Здания в Новосибирской области начали подключать к отоплению

В Новосибирской области социальные объекты начали подключать к отоплению. Об этом стало известно во время оперативного совещания 11 сентября.
— Многие уже приняли правильное решение о начале отопления социальных объектов. Просьба по погоде такие решения принимать своевременно. С учетом нашего опыта прохождения пандемии, здоровье детей, поддержание эпидостановки важнее, чем экономические факторы, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Глава региона поручил руководителям детских учреждений и больниц вовремя принимать решение о включении отопления.
Отопительный сезон в Новосибирской области начинается после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней составляет меньше +8 градусов. При этом подключить дома к теплу можно заранее, но для этого нужно составить заявку.