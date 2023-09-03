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Готовим зонтики: какая погода ожидает новосибирцев на следующей неделе — изучаем прогноз сервисов

Максимально воздух прогреется до +22 градусов

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Осадки закончатся ближе к выходным

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Следующая неделя не порадует новосибирцев теплом и солнечной погодой, уже в понедельник в город придут дожди, которые продлятся вплоть до выходных. НГС посмотрел, что обещают погодные сервисы.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе в Новосибирске ожидается преимущественно облачная погода с осадками. Так, дожди будут идти с понедельника по четверг. Самым теплым днем недели станет понедельник, 4 сентября, столбики термометра покажут +21 градус днем и +13 ночью. Самым же холодным станет четверг, 7 сентября, температура воздуха за окном в светлое время суток покажет всего +15 градусов, ночью ожидается всего до +9 градусов.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 4 сентября

Самым теплым днем недели станет понедельник, 4 сентября

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Gismeteo также предупреждает о дождях на следующей неделе. Самым теплым днем станет 4 сентября, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью ожидается до +12 градусов. Затем на протяжении всей недели температура будет опускаться, но уже к выходным столбики термометра покажут вновь +22 градуса. Самым холодным днем на следующей неделе станет пятница, 9 сентября, днем ожидается до +18, ночью до +9.

Всю неделю будут идти дожди

Всю неделю будут идти дожди

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Сервис World-Weather прогнозирует теплую, но пасмурную погоду на следующей неделе. Самым теплым днем станет понедельник, 4 сентября, столбик термометра поднимется до +19 градусов днем, ночью ожидается до +13 градусов. Самым холодным станет 7 сентября, днем ожидается до +13 градусов, ночью до +10 градусов.

Самым холодным днем недели станет 7 сентября

Самым холодным днем недели станет 7 сентября

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Ранее НГС опубликовал прогноз погоды на сентябрь. Стоит ли ждать тепла или пора доставать теплые вещи, смотрите по ссылке.

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