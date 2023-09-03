Готовим зонтики: какая погода ожидает новосибирцев на следующей неделе — изучаем прогноз сервисов

Следующая неделя не порадует новосибирцев теплом и солнечной погодой, уже в понедельник в город придут дожди, которые продлятся вплоть до выходных. НГС посмотрел, что обещают погодные сервисы.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе в Новосибирске ожидается преимущественно облачная погода с осадками. Так, дожди будут идти с понедельника по четверг. Самым теплым днем недели станет понедельник, 4 сентября, столбики термометра покажут
Gismeteo также предупреждает о дождях на следующей неделе. Самым теплым днем станет 4 сентября, днем воздух прогреется до
Сервис World-Weather прогнозирует теплую, но пасмурную погоду на следующей неделе. Самым теплым днем станет понедельник, 4 сентября, столбик термометра поднимется до
Ранее НГС опубликовал прогноз погоды на сентябрь. Стоит ли ждать тепла или пора доставать теплые вещи, смотрите по ссылке.