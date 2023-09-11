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Здания в Новосибирской области начали подключать к отоплению

Первое тепло подали в социальные объекты

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Тепло в жилые дома пока не подают

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В Новосибирской области социальные объекты начали подключать к отоплению. Об этом стало известно во время оперативного совещания 11 сентября.

— Многие уже приняли правильное решение о начале отопления социальных объектов. Просьба по погоде такие решения принимать своевременно. С учетом нашего опыта прохождения пандемии, здоровье детей, поддержание эпидостановки важнее, чем экономические факторы, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона поручил руководителям детских учреждений и больниц вовремя принимать решение о включении отопления.

Отопительный сезон в Новосибирской области начинается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней составляет меньше +8 градусов. При этом подключить дома к теплу можно заранее, но для этого нужно составить заявку.

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ОтоплениеОтопительный сезонМэрия НовосибирскаСоциальные объекты
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