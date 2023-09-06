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Все индивидуально: как в Новосибирске запустят отопление — объяснение властей

В первую очередь — в больницах и детских садах

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Дата начала отопительного сезона в Новосибирске неизвестна

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В Новосибирске дома и социальные объекты могут начать подключать к теплу до старта отопительного сезона. Для этого нужно оформить заявку.

6 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, могут ли начать отопительный сезон в Новосибирске раньше, так как в конце сентября возможны заморозки:

— Я напоминаю, что, в соответствии с законодательством, начинаем отопительный сезон, когда температура не менее пяти дней составляет менее +8 градусов. Все зависит от конкретных обстоятельств, как будет складываться погода. Но мы ввели практику работы точечно, по индивидуальной заявке.

Особое внимание, по словам мэра, уделяют заявкам от социальных объектов: больниц, поликлиник, детских садов, школ. Тепло по заявке могут начать подавать индивидуально, до начала отопительного сезона.

Накануне НГС сравнил даты начала отопительного сезона в Новосибирске за последние 7 лет. Смотрите в одной картинке, когда его ждать.

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