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Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Сначала начнут подключать социальные объекты

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В жилые дома отопление дадут с 25 сентября

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Отопительный сезон в Новосибирске начнется официально с 21 сентября, но в жилых домах тепло появится только со следующей недели. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, во время оперативного совещания при губернаторе НСО.

— По началу отопительного сезона, исходя из прогноза погоды, в четверг 21 сентября начинаем запускать социальные объекты и с 25 сентября остальных потребителей. Это жилые дома и объекты промышленности, торговые центры и так далее, — сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Сейчас раньше срока уже подключено 123 объекта — в основном это учебные заведения, детские сады, объекты здравоохранения.

В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального решения мэрии о начале отопительного сезона. В СГК объяснили как.

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Отопительный сезонТеплоНовосибирскОтопление
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