Когда в Новосибирске могут начать отопительный сезон — ответ мэрии

Точная дата начала отопительного сезона неизвестна Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В Новосибирске отопительный сезон может начаться после середины сентября. Для запуска отопления необходимо дождаться, когда среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов.

Подробности рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска.

— На большинстве участков тепловых сетей, находящихся в ремонте, сроки завершения технологической и строительной части — 15 сентября 2024. Начало отопительного периода ориентировочно 15 сентября 2024, — сообщили в ответе на запрос НГС.

Решение о начале отопительного сезона примет рабочая группа. В нее войдут сотрудники Новосибирского Гидрометцентра.

В прошлом году в Новосибирске отопительный сезон начался 21 сентября.