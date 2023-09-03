Готовим зонтики: какая погода ожидает новосибирцев на следующей неделе — изучаем прогноз сервисов

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на следующей неделе в Новосибирске ожидается преимущественно облачная погода с осадками. Так, дожди будут идти с понедельника по четверг. Самым теплым днем недели станет понедельник, 4 сентября, столбики термометра покажут +21 градус днем и +13 ночью. Самым же холодным станет четверг, 7 сентября, температура воздуха за окном в светлое время суток покажет всего +15 градусов , ночью ожидается всего до +9 градусов .