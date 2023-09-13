Как в Новосибирске подключить дом к отоплению до начала сезона? Объяснение СГК

В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального начала отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно сделать жителям.



— Для раннего подключения достаточно подать официальную заявку в Новосибирскую теплосетевую компанию — подразделение СГК. Компания рассмотрит ее в течение одного-двух дней, — рассказали в СГК.

