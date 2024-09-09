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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Детям будет тепло: 12 новосибирских детсадов подключат к отоплению — показываем их на карте

Детям будет тепло: 12 новосибирских детсадов подключат к отоплению — показываем их на карте

Также ресурс уже подали в больницы и роддом

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4 комментария

Стас Соколов / NGS.RU

В Новосибирске еще 12 зданий подключат к теплу до начала отопительного сезона. Об этом стало известно 9 сентября.

— На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение 12 детских садов, — сообщил глава «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, его цитирует телеграм-канал СГК.

Большая часть детских садов, к которым подключат к теплу, находятся на левом берегу

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.

Как правило, тепло в жилые дома в Новосибирске начинают подавать во второй половине сентября. Но у жителей есть возможность сделать это раньше. В СГК объяснили, в каком порядке нужно действовать.

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Отопление Отопительный сезон Новосибирск Детский сад
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Комментарии
4
МАРГО
9 сентября 2024, 12:02
А в школы? Дети мёрзнут. Мой сын метнулся в школу, чтобы своей девушке толстовку отнести. Околела ... А малышня в школах? Больницы, сады, школы должны быть уже подключены!!!! Дома мы отогреемся - кто с мужем, кто с любовником, кто с обогревателем в обнимку, а кто то и с котиком под одеялом. Всем греться!!!!
Гость
9 сентября 2024, 12:26
А в Советском районе ничего подключать не будут ? Или это уже не город Новосибирск ???
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