freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 94.70
eur 101.56
Тема дняНанесли ракетный удар по Севастополю
Все новости
Все новости

Как в Новосибирске подключить дом к отоплению до начала сезона? Объяснение СГК

В регионе уже началось похолодание

482

С 13 сентября в Новосибирской области ожидаются заморозки

Поделиться

В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального начала отопительного сезона. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что для этого нужно сделать жителям.

— Для раннего подключения достаточно подать официальную заявку в Новосибирскую теплосетевую компанию — подразделение СГК. Компания рассмотрит ее в течение одного-двух дней, — рассказали в СГК.

Собственникам нужно обсудить раннее подключение с соседями. Если все согласны, то нужно написать коллективное заявление в управляющую компанию. УК направит заявку в теплосетевое подразделение СГК. О решении станет известно на следующий день после подачи.

— Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день. Задача управляющей компании — открыть задвижку, — добавили в СГК

Юридические лица тоже могут подключить отопление до начала сезона. Для этого владельцу здания нужно напрямую обратиться в «Сибирскую генерирующую компанию».

11 сентября стало известно, что здания в Новосибирской области начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло подали в социальные объекты.

По теме

ОтоплениеОтопительный сезонНовосибирскСибирская генерирующая компанияСГК
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter