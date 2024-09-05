Первое здание в Новосибирске уже подключили к теплу

В СГК поступило уже несколько заявок на раннее подключение отопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первое здание уже подключили к теплу в Новосибирске. Об этом рассказали НГС в пресс-службе СГК.

Энергетики подключили родильный дом №7 в Первомайском районе на улице Героев Революции, 4 к теплу, объяснили в пресс-службе СГК. По индивидуальным заявкам могут подключить и другие здания.

Если жильцы хотят, чтобы в их доме раньше были горячие батареи, то необходимо обратиться в СГК и узнать есть ли на это техническая возможность. По данным на начало сентября, 70% жилого фонда уже можно подключать к теплу. Более подробную инструкцию вы можете прочитать в нашем материале.