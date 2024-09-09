Детям будет тепло: 12 новосибирских детсадов подключат к отоплению — показываем их на карте

В Новосибирске еще 12 зданий подключат к теплу до начала отопительного сезона. Об этом стало известно 9 сентября.
— На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение 12 детских садов, — сообщил глава «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, его цитирует телеграм-канал СГК.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.
Как правило, тепло в жилые дома в Новосибирске начинают подавать во второй половине сентября. Но у жителей есть возможность сделать это раньше. В СГК объяснили, в каком порядке нужно действовать.