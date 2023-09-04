Бабье лето будет? Выясняем, стоит ждать ли потепления в Новосибирске в сентябре

Синоптики прогнозируют начало бабьего лета в Новосибирской области во второй декаде сентября. Незадолго до этого в регионе ожидаются заморозки.
Об этом НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра:
— В декаде первая пятидневка более однородная, с равномерным ходом температур. Вторая — более холодная, но в последние числа декады возможны заморозки в ночь на 8 и 9 сентября. Есть вероятность в отдельных районах, заморозки до -2 градусов. В городе, скорее всего, нет, потому что находится возле реки.
После этого в Новосибирской области ожидается начало бабьего лета.
— Во второй декаде, после этой волны холода снова к нам придет тепло с запада. Мы видим, что оно постепенно будет распространяться. В уточненном прогнозе на месяц вторая декада более оптимистичная. Повышение температура, осадков меньше. Сентябрь ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса, — объяснила синоптик.
Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в Новосибирске в сентябре возможно превышение нормы осадков. При этом температура ожидается на уровне нормы, для Новосибирска в сентябре она составляет +10,8 градусов, норма осадков — 42 миллиметра.
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает, что на этой неделе в Новосибирске температура будет держаться на уровне +14...+20 градусов днем и +8...+13 градусов ночью. С 11 по 17 сентября дневные температуры составят +10...+18 градусов, а ночью +7...+11 градусов.
Накануне НГС изучил прогнозы погоды для Новосибирска на ближайшую неделю. Читайте, к чему стоит готовиться.