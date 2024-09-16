В Новосибирске начался отопительный сезон — какие здания подключат первыми

Совсем скоро батареи в домах станут теплыми Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Сегодня, 16 сентября, начался отопительный сезон в Новосибирске. Тепло будет поступать в здания города до 4 октября.

— Установить с 16.09.2024 начало отопительного периода 2024/2025 года в городе Новосибирске, — сообщалось в документе мэрии. — Руководителям теплоснабжающих организаций Новосибирска перейти на зимний режим работы.

С 16 сентября отопление запустят в объекты здравоохранения и здания с круглосуточным пребыванием детей. В список также попали детские сады.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что сначала подключат детские сады, школы, больницы. В течение двух недель систему планируют запустить полностью. Сначала проведения испытаний СГК выявила 1219 дефектов, сейчас устранено 1063 дефекта.

Жилой фонд, школы, колледжи и университеты начнут подключать с 18 сентября, тепло появится до 30 сентября. Подключение разделили на четыре этапа. В период с 30 сентября до 4 октября включительно к теплу подключат объекты культуры.

Год назад отопительный сезон начался 21 сентября.