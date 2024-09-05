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Первое здание в Новосибирске подключили к теплу

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Мой дом Первое здание в Новосибирске уже подключили к теплу

Первое здание в Новосибирске уже подключили к теплу

Официально отопительный сезон пока не начался

1 567
3 комментария

В СГК поступило уже несколько заявок на раннее подключение отопления

Первое здание уже подключили к теплу в Новосибирске. Об этом рассказали НГС в пресс-службе СГК.

Энергетики подключили родильный дом №7 в Первомайском районе на улице Героев Революции, 4 к теплу, объяснили в пресс-службе СГК. По индивидуальным заявкам могут подключить и другие здания.

Если жильцы хотят, чтобы в их доме раньше были горячие батареи, то необходимо обратиться в СГК и узнать есть ли на это техническая возможность. По данным на начало сентября, 70% жилого фонда уже можно подключать к теплу. Более подробную инструкцию вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее в мэрии объяснили, что отопительный сезон ориентировочно начнется 15 сентября, для запуска тепла во все дома необходимо дождаться момента, когда среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, подобное может произойти в конце сентября.

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Комментарии
4
Гость
5 сентября 2024, 13:48
Ура!!!
Гость
5 сентября 2024, 13:55
Так рано? Среднесуточная ещё отнюдь не +8.
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