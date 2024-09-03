Заморозки до -5 градусов: как спасти урожай от осеннего холода — советы агронома

В конце третьей декады ожидается даже мокрый снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области сентябрь начался с заморозков в -2 градуса и долгосрочный прогноз на месяц от синоптиков тоже не радует. Уже в третьей декаде температура по ночам может опуститься до -5 градусов. Такие показатели губительны для многих культур, а вот часть урожая станет от холода только вкуснее. Разбираемся вместе с агрономом, что делать дачникам в такой ситуации.

Когда ждать заморозки

Новосибирские синоптики сообщили, что температура в сентябре будет около нормы. При этом средняя составит +9… +11 градусов.

— Во второй декаде в отдельные ночи могут быть заморозки до -2 градусов. В третьей декаде могут быть заморозки до -5 градусов, мы об этом предупреждали еще в предварительном прогнозе, но здесь нужно будет позже более точно смотреть на процессы, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Мокрый снег возможен в последней пятидневке третьей декады. Но пока он не ляжет, потому что земля будет еще теплой.

Волна холода начнется с середины сентября, а более ощутимое похолодание в регионе ожидается именно после 20 сентября.

Какие культуры не выдержат заморозки

Все теплолюбивые растения пора убирать с огорода Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Все теплолюбивые растения не перенесут даже недолгого понижения температуры. С огорода нужно убрать все помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, арбузы, дыни и даже по максимуму собрать кабачки. Стоит снять и тыквы.

— Если нет возможности все собрать, то нужно набросить укрывной материал. Только плотный, чтобы выдерживал до -5 градусов. Сейчас такие современные материалы делают, что и до -7 градусов тепло держат, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Можно сверху на дуги набросить ветошь.

В теплице нужно плотно закрывать двери и все окна, заделать щели. В неотапливаемой теплице урожай обычно собирают до середины сентября. Чтобы уберечь растения, можно поставить на ночь пару ведер с горячей водой.

Что делать с морковью, свеклой и капустой

Если кочан лопнет, то хранить его не получится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Морковь и свекла сейчас продолжают набирать вес. Корнеплоды могут выдерживать кратковременные заморозки до -3 градусов, традиционные сроки уборки — с 5 по 20 сентября.

— Нужно выкопать их примерно в середине сентября, тогда урожай будет храниться долго и хорошо, — подчеркнула агроном. — С капустой немного сложнее. Важно не допустить, чтобы потрескались кочаны. Обычно позднеспелые сорта готовы к третьей декаде сентября.

Капусте не страшны кратковременные заморозки до -5 градусов, поэтому с огорода она уходит одной из самых последних.

— Если верхний кроющий лист у кочана начинает лопаться, срочно нужно его срезать, так как после такого он может полностью лопнуть через 3–4 дня, — предупредила специалист.

Тыкву не стоит слишком долго держать на огороде, если есть угроза заморозков до -5 градусов. Стоит убрать ее к середине сентября. Побитые холодом плоды намного хуже хранятся.

Что станет из-за заморозков только вкуснее

Калина из-за холодов станет только вкуснее Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Дачники специально ждут первых серьезных заморозков, чтобы после них собирать калину и рябину. Это самые поздние ягоды, которые убирают из плодового сада.

— Заморозки уберут из ягод лишнюю кислоту, сделают вкус более мягким и приятным, поэтому ждем середины сентября или даже третьей декады, — отметила Людмила Шубина.

Лучший срок сбора калины и рябины — с 20 сентября до начала октября, а вот черноплодную рябину можно собирать уже с 10 сентября.

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