Первое здание в Новосибирске уже подключили к теплу

Первое здание уже подключили к теплу в Новосибирске. Об этом рассказали НГС в пресс-службе СГК.
Энергетики подключили родильный дом №7 в Первомайском районе на улице Героев Революции, 4 к теплу, объяснили в пресс-службе СГК. По индивидуальным заявкам могут подключить и другие здания.
Если жильцы хотят, чтобы в их доме раньше были горячие батареи, то необходимо обратиться в СГК и узнать есть ли на это техническая возможность. По данным на начало сентября, 70% жилого фонда уже можно подключать к теплу. Более подробную инструкцию вы можете прочитать в нашем материале.
Ранее в мэрии объяснили, что отопительный сезон ориентировочно начнется 15 сентября, для запуска тепла во все дома необходимо дождаться момента, когда среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, подобное может произойти в конце сентября.