Когда в Новосибирске могут начать отопительный сезон — ответ мэрии

В Новосибирске отопительный сезон может начаться после середины сентября. Для запуска отопления необходимо дождаться, когда среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов.
Подробности рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска.
— На большинстве участков тепловых сетей, находящихся в ремонте, сроки завершения технологической и строительной части — 15 сентября 2024. Начало отопительного периода ориентировочно 15 сентября 2024, — сообщили в ответе на запрос НГС.
Решение о начале отопительного сезона примет рабочая группа. В нее войдут сотрудники Новосибирского Гидрометцентра.
В прошлом году в Новосибирске отопительный сезон начался 21 сентября.
Сейчас в город пришло похолодание, но во второй декаде ожидается бабье лето. Температура может подняться до +23 градусов.