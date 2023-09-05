Когда тепло? НГС сравнил даты начала отопительного сезона в Новосибирске за 7 лет — показываем в одной картинке

В Новосибирск пришло похолодание. По словам синоптиков, оно закончится уже скоро, но все-таки положительные температуры осенью продержатся недолго. Это значит, что скоро в городе начнется отопительный сезон. НГС решил сравнить даты его запуска за прошедшие семь лет, чтобы понять, когда примерно дома подключат к теплу. Показываем в одной картинке.
— Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — объяснили ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В 2016 году отопительный сезон в Новосибирске начали 21 сентября, на следующий год — 18 сентября, а тепло в дома начали подавать 20 сентября. В 2018 году школы, детские сады и больницы начали подключать к теплу 19 сентября, а 24 сентября тепло начало поступать в дома. На следующий год отопительный сезон начался 25 сентября.
В 2020 году год мэр Анатолий Локоть подписал документ о начале отопительного сезона 21 сентября, на следующий день дома начали массово подключать к теплу. В 2021 году сезон стартовал 20 сентября, а на следующий год — 15 сентября.
Новосибирские синоптики предупредили, что ночью 7 сентября в городе может похолодать до +8 градусов. Читайте, чего еще ждать от погоды на этой неделе.