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Мой дом Когда в Новосибирске могут начать отопительный сезон — ответ мэрии

Когда в Новосибирске могут начать отопительный сезон — ответ мэрии

Решение примут вместе с сотрудниками Гидрометцентра

1 083
3 комментария

Точная дата начала отопительного сезона неизвестна

В Новосибирске отопительный сезон может начаться после середины сентября. Для запуска отопления необходимо дождаться, когда среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов.

Подробности рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска.

— На большинстве участков тепловых сетей, находящихся в ремонте, сроки завершения технологической и строительной части — 15 сентября 2024. Начало отопительного периода ориентировочно 15 сентября 2024, — сообщили в ответе на запрос НГС.

Решение о начале отопительного сезона примет рабочая группа. В нее войдут сотрудники Новосибирского Гидрометцентра.

В прошлом году в Новосибирске отопительный сезон начался 21 сентября.

Сейчас в город пришло похолодание, но во второй декаде ожидается бабье лето. Температура может подняться до +23 градусов.

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Комментарии
3
Простой сибиряк
3 сентября 2024, 12:10
Когда начнут. Как обычно, все это знают Екатерина, зачем так палиться?
Гость
3 сентября 2024, 12:07
Пациентов в дурку, там всегда тепло.
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