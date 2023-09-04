Температура в Новосибирске упадет до +8 градусов — когда ждать похолодания

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается похолодание. Температура ночью может опуститься до +8 градусов.
Как сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, ночью 5 сентября в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем временами более интенсивный. Температура ночью опустится до +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ветер юго-западный силой 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.
В среду, 6 сентября, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью температура +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с.
7 сентября ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью составит +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с.
Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как температура 5 дней будет держаться на уровне ниже +8 градусов. При этом, по словам синоптиков, после похолодания в начнется бабье лето. Его ждут во второй декаде сентября.