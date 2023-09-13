Как в Новосибирске подключить дом к отоплению до начала сезона? Объяснение СГК

В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального начала отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно сделать жителям.
— Для раннего подключения достаточно подать официальную заявку в Новосибирскую теплосетевую компанию — подразделение СГК. Компания рассмотрит ее в течение одного-двух дней, — рассказали в СГК.
Собственникам нужно обсудить раннее подключение с соседями. Если все согласны, то нужно написать коллективное заявление в управляющую компанию. УК направит заявку в теплосетевое подразделение СГК. О решении станет известно на следующий день после подачи.
— Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день. Задача управляющей компании — открыть задвижку, — добавили в СГК
Юридические лица тоже могут подключить отопление до начала сезона. Для этого владельцу здания нужно напрямую обратиться в «Сибирскую генерирующую компанию».
11 сентября стало известно, что здания в Новосибирской области начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло подали в социальные объекты.