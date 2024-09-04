Ждем первый снег и тепло до +23 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на сентябрь

В первой декаде ожидается преобладающая температура воздуха ночью +6… +11 градусов, днем +12… +17 градусов. Во второй декаде могут быть колебания в ночные часы от +1… +6 градусов до +7… +12 градусов, днем от +8… +13 градусов до +14… +19 градусов.

— Во второй декаде в отдельные ночи могут быть заморозки до -2 градусов. В третьей декаде могут быть заморозки до -5 градусов, мы об этом предупреждали еще в предварительном прогнозе, но здесь нужно будет позже более точно смотреть на процессы, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Мокрый снег возможен в последней пятидневке третьей декады. Но пока он не ляжет, потому что земля будет еще теплой.