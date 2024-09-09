Детям будет тепло: 12 новосибирских детсадов подключат к отоплению — показываем их на карте

Стас Соколов / NGS.RU Источник: В детские сады тепло подадут 9 сентября











В Новосибирске еще 12 зданий подключат к теплу до начала отопительного сезона. Об этом стало известно 9 сентября.

— На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом №7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение 12 детских садов, — сообщил глава «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, его цитирует телеграм-канал СГК.

Большая часть детских садов, к которым подключат к теплу, находятся на левом берегу Источник: Яндек.Карты

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон в городе начнется после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.