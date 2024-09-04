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Осень Ждем первый снег и тепло до +23 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на сентябрь

Ждем первый снег и тепло до +23 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на сентябрь

Температура будет в пределах нормы

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3 комментария

Теплые деньки еще будут — в конце второй и начале третьей декады месяца

Новосибирские синоптики составили прогноз на сентябрь — температура в первый осенний месяц будет около нормы. При этом средняя составит +9… +11 градусов.

В первой декаде ожидается преобладающая температура воздуха ночью +6… +11 градусов, днем +12… +17 градусов. Во второй декаде могут быть колебания в ночные часы от +1… +6 градусов до +7… +12 градусов, днем от +8… +13 градусов до +14… +19 градусов.

— Во второй декаде в отдельные ночи могут быть заморозки до -2 градусов. В третьей декаде могут быть заморозки до -5 градусов, мы об этом предупреждали еще в предварительном прогнозе, но здесь нужно будет позже более точно смотреть на процессы, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Мокрый снег возможен в последней пятидневке третьей декады. Но пока он не ляжет, потому что земля будет еще теплой.

В третьей декаде преобладающие температуры воздуха ночью — +5… +10 градусов, днем — +18… +23 градуса, с понижением температуры воздуха в середине декады до +12… +17 градусов.

Месячное количество осадков предполагается около нормы. Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней первой декады и в отдельные дни второй, третьей декад.

Холод может навредить многим овощам. Новосибирский агроном объяснила, что делать дачникам в сентябре при заморозках.

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Комментарии
3
Гость
4 сентября 2024, 07:41
Новосибирские синоптики откуда взялись? Здесь только метеорологи
Гость
4 сентября 2024, 09:13
На улице дождь идёт, поливальная машина едет по Нарымской и поливает дорогу в 9:09, жить будем плохо, но недолго.
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