к теплу в Новосибирске — ищите свой

В жилые здания отопление начнет поступать 18 сентября

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27 комментариев

В некоторых квартирах потеплеет уже на этой неделе

В Новосибирске опубликовали карту с графиком подключения отопления в этом сентября. Первый этап стартует 18 сентября, последний — 27 сентября.

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С 16 сентября к теплу начали подключать социальные объекты: больницы и поликлиники, детские сады и здания с круглосуточным пребыванием детей. Публикуем перечень улиц, которые подключат в разные этапы.

С 18 сентября, жилые дома 1-го этапа:

  • ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

  • ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

  • ТЭЦ-3: Ленинский район: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3), ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

  • ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.

С 21 сентября, дома, которые входят во 2-й этап:

  • ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, Путевая, Блюхера, Выставочная, Котовского, ул. Ватутина, ул. Таймырская, часть ул. Вертковская.

  • ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская

  • ТЭЦ-3: Ленинский р-н: ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Пархоменко, часть ул. Котовского, пл. Труда, сад. Кирова, ул. Станиславского, ул. Титова (четная сторона), Кировский район: ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

  • ТЭЦ-4: ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромская, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Мясниковой, ул. Декоративный питомник.

  • ТЭЦ-5: ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежена, ул. Куприна, ул. Есенина, Фрунзенский жилмассив, ул. Красина, ул. Национальная, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Ипподромская.

С 24 сентября, жилые дома 3-го этапа:

  • ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя, часть ул. Немировича –Данченко.

  • ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября.

  • ТЭЦ-3: Ленинский район: Западный жилмассив ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского, Кировский р-н ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Громова, ул. Зорге.

  • ТЭЦ-4: ул. Д.Давыдова, ул. О. Дундича Жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта, ул. Калинина, ул. Весенняя

  • ТЭЦ-5: Б.Богаткова, Автогенная, Ленинградская, Шевченковский жилмассив, ул.Орджоникидзе, ул. Романова, ж/м по ул. Крылова, Шамшиных, ул. Советская, Трудовая, Ядринцевская, Ползунова, Военный городок -только жилая часть, ул. Толстого, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, ул. Артиллерийская.

Дома 4-го этапа подключений, с 27 сентября:

  • ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ул. Карла Маркса, Башня, Телецентр, ул. Немировича–Данченко, ж/к Панорама, район Обл. больницы.

  • ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Большевистская, ул. Обская, 2-ая Обская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Спартака; ул. Чаплыгина от ул. Революции до Красного проспекта; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта; ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ивачева, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль.

  • ТЭЦ-3: Ленинский район: Троллейный по ул. Пархоменко — Пермская — Новосибирская, Юго-Западный ж/м по ул. Связистов, 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Спортивная, ж/м Чистая Слобода, часть Западного ж/м по ул. Холмистая- -Забалуева, Станиславский ж/м, ул. Ударная, ул. Вертковская, ул. Телевизионная, ул. Немировича-Данченко, Кировский район: ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3, ж/м Бугринская роща, Северо — Чемской, ул. Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор.

  • ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Перевозчикова, ул. Жуковского, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Северная, ул. А. Невского, ул. Игарская, ул. Фадеева.

  • ТЭЦ-5: ул. Комбинатская, Промышленная, Заслонова, Коминтерна, Д.Бедного, Алейская, Светлая, ж/м «Берёзовая роща», Писарева, пр. Дзержинского, Мичурина, ж/м Челюскинцев, ул.Железнодорожная, жилая зона ж/д вокзала, ж/м Ельцовский, ул.Холодильная, Сухарная, Тимирязева, ж/м Линейный, Кропоткинский ж/м, ж/м по Красному проспекту за путепроводом, Трикотажная.

Некоторые здания подключили к теплу до начала отопительного сезона. Среди них оказались роддом, две больницы и детские сады.

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Отопление Отопительный сезон СГК Мэрия Новосибирска
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Комментарии
28
Gordon Shumway
16 сентября 2024, 12:37
Кто-то получит тепло уже 18-ого, а кто-то ещё 9 дней будет мёрзнуть в квартирах. Что за дискриминация такая?
Мое личное мнение
16 сентября 2024, 12:34
аа, что?? с 27 сентября железнодорожный? да вы с ума сошли там что ли?? дома холодно и сыро, жеееееесть. мой шок в шоке.
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