Все индивидуально: как в Новосибирске запустят отопление — объяснение властей

В Новосибирске дома и социальные объекты могут начать подключать к теплу до старта отопительного сезона. Для этого нужно оформить заявку.
6 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, могут ли начать отопительный сезон в Новосибирске раньше, так как в конце сентября возможны заморозки:
— Я напоминаю, что, в соответствии с законодательством, начинаем отопительный сезон, когда температура не менее пяти дней составляет менее +8 градусов. Все зависит от конкретных обстоятельств, как будет складываться погода. Но мы ввели практику работы точечно, по индивидуальной заявке.
Особое внимание, по словам мэра, уделяют заявкам от социальных объектов: больниц, поликлиник, детских садов, школ. Тепло по заявке могут начать подавать индивидуально, до начала отопительного сезона.
Накануне НГС сравнил даты начала отопительного сезона в Новосибирске за последние 7 лет. Смотрите в одной картинке, когда его ждать.