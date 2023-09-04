Температура в Новосибирске упадет до +8 градусов — когда ждать похолодания

Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как температура 5 дней будет держаться на уровне ниже +8 градусов. При этом, по словам синоптиков, после похолодания в начнется бабье лето. Его ждут во второй декаде сентября.