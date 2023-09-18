Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Отопительный сезон в Новосибирске начнется официально с 21 сентября, но в жилых домах тепло появится только со следующей недели. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, во время оперативного совещания при губернаторе НСО.
— По началу отопительного сезона, исходя из прогноза погоды, в четверг 21 сентября начинаем запускать социальные объекты и с 25 сентября остальных потребителей. Это жилые дома и объекты промышленности, торговые центры и так далее, — сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Сейчас раньше срока уже подключено 123 объекта — в основном это учебные заведения, детские сады, объекты здравоохранения.
В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального решения мэрии о начале отопительного сезона. В СГК объяснили как.