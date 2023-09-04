Бабье лето будет? Выясняем, стоит ждать ли потепления в Новосибирске в сентябре

— В декаде первая пятидневка более однородная, с равномерным ходом температур. Вторая — более холодная, но в последние числа декады возможны заморозки в ночь на 8 и 9 сентября. Есть вероятность в отдельных районах, заморозки до -2 градусов. В городе, скорее всего, нет, потому что находится возле реки.

