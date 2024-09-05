Когда +8 градусов? В Новосибирске прогнозируют теплый сентябрь — ждать ли горячих батарей

В Новосибирске ждут потепления во второй половине сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Среднесуточная температура в Новосибирске может опуститься до +8 градусов в конце сентября, но пока, согласно прогнозам, третья декада ожидается теплой. После того как в городе пять дней подряд будет +8 градусов, в городе смогут начать отопительный сезон. При этом ранее мэрия озвучивала предварительные планы, что включить батареи в городе уже 15 сентября.

С 5 по 7 сентября в Новосибирске прогнозируют дневные температуры на уровне +12…+15 градусов.

— Пока трудно сказать, как ведет себя третья декада. По уточненному прогнозу будет +5…+10 градусов в ночные часы, в дневные +12…+17 градусов, в отдельные дни повышение до +18…+23 градусов, то есть около и выше норм. Пока не ожидается более низкий фон температуры, как сейчас, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Сейчас температура в городе ниже нормы, но второй декаде в Новосибирске прогнозируют потепление. Позже волны тепла и холода могут сместиться, и тогда синоптики подготовят уточненный прогноз на конец сентября.