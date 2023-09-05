Когда тепло? НГС сравнил даты начала отопительного сезона в Новосибирске за 7 лет — показываем в одной картинке

В Новосибирск пришло похолодание. По словам синоптиков, оно закончится уже скоро, но все-таки положительные температуры осенью продержатся недолго. Это значит, что скоро в городе начнется отопительный сезон. НГС решил сравнить даты его запуска за прошедшие семь лет, чтобы понять, когда примерно дома подключат к теплу. Показываем в одной картинке.

