НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

сев.

 758мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Машина влетела в попутку на шоссе — момента ДТП

Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Что с Ботаническим жилмассивом
Fashion-показы для ОАЭ
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Новости в Telegram
Город Отопительный сезон 2024/2025 В Новосибирске начался отопительный сезон — какие здания подключат первыми

В Новосибирске начался отопительный сезон — какие здания подключат первыми

Во все объекты поступит тепло до 4 октября

1 690
8 комментариев

Совсем скоро батареи в домах станут теплыми

Сегодня, 16 сентября, начался отопительный сезон в Новосибирске. Тепло будет поступать в здания города до 4 октября.

— Установить с 16.09.2024 начало отопительного периода 2024/2025 года в городе Новосибирске, — сообщалось в документе мэрии. — Руководителям теплоснабжающих организаций Новосибирска перейти на зимний режим работы.

С 16 сентября отопление запустят в объекты здравоохранения и здания с круглосуточным пребыванием детей. В список также попали детские сады.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что сначала подключат детские сады, школы, больницы. В течение двух недель систему планируют запустить полностью. Сначала проведения испытаний СГК выявила 1219 дефектов, сейчас устранено 1063 дефекта.

Жилой фонд, школы, колледжи и университеты начнут подключать с 18 сентября, тепло появится до 30 сентября. Подключение разделили на четыре этапа. В период с 30 сентября до 4 октября включительно к теплу подключат объекты культуры.

Год назад отопительный сезон начался 21 сентября.

Ждете ли вы, когда у вас дома появится отопление?

Да, дома холодно
Нет, мне и так тепло
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Отопление Батареи Отопительный сезон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
иккенхисацу
16 сентября 2024, 10:22
Банальное включение отопления в Сибири,преподносят как нечто сверестественное,как манну небесную,как полёт Юры Гагарина
Гость
16 сентября 2024, 10:21
Чё там с Красина и Доватора, как дела?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Alex,38

Наталья,52

Татьяна,44

Helen20,48

Наталья,48

Алексей,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Аренда Honda Fit (20 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление