Дома в Новосибирске можно подключить к отоплению до начала сезона — инструкция СГК

Отопительный сезон в Новосибирске обычно стартует в сентябре Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что нужно делать, чтобы дом подключили к теплу до начала отопительного сезона. В Новосибирске он может начаться после 15 сентября.

Если жильцы дома хотят, чтобы здание подключили к теплу, то нужно обратиться в теплосетевое подразделение СГК и узнать, есть ли для этого техническая возможность. По состоянию на начало сентября, 70% жилого фонда уже можно подключать к отоплению.

После того как в СГК подтвердят техническую возможность, нужно поговорить с соседями лично или в чате. Если они тоже согласны на раннее подключение, то необходимо составить коллективную заявку. Ее направляют в управляющую компанию, а потом сотрудники передают документ в теплосетевое подразделение СГК.

— Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день. Задача управляющей компании — открыть задвижку. Если дом оснащен общедомовым прибором учета (а таких в городе большинство), то отключить отопление при необходимости не составит большого труда. По решению большинства жителей специалист УК перекроет задвижку, — объяснили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Энергетики уточнили, что отопительный сезон в Новосибирске начинают по распоряжению мэра. Для принятия решения среднесуточная температура в городе на протяжении пяти дней должна составлять +8 градусов или ниже.